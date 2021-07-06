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|В своем бунгало застрелен неизвестными действующий президент-олигарх Гаити Жювенель Моиз
15:20 07.07.2021
Никаких подробностей пока нет. Сообщается только, что президент и его супруга получили тяжелые ранения, находясь в своем частном доме. Несмотря на проведенные экстренные медицинские действия президент Моиз скончался в госпитале. Количество нападавших неизвестно. Что делала президентская охрана - не ясно.
Спустя несколько часов после смерти президента было сообщено о кончине и его супруги - Мартин Моиз.
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Жювенель Моиз родился 26.06.1968 в мест. Тру-дю-Нор на севере Гаити. Из простой семьи - отец - механик, мать швея. В 1974 году семье перебралась на заработки в столицу Порт-о-Пренс. Окончил Канадский лицей и педфак местного университета. Начинал карьеру как бизнесмен - торговал автомобилями, владел банановой плантацией, брал подряды на ирригационные работы. С 2004 - глава торгово-промышленной палаты Северо-Западной провинции Гаити. Основал энергетическую и Сельскохозяйственную компании. В 2015 году совершенно неожиданно был назван президентом Мартелли своим преемником, однако на выборах в октябре 2015, несмотря на весь адм-ресурс смог получить только 32% в первом туре, после чего Мартелли... отменил второй тур.
Выборы несколько раз переносились под предлогом приближения ураганов, пока Моиз не победил в ноябре 2016-го года - набрал 55% голосов в 1-м туре. С 2019 по стране периодически прокатыватся акции массового протеста против "олигархического семейного правления" Моиза, было раскрыто несколько заговоров с целью его свержения.