 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался кыргызстанский историк профессор Ташманбет Кененсариев
09:53 03.07.2021

В городе Ош скончался известный кыргызстанский историк Ташманбет Кененсариев

КЕНЕНСАРИЕВ Ташманбет
/KENENSARIEV Tashmanbet/
[05.09.1949 - 02.07.2021]
Родился в селе Кара-Суу Джанги-Джольского (ныне Аксыйского) района Джалал-Абадской области в семье рядового труженика.

Доктор исторических наук. Профессор.

По окончании школы учился в Джалал-Абадской педагогической училище (1864-68), служил в рядах СА (1968-70), работал учителем в школе (1970-73), продолжал учиться в Киргосуниверситете (1973-78). В течении 1978-84 гг. проходил стажировку в МГУ им. М.В. Ломоносова, работал преподавателем Киргосуниверситета, учился в очной аспирантуре Московского госуниверситета по специальности "История СССР" и в мае 1984 года в МГУ успешно защитил кандидатскую диссертацию. Проработав до июня 1985 года в Киргосуниверситете был переведен старшим преподавателем в Ошский государственный педагогический институт в связи с открытием здесь исторической специальности.

В течении 1985 по 1988 года был заведующим историческим отделением, а в 1988-93 годах - деканом исторического, историко-юридического факультетов ОшПИ, затем ОшГУ. С 1988 года занимал штатную должность доцента, а с 1991 года - звания доцента.

В течении 1993-95 гг. был старшим научным сотрудником кафедры Истории Кыргызстана для завершения докторской диссертации. В 1995-97 годах продолжал занимать штатную должность доцента и заведовал кафедры Истории Кыргызстана (1996). 9 апреля 1998 г. защитил докторскую диссертацию в г.Бишкек. 24 декабря 1998 г. избран на должность профессора ОшГУ.

За период работы в ОшГУ Т.Кененсариев сумел показать себя хорошим педагогом, организатором учебного процесса и наставником студенческой молодежи. Читал лекции и проводил семинарские занятия по Истории Кыргызстана, России, Историческому краеведению, Вспомогательным историческим дисциплинам, Методологии исторического исследования. Его лекции, семинарские занятия отличались доступностью, новым историческим мышлением, иногда и нетрадиционностью. Внедрял в учебный процесс факультета, университета ряд новых технологий обучения (Рейтинговая система, компьютерное тестирование). Подготовил и издал ряд пособий и программ.

Кененсариев Т. с 1999 г. работал проректором по учебной работе, с 2003 г. – 1-проректором Ошского государственного университета. Он активно участвует в реформировании высшего образования, всего учебного процесса. Является инициатором разработки Концепции развития ОшГУ до 2010 г., интеграции университета в западную технологию обучения на основе Болонского соглашения, внедрения компьютерного тестирования при приеме текущих зачетов и экзаменов дневного обучения; перевода делопроизводства университета на государственный язык; включения ОшГУ в глобальный Интернет, создания локальной сети (Интранет) на трех уровнях в масштабе юга Кыргызстана.

С 3 марта 2006 года Т.Кененсариев работал заместителем директора Международного института стратегических исследований при Президенте КР.

В 2006-2007 годы был и. о. директора Международного института стратегических исследований при президенте КР,

В 2007-2008 годы был проректором по внешним связям КРСУ имени Б.Н.Ельцина в городе Бишкек,

В 2008-2010 годы был ректором Жалал-Абадского государственного университета,

В 2012-2013 годы был первым проректором Дипломатической академии КР.

Активно занимался изучением общественно-политической ситуации Кыргызстана 2005-2006 годов, готовил для Президента и его администрации аналитические записки, рекомендации по актуальным проблемам жизни страны, выступал по телевидении, радио, публиковал аналитические статьи, брошюры.

+ с 11.12.2008 - член Наблюдательного Совета Национальной телерадиокорпорации (назначен Жогорку Кенешем).

Награды и звания:
- Грамота Министерства образования, науки и культуры КР (1999)
- Нагрудный знак "Отличник образования" Кыргызской Республики (1999)
- Академик Центральноазиатской Народной академии (2000)
- Удостоен звания "Выдающийся Педагог мира 2005 г. (LEADING EDUCATORS OF THE WORLD 2005") по решению Международного Биографического Центра (International Biographical Centre - IBC), находящегося в Англии (Кембридж, август 2005)
Научная деятельность

• Т.Кененсариев является доктором исторических наук (1998), имеет ученое звание профессора (1999).
• Имеет более 250 наименований научных, научно-методических трудов на кырг, русском, узбекском, турецком, английском, иранском, китайском языках, в том числе 12 монографий, 3 учебника (в соавторстве), 16 учебных и учебно-методических пособий, более 200 статей.
• Т.Кененсариев участник 3-х международных симпозиумов, 2-х тюркологического конгресса, 20 международных научных конференций и семинаров и многих научных форумов межреспубликанского и республиканского масштабов.
• За вклад в историческую науку в 2000 году стал народным академиком ЦАНА (Центральноазиатская народная академия).
• Имеет свою научную школу на юге республики по проблемам истории Кыргызстана. По его руководством защитили свои кандидатские диссертации 6 чел., ныне руководит более 20 аспирантами, соискателями.
• Т.Кененсариев с 1997 года выпускал в качестве главного редактора сборники "Все про Ош..." и "Ренессанс" по актуальным проблемам исторических и других гуманитарных наук. Являлся руководителем исследовательского проекта института "Социальных и гуманитарных наук" при ОшГУ, Директором Научно-просветительного Центра "Ош".
• Т.Кененсариев активно участвовал в проведении мероприятий международного характера, таких как: 180-летие Курманджан датхи, 3000-летие Оша, 50-летие ОшГУ, 2200-летие государственности кыргызов.
• Разрабатываемые основные концепции по истории Кыргызстана и всемирной истории:
1. Надклассовость, беспартийность рассматриваемых проблем и отход от формационного (марксистское общественно-экономическая формация) рассмотрения периодов истории;
2. Отход от обезличенного рассмотрения исторических событий, конкретизация истории для действительного показа деяний личностей;
3. Новая концепция колониального периода истории Кыргызстана (Монография: "Покорение Кыргызстана Россией" в 24 п,л., Бишкек: Кыргызстан,1996);
4. Новая концепция истории Кокандского ханства как не мононационального (узбекского), а многонационального государства народов Ферганы (Монографии: "Кыргызы и Кокандское ханство" (на кыргызском, английском и иранском языках), "Горная царица Курманжан и ее время" (на русском, английском и китайском языках), "Искак Асан уулу Полот хан", "Алымкул Аталык");
5. Концепция по истории тюркских народов с целью показа роли и место тюркских народов в мировой цивилизации с древних времен до наших дней. (Статьи, спецкурс, монография);
6. История и особенности межэтнических отношений в Ферганской долине с древнейших времен до наших дней (серия статей и подготовка монографии) ;
7. Новая периодизация и проблематика Истории Кыргызстана (Выпуск учебных программ, разработок)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625295180
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