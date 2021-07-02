Разбился при посадке С-130 "Геркулес" ВВС Филиппин - солдаты сгорели заживо

09:33 04.07.2021

При посадке на острове Холо, Филиппины загорелся военно-транспортный самолет американского производства С-130 "Геркулес", перевозивший солдат филиппинской армии. На борту было 85 человек. Горящие люди выпрыгивали из обломков и разбегались по летному полю. Сообщается о 15 выживших, судьба остальных выясняется.