 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 04.07.2021
00:24  Можно ли заставить мигрантов хорошо себя вести в России?
00:21  Елбобаизм. Токаев открыл памятник Назарбаеву в Нур-Султане (фото)
00:19  Постсовковый расизм: почему якобы толерантные казахи относятся к афганцам хуже, чем европейцы и американцы? - Н.Нуртазина
Суббота, 03.07.2021
20:26  Таджикистан пропустил на свою территорию еще 300 солдат раздолбанной афганской армии
20:24  Амеры покинули советскую авиабазу Баграм в Афгане
11:55  Талибы захватили еще один уезд (Калдар) вблизи границы с Узбекистаном
11:53  "Желтые жилеты" полиняли: почему массовый протест французов сошел на нет

11:50  Кому достались $8 млрд, которые Мирзияев потратил на борьбу с пандемией
11:49  Закрыт "университет КазМУНО". Выпускавший не врачей, а... муно
11:48  Ташкентский имам, наставлявший как "правильно" бить женщин, пытается стать "экспертом" в области мирового искусства
11:44  Китай вооружается без оглядки. России придется приспособиться к новым технологиям Поднебесной, - "НГ"
11:41  США хотят отступить из Афганистана в Среднюю Азию, - "Взгляд"
09:53  Скончался кыргызстанский историк профессор Ташманбет Кененсариев
09:13  Киргизия послала новых послов: Тотуяева в Пакистан и Омуралиева - в Израиль
09:07  Vesti.kg: Зачем Киргизии туркменские ведра и чипсы?!
09:04  Добыла - не была. Участники ОПЕК+ не договорились из-за позиции ОАЭ, - "Къ"
08:53  Корона для Путина слишком тяжела, - С.Шелин
08:21  Компартия Китая вернулась к основам, - Дм.Бавырин
00:11  США попросили Казахстан, Узбекистан и Таджикистан приютить 9 тысяч "мирных" афганцев
Пятница, 02.07.2021
21:52  Экологическая катастрофа у берегов Шри-Ланки: на скамье подсудимых российский капитан
20:53  Американский грузовой Boeing-737 приводнился на дно Тихого океана у Гавайев
19:05  В Ташкенте возвращают распределительные центры для пациентов с COVID-19
16:14  Умер Народный цыганский артист СССР Николай Сличенко
15:28  В Киргизии введен институт Госсекретаря. Первым стал писатель Абыкеев
15:22  Службу протокола президента Казахстана возглавил Михно
15:19  Неутешительный диагноз. Казахстан весь разболелся, - Е.Косенко
11:45  Прощай, Америка! Китай начал строить 119 шахто-пусковых установок новейших МБР
11:30  День зависимости: Украина передала судебную власть под контроль Запада, - И.Кармазин
11:29  Эрдоган настойчиво строит Великий Туран, - "СП"
11:23  Экс-шеф протокола КазПреза Атамкулов (брат министра) уезжает послом в Сербию
11:02  Ливия – терра инкогнита, - А.Веселов
10:52  Срубленную и сваренную киргизами голову хана Кенесары найдут и вернут в Казахстан. РусБаши пообещал Елбасы
10:41  КазКартошка. "Второй хлеб" стал золотым, - А.Бектенова
10:32  Сталинградский проспект. У России - множество угроз, внутренних и внешних, - А.Проханов
10:21  Кузница либер-кадров РФ обезглавлена. Уволен глава ВШЭ Кузьминов (муж Набиуллиной)
10:10  Ну ты и Скотт... КырВласти обвинили "Centerra Gold" в убийстве "Лысого" и "Давыдова"
09:55  Андижанский хоким Абдурахманов отрицает ханскую пышность свадьбы своей дочери
09:45  В Туркмении новый глава МВД - Овездурды Ходжаниязов
08:45  Елбасы мемуарит. Как он героически создал границы современного Казахстана
08:32  Китайская модель вдохновляет страны, где нет демократии, - В.Скосырев
08:23  Пока Москва бездействует, Анкара усиливает влияние в Центральной Азии, - В.Панфилова
07:41  Скончался собиратель кыргызских песен, народный артист Кыргызстана Балбай Алагушов
07:33  Великая сушь. В Северном Казахстане массово режут скот
00:44  "Почти союз": что мешает России и Китаю сблизиться еще больше, - В.Кулагин
00:36  За все сто: чего добились Китай и Компартия и что дальше, - Н.Портякова
00:31  Казненный в Бухаре. Судьба полковника Стоддарта как жертвы британской самонадеянности, - П.Густерин
00:28  Вторая Афганская: поможет ли Россия Таджикистану, - М.Ходаренок
00:17  Турция строит новую Османскую империю, - Дм.Плотников
00:13  "Либо сменить партию, либо слиться с Россией": что молодые китайцы говорят о Компартии
00:05  Studio 54 и юность Трампа. Как развращалась Америка (история)
00:02  Арабо-израильский конфликт: история противостояния
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Казахстан   | 
Постсовковый расизм: почему якобы толерантные казахи относятся к афганцам хуже, чем европейцы и американцы? - Н.Нуртазина
00:19 04.07.2021

Постсовковый расизм: почему якобы толерантные казахи относятся к афганцам хуже, чем европейцы и американцы?

ИЗВЕСТНО ЛИ МАССАМ СОВРЕМЕННЫХ КАЗАХОВ, ЧТО:

1. Афганец совершил полет в Космос раньше казаха, т.е нашего Тохтара Аубакирова. Это было в 1988 г., и первый космонавт этой страны, пуштун по этническому происхождению, Абдул Ахад Моманд (кстати, Герой Советского Союза) взял с собой на борт с собой национальный флаг и книгу Священного Корана? Он владеет в совершенстве русским и немецким языками, живет в Германии (из Википедии). Также выходцы из Афганистана и Пакистана есть среди сотрудников NASA, среди лауреатов Нобелевской премии (тогда как пока нет ни одного этнического казаха с таким статусом). Уровень владения английским языком в современном Афганистане в мировом рейтинге уровня владения English составляет 43 место из 100 (сравните: Россия – 41, а Казахстан занимает – позорное 92-ое место). Это к тому, что не cтоит малевать черта из Афганистана. Это очень талантливый народ, хотя, безусловно, имеющий трудную судьбу и проходящий серьезные испытания от Бога…

2. Европеизация и модернизация Афганистана начались намного раньше, чем в Казахстане и "русской" Центральной Азии. Когда знаменитый путешественник, ученый-востоковед А. Вамбери, совершил в 1861-63 гг. свое, полное опасностей путешествие в российские владения Средней Азии, переодевшись в дервиша-паломника, и пребывал здесь в гнетущей атмосфере со странной смесью колониализма и оголтелого мусульманского фанатизма (любого белого, европейца, как "фрэнга" тут убивали без суда и следствий), но, уже оказавшись в пределах Афганистана (уже ощущалось влияние Великобритании), венгерский ученый не смог скрыть свою радость и свободу, и был приятно удивлен, когда из окон дворцов услышал "кафирскую" европейскую музыку… Вот один из штрихов к образу Афганистана в прошлом.

3. Еще в 19-ом веке из среды афганцев вышел такой гигант духа, как Сайид Джамал Аль-Афгани (род. в 1839 г.), главный идеолог модернизации Ислама, по сути концепции евроислама, джадидизма. Владевший несколькими языками, живший в Париже, бывший властителем умов своей эпохи. Его почитали как Учителя все наши джадиды и интеллектуалы татар, казахов, узбеков, турок и т.д. Есть предположение, что Аль-Афгани почитал и считал одним из своих учителей наш великий мыслитель и поэт Мирза Ибрахим (Абай) Кунанбайулы. В начале ХХ века движение младоафганцев и курс на модернизацию страны были активно поддержаны блестящим королем-реформатором Аманулла-ханом. Однако силы реакции и козни империалистов сыграли свою роковую роль. И вскоре страна оказалась отброшенной назад, будучи всегда вовлеченной в военные конфликты.. Между прочим, есть мнение в духе сакральной географии, которое приписывают великому Мухаммаду Икбалю Лахори (другой знаменитый реформатор из мусульман, поэт, философ, духовный отец Пакистана), что именно в Афганистане находится мистический центр Центральной Азии, духовное сердце Азии, и от возрождения Афганистана зависит общее возрождение и подъем всей Центральной Азии…

------

Вспоминается, как на одной международной научной конференции в Сеуле, один южнокорейский ученый, изучающий Казахстан и владеющий казахским языком, упомянул в своем докладе то, что в Республика Казахстан и еще одна какая-то малоизвестная страна (если честно, уже не помню) являются редким примером серьезного отчуждения, негативного отношения на уровне общественного сознания к своим репатриантам (т.е. "оралманам"). И помню, как лично мне было стыдно слышать это…

А сегодня мы то и дело слышим, как наши граждане в ксенофобском духе изображают пугалом то китайцев, то афганцев, то индусов. И только с севера, как надо понимать их, и "солнце Октября" восходит, и идут оттуда гуськом "умные, белые и пушистые". Тем более стыдно быть свидетелями расизма у нас в XXI веке, когда, казалось бы, человечество, все развитые и цивилизованные люди, сострадают и помогают повсеместно мигрантам, бедным и гонимым, тем же афганцам или сирийцам.

А еще, думаешь: нашим ли казахам ли задирать нос? Вчера только они сами (в лице своих горемычных предков, в 30-е годы) испили чашу страдания до дна, когда были в образе нищих, грязных попрошаек, вездесущих мигрантов. Не зная куда приткнуться, от безысходности бежали толпами то к границам Китая, то Ирана, то Афганистана, спасаясь от пушек и пулеметов советских революционеров. А если бы тогда Китай или Афганистан высокомерно и бессердечно закрыли свои границы перед носом этих, между прочим, имевших весьма отталкивающий внешний вид, несчастных толп беженцев-казахов?! Погибло бы еще как минимум 1 млн. наших соплеменников!

По сравнению с казахами-беженцами 30-гг. современные афганцы, тем более если они сотрудничали с американцами – это, мы догадываемся, вполне цивилизованные люди. У меня учились в КазНУ магистранты-афганцы. Очень хорошие, симпатичные и умные ребята, многие из них свободно говорили по-английски, также уважали и изучали русский язык, хотели изучать и казахский. Толерантные, цивилизованные, в группе были один пуштун, один хазареец, остальные – этнические таджики, но между собой дружные, глубоко озабоченные судьбой страны. В отличие от наших самодовольных и склонных к шутовству студентов они были, помню, серьезные, и в глазах иногда была печаль (каждый потерял в войнах кого-то из близких, в душах остались следы от трагедий)…

Конечно, я - человек некомпетентный в вопросах политики, госбезопасности, международных отношений и дипломатии и т.д. И тем не менее, к слову, хотелось бы предостеречь от оголтелой ксенофобии, позорного расизма, который портит имидж гостеприимного и доброго Казахстана, якобы лидера Центральной Азии. "Лидер", "отец" - это всегда великодушие, гуманизм, мудрость, добро и забота, даже самопожертвование, т.е. лидерство всегда подразумевает ответственность, обязанности, а не только права и привилегии.

Все эти заблуждения и ложные представления об афганцах, китайцах, арабах идут, во-первых, от пресловутой советской идеологии, исподволь воспитавшей у казахов и всех народов СССР подсознательный расизм и избирательное отношение к народам и культурам (анекдоты о чукчах, евреях, "хачиках", "чурках"). Все дикторы на центральном ТВ были белокурые голубоглазые красавицы и красавцы (появление на телеканале ОРТ первой азиатки, калмычки Александры Буратаевой в 90-е годы было настоящей сенсацией).

В кино положительные герои всегда были славяне, лица европейской внешности. Мусульманин – это был только отрицательный персонаж: какой-нибудь пузатый мулла с козлиной бородой, басмач Абдулла из "Белого солнца пустыни"…Больше всего досталось, конечно, исламу и имиджу мусульманского мира. За 70 лет Советской власти было сделано максимум усилий для того, чтобы у людей сформировалось стойкое неприятие этой религии и цивилизации, и народов, принадлежащих к этому миру. Во-вторых, виновата и наша идеология, вернее, отсутствие идеологии за 30 лет, даже просто государственной идеи, потакание невежеству и предрассудкам. May Allah bless Afghanistan!

Н. Нуртазина,
доктор исторических наук

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625347140
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- Н.Нигматулин выступил на заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2021 года №439
- Инфляция в Республике Казахстан
- Неутешительный диагноз
- Состоялось заседание Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники
- Перекидывание "горячей картошки"
- Кадровые перестановки
- "Тут явно пытались сэкономить" – репутацию "казахстанской Венеции" снова подмочили
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  