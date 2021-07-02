Постсовковый расизм: почему якобы толерантные казахи относятся к афганцам хуже, чем европейцы и американцы? - Н.Нуртазина

00:19 04.07.2021 Постсовковый расизм: почему якобы толерантные казахи относятся к афганцам хуже, чем европейцы и американцы?



ИЗВЕСТНО ЛИ МАССАМ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХОВ, ЧТО:



1. Афганец совершил полет в Космос раньше казаха, т.е нашего Тохтара Аубакирова. Это было в 1988 г., и первый космонавт этой страны, пуштун по этническому происхождению, Абдул Ахад Моманд (кстати, Герой Советского Союза) взял с собой на борт с собой национальный флаг и книгу Священного Корана? Он владеет в совершенстве русским и немецким языками, живет в Германии (из Википедии). Также выходцы из Афганистана и Пакистана есть среди сотрудников NASA, среди лауреатов Нобелевской премии (тогда как пока нет ни одного этнического казаха с таким статусом). Уровень владения английским языком в современном Афганистане в мировом рейтинге уровня владения English составляет 43 место из 100 (сравните: Россия – 41, а Казахстан занимает – позорное 92-ое место). Это к тому, что не cтоит малевать черта из Афганистана. Это очень талантливый народ, хотя, безусловно, имеющий трудную судьбу и проходящий серьезные испытания от Бога…



2. Европеизация и модернизация Афганистана начались намного раньше, чем в Казахстане и "русской" Центральной Азии. Когда знаменитый путешественник, ученый-востоковед А. Вамбери, совершил в 1861-63 гг. свое, полное опасностей путешествие в российские владения Средней Азии, переодевшись в дервиша-паломника, и пребывал здесь в гнетущей атмосфере со странной смесью колониализма и оголтелого мусульманского фанатизма (любого белого, европейца, как "фрэнга" тут убивали без суда и следствий), но, уже оказавшись в пределах Афганистана (уже ощущалось влияние Великобритании), венгерский ученый не смог скрыть свою радость и свободу, и был приятно удивлен, когда из окон дворцов услышал "кафирскую" европейскую музыку… Вот один из штрихов к образу Афганистана в прошлом.



3. Еще в 19-ом веке из среды афганцев вышел такой гигант духа, как Сайид Джамал Аль-Афгани (род. в 1839 г.), главный идеолог модернизации Ислама, по сути концепции евроислама, джадидизма. Владевший несколькими языками, живший в Париже, бывший властителем умов своей эпохи. Его почитали как Учителя все наши джадиды и интеллектуалы татар, казахов, узбеков, турок и т.д. Есть предположение, что Аль-Афгани почитал и считал одним из своих учителей наш великий мыслитель и поэт Мирза Ибрахим (Абай) Кунанбайулы. В начале ХХ века движение младоафганцев и курс на модернизацию страны были активно поддержаны блестящим королем-реформатором Аманулла-ханом. Однако силы реакции и козни империалистов сыграли свою роковую роль. И вскоре страна оказалась отброшенной назад, будучи всегда вовлеченной в военные конфликты.. Между прочим, есть мнение в духе сакральной географии, которое приписывают великому Мухаммаду Икбалю Лахори (другой знаменитый реформатор из мусульман, поэт, философ, духовный отец Пакистана), что именно в Афганистане находится мистический центр Центральной Азии, духовное сердце Азии, и от возрождения Афганистана зависит общее возрождение и подъем всей Центральной Азии…



------



Вспоминается, как на одной международной научной конференции в Сеуле, один южнокорейский ученый, изучающий Казахстан и владеющий казахским языком, упомянул в своем докладе то, что в Республика Казахстан и еще одна какая-то малоизвестная страна (если честно, уже не помню) являются редким примером серьезного отчуждения, негативного отношения на уровне общественного сознания к своим репатриантам (т.е. "оралманам"). И помню, как лично мне было стыдно слышать это…



А сегодня мы то и дело слышим, как наши граждане в ксенофобском духе изображают пугалом то китайцев, то афганцев, то индусов. И только с севера, как надо понимать их, и "солнце Октября" восходит, и идут оттуда гуськом "умные, белые и пушистые". Тем более стыдно быть свидетелями расизма у нас в XXI веке, когда, казалось бы, человечество, все развитые и цивилизованные люди, сострадают и помогают повсеместно мигрантам, бедным и гонимым, тем же афганцам или сирийцам.



А еще, думаешь: нашим ли казахам ли задирать нос? Вчера только они сами (в лице своих горемычных предков, в 30-е годы) испили чашу страдания до дна, когда были в образе нищих, грязных попрошаек, вездесущих мигрантов. Не зная куда приткнуться, от безысходности бежали толпами то к границам Китая, то Ирана, то Афганистана, спасаясь от пушек и пулеметов советских революционеров. А если бы тогда Китай или Афганистан высокомерно и бессердечно закрыли свои границы перед носом этих, между прочим, имевших весьма отталкивающий внешний вид, несчастных толп беженцев-казахов?! Погибло бы еще как минимум 1 млн. наших соплеменников!



По сравнению с казахами-беженцами 30-гг. современные афганцы, тем более если они сотрудничали с американцами – это, мы догадываемся, вполне цивилизованные люди. У меня учились в КазНУ магистранты-афганцы. Очень хорошие, симпатичные и умные ребята, многие из них свободно говорили по-английски, также уважали и изучали русский язык, хотели изучать и казахский. Толерантные, цивилизованные, в группе были один пуштун, один хазареец, остальные – этнические таджики, но между собой дружные, глубоко озабоченные судьбой страны. В отличие от наших самодовольных и склонных к шутовству студентов они были, помню, серьезные, и в глазах иногда была печаль (каждый потерял в войнах кого-то из близких, в душах остались следы от трагедий)…



Конечно, я - человек некомпетентный в вопросах политики, госбезопасности, международных отношений и дипломатии и т.д. И тем не менее, к слову, хотелось бы предостеречь от оголтелой ксенофобии, позорного расизма, который портит имидж гостеприимного и доброго Казахстана, якобы лидера Центральной Азии. "Лидер", "отец" - это всегда великодушие, гуманизм, мудрость, добро и забота, даже самопожертвование, т.е. лидерство всегда подразумевает ответственность, обязанности, а не только права и привилегии.



Все эти заблуждения и ложные представления об афганцах, китайцах, арабах идут, во-первых, от пресловутой советской идеологии, исподволь воспитавшей у казахов и всех народов СССР подсознательный расизм и избирательное отношение к народам и культурам (анекдоты о чукчах, евреях, "хачиках", "чурках"). Все дикторы на центральном ТВ были белокурые голубоглазые красавицы и красавцы (появление на телеканале ОРТ первой азиатки, калмычки Александры Буратаевой в 90-е годы было настоящей сенсацией).



В кино положительные герои всегда были славяне, лица европейской внешности. Мусульманин – это был только отрицательный персонаж: какой-нибудь пузатый мулла с козлиной бородой, басмач Абдулла из "Белого солнца пустыни"…Больше всего досталось, конечно, исламу и имиджу мусульманского мира. За 70 лет Советской власти было сделано максимум усилий для того, чтобы у людей сформировалось стойкое неприятие этой религии и цивилизации, и народов, принадлежащих к этому миру. Во-вторых, виновата и наша идеология, вернее, отсутствие идеологии за 30 лет, даже просто государственной идеи, потакание невежеству и предрассудкам. May Allah bless Afghanistan!



Н. Нуртазина,

доктор исторических наук Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625347140

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Н.Нигматулин выступил на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2021 года №439

- Инфляция в Республике Казахстан

- Неутешительный диагноз

- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники

- Перекидывание "горячей картошки"

- Кадровые перестановки

- "Тут явно пытались сэкономить" – репутацию "казахстанской Венеции" снова подмочили

