Умер советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. "Москва слезам не верит..."

11:09 05.07.2021

В одной из клиник г. Москва скончался от КОВИДа В.В.Меньшов.



Влади́мир Валенти́нович Меньшо́в (род. 17 сентября 1939, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) - советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; заслуженный деятель искусств РСФСР (1984), народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981), Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978) и премии Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" за фильм "Москва слезам не верит" (1981). Председатель Общественного совета при ФСИН России с 2010 года.