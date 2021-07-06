Дорогие матери Узбекистана! Хурматли опа-оналар! (обращение), - Е.Дьяконов

00:33 08.07.2021 Дорогие матери Узбекистана! Хурматли опа-оналар!



Я долго думал прежде, чем обратиться к вам с этим посланием и наконец решил, что все-таки это надо сделать, чтобы избежать очередной трагедии народа Узбекистана, и чтобы вновь моя Родина не вернулась во времена репрессивной вакханалии каримовской эпохи.



Я обращаюсь ко всем матерям Узбекистана, независимо от национальности, вероисповедания, родного языка и места проживания, все вы разные, но главное, что нас объединяет, так это общая Родина и все что там происходит.



К сожалению, я могу констатировать факт, что ситуация с правами человека в Узбекистане, в последнее время только ухудшается и для этого очень много сделали организации, которые изначально призваны делать все возможное для предотвращения этих безобразий, которые иначе чем преступления против человечества не назовешь.



Да именно, преступления против человечества, а не человечности, я об этом писал в своих книгах и поэтому не буду повторяться.



Глобальная проблема, во многих странах, что в правозащитное движение и гуманитарную сферу проникают не самые порядочные люди, часто ими движет жажда наживы, коррупция, при этом они никого не подпускают к этой деятельности, а тех, кто все-таки добивается успехов, они объявляют "врагами прав человека".



Эти "правозащитники", чьи имена на слуху, сотрудничают с диктаторскими режимами, они помогают внедрять в гуманитарные организации агентов влияния, информаторов, стукачей и откровенных провокаторов.



В Узбекистане открываются офисы и просветительские центры международных организаций и это хорошо, но, как всегда, в нашей стране все делается через то место, куда Солнце никогда не заглядывает.



Давайте смотреть по фактам. Кто попадает в эти организации? Кого они берут на обучение? Из кого они делают "специалистов" по правам человека? А главное из кого они потом создают идолов и "героев" нашего времени.



Как и раньше, в такие центры набирают исключительно про-правительственных шавок и псевдо-оппозиционеров или лже-правозащитников. За примерами далеко ходить не надо, в Узбекистане к этой деятельности всегда допускали, только лояльных власти существ (язык не поворачивается назвать их людьми), которые имели все внешние признаки правозащитников, независимых журналистов или оппозиционеров, на самом же деле, они так или иначе сотрудничали со спецслужбами, сливали неугодных людей, способствовали политическим репрессиям, составляли списки "врагов народа".



Так и сегодня, власти Узбекистана не допускают к этой деятельности, тех кто реально может противодействовать пыткам или рассказать правду о репрессиях каримовских времен.



Смену власти в Узбекистане после ухода в мир иной шайтана каримова назвали "мирзияевская оттепель", но к сожалению, оттепель, в природе это всегда слякоть, сырость и грязь, после которой обязательно наступают заморозки.



И сейчас, мирзиеевский режим вновь встает на путь террора против своего народа. Опять подбрасывают наркотики, листовки и оружие неугодным. Вновь задержанных убивают на допросах менты и насилуют женщин на глазах подозреваемых, есть случаи гомосексуальных изнасилований. Множится коррупция, преступность процветает пышным цветом, как грибы после дождя растут ОПГ, под крышами высоких чиновников и генералов, а так называемые "воры в законе" вступили в свои права уже на законном основании. Все повторяется, и, к сожалению, в еще более извращенном виде.



Дорогие матери Узбекистана, сейчас я обращаюсь к тем, чьи сыновья прошли через каримовские репрессии, чьи дети были убиты палачами в подвалах или умерли от мучений в лагерях. Вам надо рассказать о том, что вы пережили, для того чтобы спасти чужих детей от предстоящих репрессий, которые уже готовит им нынешняя власть.



Хотя об этом не хочется говорить, об этом надо кричать с пеной у рта, но меня никто не слышит.



Дорогие матери Узбекистана, а сейчас я обращаюсь к тем, чьи сыновья еще не были арестованы, но для них власти приготовили новые места в тюрьмах и зонах Узбекистана. Поверьте, мне на слово, кого-то из ваших сыновей убьют палачи при пытках, кого-то "посадят на бутылку" и они покончат с собой от позора, а кого-то из вас будут насиловать менты на глазах ваших сыновей, кто-то отправится на зону и возможно вернется оттуда калекой, а может и умрет от издевательств, болезней и голода. Все это реальное будущее Узбекистана и я призываю вас изменить наше общее будущее.



Мы должны сказать властям Узбекистана – НИКОГДА БОЛЬШЕ! И они должны нас услышать.



Многие люди предаются ностальгии, но я скажу, что в прошлое нельзя вернуться, надо жить в настоящем, а будущее можно изменить сегодня и изменить его можем только мы с вами.



Примеров таких много, например Грузия после того, как народ, прогнал бандитскую власть, они смогли уничтожить на корню оргпреступность, сегодня в Грузии нет такого определения "вор в законе", социальный уровень пока оставляет желать лучшего, но страна встала на путь достойной жизни, даже несмотря на агрессию со стороны неадекватного соседа.



Украина – избавилась от коррупционеров и уголовников во власти, страна начинает дышать свободно, люди почувствовали себя людьми, а не рабами, пусть даже и против них ведется необъявленная война.



И посмотрите на примере Беларуси, России, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, где нет и не предвидится хоть каких-то изменений к лучшему, все они дружно идут навстречу Туркменистану в обнимку с Северной Корей. При этом власть предержащие пудрят мозги народу о какой-то стабильности и мирном небе над головой. В этом они, пожалуй, правы, все у них стабильно, стабильная коррупция, стабильные репрессии, стабильно растет нищета. При этом мирное небо над головой это точно не их заслуга, хотя власти сами ведут необъявленную войну против своего народа, уничтожая на корню малейшее недовольство. Вы этого хотите?



Но надо понимать, что нынешние власти Узбекистана, наученные горьким опытом белорусских протестов, близко не допустят никаких проявлений майдана в стране, а любое народное волнение они утопят в крови, по примеру 13 мая 2005 года в Андижане.



Поэтому надо действовать иначе, сначала надо установить, кто же ведет правозащитную деятельность в Узбекистане? При малейшем подозрении сотрудничества правозащитников с властями или коррупционной деятельности, их надо гнать из страны, публиковать факты об их злодеяниях, этих людей надо игнорировать по всем каналам и их клеймить позором.



Если же люди действительно озабочены проблемой прав человека, борются без страха и упрека за свободу слова, не признают никакого сотрудничества с диктаторскими режимами, это и есть достойные люди, которые могут и далее вести правозащитную деятельность их надо всячески поощрять народным одобрением.



Нужен комитет против пыток или комитет матерей Узбекистана. В свое время нечто подобное создала ныне покойная Тамара Чикунова, чей сын был расстрелян по сфальсифицированному делу. Надо провести шествие "Бессмертного барака" в Узбекистане, по примеру "Бессмертного полка", чтобы родственники узников Узбекистана, убитых каримовским режимом, вышли на улицы городов с портретами жертв политических репрессий.



Нужен сайт или блог, а может быть видеоканал на котором будут выставлять имена, биографии и фото жертв каримовской эпохи, также на этом сайте будут публиковаться факты сотрудничества "правозащитников" и прочих гуманитариев со спецслужбами. Страна должна знать своих "героев".



Это не запрещено законом и тогда мы узнаем сколько людей уничтожил ИшАК и кто желает возвращения этих ужасов.



Скептики скажут, что если ничего не нарушать, то и нечего бояться. Это и есть самая большая ошибка, которая помогает диктаторам оставаться у власти, а если есть тюрьмы, то будут и узники, если менты лютуют, то скоро начнут брать всех подряд как было раньше. Например, сын Тамары Чикуновой тоже не совершал никакого преступления, однако из него выбили показания и расстреляли, потом выяснилось, что у него было 100% алиби. Я тоже не совершал никакого преступления, кроме того, до 1 марта 1997 года я был сторонником Ислама Каримова, но меня арестовали "по заказу", и я прошел через этот ад. Как и многие другие мои земляки, просто попали под "план арестов".



Кто-то скажет: - Да ты кто такой, чтобы вообще давать такие советы и совать свой нос во внутренние дела Узбекистана?



Отвечаю.



Я называю себя русбек, звучит абсурдно, но таких как я в Узбекистане более от 1 до 1,5 миллионов, хотя реальной цифры не знает никто.



Русбек – это русский из Узбекистана или узбекистанской русский, а если по-простому, то мы урусы и в этом нет ничего обидного.



Возможно, вам будет интересен мой первый и пока последний опыт создания аудио книги https://youtu.be/nrxmZ1hLB5Q о моей Родине.



Я никогда не жил в России и не имею к этой стране никакого отношения, кроме русского языка, хотя пытался устроиться в России четырежды в разное время и об этом я публиковал ролик на канале своего коллеги https://youtu.be/IwNvw72ic7o



А потом был другой материал "Комментируя прежний ролик" https://youtu.be/SqgFjaRdnSM



Я родился и вырос в Янгиере, Сырдарьинской области и до 1982 года у меня было другое имя и фамилия, а в моей жизни не было ничего ужаснее детства, так я думал до 1 марта 1997 года, но об этом чуть позже.



Мои родители и прародители, также целиком связаны с Узбекистаном.



Мой отец – русский, родился в Ташкенте в 1942 году в эвакуации, дитя войны и его детство прошло в махалле, первоначальное название которой я конечно же не помню, сейчас там расположен Южный вокзал. Дед раненый боец Красной Армии, будучи инвалидом, работал на Ташсельмаше, бабушка в госпитале на Волгоградской. Там же на Соломатина они получили скромную квартиру, где и прожили всю жизнь.



По материнской линии, я поволжский немец и мои предки осели в Российской Империи, не в екатерининские, а в петровские времена будучи мастеровыми.



Моя мама, поволжская немка, родилась в Фергане в 1947 году в семье "врагов народа" или "проклятых фашистов", хотя я имею документальные доказательства, что мои предки не имели никакого отношения к нацистам и вообще они впервые попали в Германию лишь в 1993 году по программе переселения соотечественников.



Мой прадед, Кондрат Иванович Акст – обрусевший немец, в прошлом мелкий помещик с Поволжья в 1917 году несмотря на всю абсурдность, принял Советскую Власть всем сердцем – которая его потом "отблагодарила" раскулачиванием и ссылкой в тогдашний Туркестан. Где он вскоре и умер.



Моя бабушка, Амалия Кондратьевна Акст, стала "ЧСИР" - член семьи изменника родины и провела несколько лет в "АЛЖИРе", кому интересно посмотрите этот сериал, как за "врагов народа" расплачивались их родственники.



"АЛЖИР" - Акмолинский лагерь жен изменников родины. Этот тот редкий случай, когда газпромовская машина пропаганды сняла нормальный фильм https://www.youtube.com/playlist?list=PLSgy-gJ-dkS8JkyA_vcOOeKm52RkjRmtQ



Надеюсь, это прочистит мозги тем, кто топит за возрождение сталинизма и репрессий.



После освобождения, бабушка была отправлена в ссылку как неблагонадежная и рыла Большой Ферганский канал, от "звонка до звонка". Потом строила Алтыарыкский НПЗ, потом она возводила жилье для первопроходцев в Учкудуке, далее Гулистанский МЭЗ, потом Янгиерский КСМиК. Всего она проработала на стройках Страны Советов - 41 год, пережила двух мужей, воспитала 6 своих детей и 4 приемных сирот, тоже из "врагов народа", чьи родители были репрессированы, среди которых были грек, татарка, украинка и чеченец, то есть настоящая "фашистка", по мнению некоторых, неадекватных людей.



Да, именно так нас называют и сегодня не самые умные люди, непонятно каким образом ставшие правозащитниками, вот лишь малый фрагмент https://youtu.be/9LhseuKYfNU?t=395, который я оставлю без комментариев, за исключением того, что когда не зоне мы, русские парни стояли "на шухере" пока мусульмане молились, я не был ни фашистом, ни антиисламистом, потому как в узбекских тюрьмах в те времена, надзиратели, если поймают за чтением Намаза, то человека просто втаптывали в землю ногами, а потом еще живого зека травили собаками, а если он выжил, то истерзанное тело бросали в карцер, после чего человек становился инвалидом на всю жизнь.



Поволжские немцы в СССР были признаны самой дискриминируемой этнической группой в бывшем СССР. Ведь поволжским или "русским" немцам в СССР мстили сначала за Первую Мировую и Гражданскую войны, потом за Вторую Мировую, а потом уже по привычке.



Проводя современные аналогии с новомодным Black Lives Matters, при Союзе мы были - белые негры, но никто из этого не делает легенды и не просит компенсаций. Спасибо коллегам из "Настоящего времени" за интересный фильм о моих соплеменниках https://youtu.be/QfEHaVMYL8g.



Мои родители познакомились на стройке, когда восстанавливали разрушенный после землетрясения Ташкент в 1966 году, так что меня можно назвать дитя стихии.



В 1982 году я закончил среднюю школу, и родители при получении паспорта, сменили мне имя и фамилию, чтобы я смог поступить в ташкентский техникум и перебраться из провинции в столицу.



Но сейчас о другом.



В 1997 году я попал под "вторую волну" политических репрессий в Узбекистане и был арестован по "стандартному" в те времена, "букету" статей, наркотики, оружие, листовки и т.д.



Я был далек от политики и все меня устраивало, мне нравился Ислам Каримов – как государственный деятель и я думал, что все эти истории про "посадки по плану", это все происки врагов Узбекистана. Я работал в своей фирме, исправно платил налоги, создавал рабочие места и никому не мешал, но на мой бизнес положили глаз "большие люди" и так в моих карманах "нашли" то, что они обычно подбрасывают неугодным.



На сегодняшний день я единственный урус, осужденный по такому набору "вахабитских" статей.



Я прошел несколько кругов ада, и хочу рассказать об этом Миру, но мне говорят – нет, такого не может быть, так как никто не может пережить такое и остаться нормальным человеком и вообще они мне не верят, потому что я не попадаю в некие "стандарты", я русский, я не экстремист и я не гей, поэтому мне ничего не светит. Для примера посмотрите на шумиху вокруг Али Феруза, по факту он никто и звать его никак, но он "цветной", он террорист и он гей, поэтому все правозащитные организации и либеральные СМИ вылизали ему даже самые неприличные места, сделав из него мученика, хотя повторюсь, он обычная пустышка.



Но не будем отвлекаться, порой я сам себе не верю, что я пережил такое, но правда такова, что после ареста - 48 дней меня держали в подвале МВД, регулярно подвергая изощренным пыткам и этим процессом руководил Эдуард Чжен - родной брат советника Президента Узбекистана.



Несколько раз меня допрашивал с побоями лично Закир Алматов. Менты выбили мне половину зубов, сломали два ребра, вырвали ногти на руках, но, когда и это не помогло, менты на моих глазах изнасиловали мою жену и убили моего 5-месячного сына и все это им сошло с рук.



Потом были и другие запоминающиеся места, Таштюрьма, в том числе "пресс-хата", где меня чуть не убили "лохмачи", спасибо спортивному опыту и службе в ВДВ – это спасло меня, далее камера смертников в "зиндане" третьего "аула", там они имитировали смертную казнь надо мной через расстрел, после чего я пережил свой первый инфаркт в 29 лет, потом "дурхаха" во втором "ауле".



Суд я не помню вообще, за два часа до этапирования мне сделали какой-то укол, якобы для профилактики туберкулеза, после чего я потерял сознание, а очнувшись на следующий день в карцере, я обнаружил в кармане приговор на 22 года лишения свободы за "антигосударственную деятельность", 10 лет из которых я должен был провести в колонии особого режима.



Тогда Каримов решил провести адский "эксперимент", в колонии для особо опасных преступников и рецидивистов стали отправлять религиозных и политических узников, осужденных на срок более 20 лет. Так я был этапирован в зону УЯ 64/25, Караулбазар, в Бухарской области, вместа с "вахабитами", где потом случился печально знаменитый бунт, в котором погибло много людей.



Мне повезло, я выжил в этой мясорубке, потом этот "эксперимент" закрыли, и Каримов дал приказ открыть печально знаменитый Жаслык, куда я не попал, наверное, это и спасло меня.



Далее, они решили, что мне мало ужаса и меня перевезли в клинику Чукурсай в Ташкенте, где ставили медицинские опыты на живых людях, взяв на вооружение опыт гитлеровцев. В основном туда отправляли политических активистов, оппозиционеров и религиозных узников, чтобы умерщвлять их таким чудовищным образом, а кого не смогли убить, из них делали "овощей" с помощью медицинских препаратов, которые запрещены во всем Мире.



Мне опять повезло, я всего однажды испытал на себе действие всех психотропных препаратов поочередно, но мне этого хватило и от чего потом я долго лечился, а посредством взяток свободу и правду мне удалось купить, а не доказать. Спасибо каримовскому режиму, где покупается и продается все. Пребывание на Чукурсае я запомню на всю жизнь.



Обо всех этих ужасах я написал 4 книги, чтобы рассказать человечеству правду об Узбекистане. http://www.geopolitics.ru/2014/02/v-germanii-izdali-knigu-ob-uzbekskoj-tyurme/



И что вы думаете, кто-то помог мне в этом?



Нет, моим книгам не давали никакого прохода, более того, я подвергался откровенным оскорблениям на этнической почве, но наибольшее сопротивление и саботаж, я встретил от международных правозащитных организаций. Они стали откровенно вставлять палки в колеса и тормозить мои проекты.



Дорогие мои матери Узбекистана, такие проекты как книгоиздание стоит больших денег, которых у меня нет и если бы они (правозащитники) не создавали бы мне проблемы, и получив гранты на свои проекты, я бы опубликовал свои первые книги не в 2013 году, а раньше, после чего диктатор Ислам Каримов сдох бы от инфаркта или от инсульта, после прочтения моих книг не в 2016 году, а намного раньше, а это повлекло бы за собой освобождение узников совести, политических и религиозных заключенных, закрытие концлагерей и прекращение пыток в Узбекистане. Все это случилось бы намного раньше. Вот почему я считаю их (правозащитников) преступниками, укрывателями террористов и пособниками диктаторских режимов, а по сему они (правозащитники) должны предстать перед международным судом и поверьте мне, я сделаю все возможное, чтобы было проведено независимое и объективное расследование их деятельности, а виновные были наказаны. Вы удивитесь, но они (правозащитники) угрожали мне убийством если я не прекращу писать правду об их злодеяниях. Как я понимаю, для них (для правозащитников) это не впервые нанимать киллеров для неугодных и критиков.



Они (правозащитники), добравшись до высоких кресел никого не допускают к этим источникам, к грантам и премиям, распределяя все по "своим" людям.



Вероятно, там есть обычный "распил" бабла и "откаты" бюджетов, по крайней мере никто этого не опроверг.



На момент выхода третьей книги мне уже 53 года, и вы можете заподозрить меня в развивающемся старческом маразме и вероятно, что вы окажетесь правы! Но лишь частично! С такими "партнерами" как у меня и врагов не надо! Эти "коллеги" по гуманитарному цеху нанесли урона правам человека больше, чем все постсоветские диктаторы вместе взятые. Если уж совсем откровенно, то я и сам порой за собой замечаю, что становлюсь дураком! Однако факт остается фактом, что сегодня в т. н. "цивилизованном мире", то есть там, где якобы чтятся все законы и соблюдаются права человека, самым дискриминируемым субъектом является, белый, гетеросексуальный мужчина, атеист, не имеющий никаких психических травм или физических отклонений.



Ваш покорный слуга тому веское подтверждение, примерно с 2005 года, правозащитные организации откровенно создавали для меня проблемы на ровном месте, саботируя выход моих книг, обосновывая это тем, что я не попадаю в их "стандарты".



По крайней мере, именно такой вывод можно сделать из действий "коллег" из Amnesty International Norge, Norwegian Helsinki Committee, Human Rights House, SOS-Rasism, Forum 18, Article 19 и им подобным. Вы подумаете, что я вру, но факт остается фактом, вот уже более 15 лет, именно эти организации вставляли палки в колеса, не давая выходу моих книг. Какой им с этого прок? И сейчас они препятствуют, получению мною грантов на перевод и публикацию моих книг на иностранных языках в Европе. Что движет ими? Загадка!



А теперь совсем из разряда буйных фантазий, но всякому явлению есть логическое объяснение, тем более некоторые выводы я сделал после бесед с этими самыми "коллегами". Почему же такое сопротивление к изданиям моих книг?



Первое – публикации моих книг, отнимают "хлеб" у международных организаций, потому что они возомнили себя "монополистами" в сфере прав человека, а еще они, если все же и публикуют какие-то документы о нарушениях прав человека в Центральной Азии, то ограничиваются лишь обтекаемыми фразами и для диктаторских режимов, эти пасы, как комариные укусы.



Второе – для получения информации, они пользуются услугами только проправительственных "правозащитников", либо лояльных к диктаторским режимам "экспертов" и об этом я писал ранее и много, поэтому сейчас не буду повторяться.



Третье – совсем не укладывающееся в голове, но очень похожее на правду, если представить, что диктаторские режимы, в Центральной Азии, платят взятки и отчисления кривозащитникам, через различные фонды и под видом благотворительности через третьих лиц, то в этом случае все встает на свои места и многие вопросы становятся риторическими.



Теперь по крайней мере понятно, почему уважаемые международные организации, замалчивают чудовищные преступления – на уровне геноцида и политических репрессий, а выносят во главу угла всякую чушь или сомнительные ценности, уверяя нас, что именно, эти вещи, жизненно необходимы для человечества и без этого жить нельзя!



Диктаторов можно и нужно прижать к стенке, при желании, но никто этого не делает, значит это выгодно всем, одни платят взятки, другие их берут. Так было всегда и никто этого пока не опроверг.



И о сильных Мира Сего, на любые вопросы об их, мягко говоря, бездеятельности в Центральной Азии чиновники от ООН, ОБСЕ, Бундестага, ГосДепа и других организаций, отвечают: - Мы ничего не можем с этим поделать!



Тогда я отвечаю им вопросом на вопрос: - Тогда зачем вы вообще нужны, коли от вашей деятельности толку никакого? Пусть уступят место тем, кто способен, хоть что-то делать.



И еще, пожалуй, то, от чего этих "коллег" коробит так, будто они съели лимон с кожурой целиком. Почему вы позволяете себе критиковать всех, кого только пожелаете, но никто не может критиковать вас?



Вы, непонятно, как и зачем наделили себя функциями, этакой полиции нравов в сфере прав человека. Вы формируете общественное мнение, вкладывая в сознание людей созданные вами "стандарты" о добре и зле. Вы навязываете свое мировоззрение другим народам, преподнося им свою "правду" что такое хорошо, а что такое плохо. Вы, с какого-то бодуна решили, что можете контролировать общество, религию, организации, правительства.



Но кто контролирует вас?



Есть хоть какие-то структуры, кои хоть раз провели независимый, а главное внезапный и сквозной мониторинг вашей деятельности? Я имею в виду абсолютно все в ваших структурах, начиная от того, кого вы набираете в свой штат и заканчивая тем, как расходуются финансовые потоки. Все это вызывает как минимум недоумение и разочарование, а как максимум недоверие, которое переходит в ненависть ко всему что связано с гуманитарной деятельностью или либеральной идеей.



Да, да, это именно то, что вы подумали, нередко руководителями правозащитных структур становятся неадекватные личности, порой с оттенком махрового экстремизма, а грантовый бизнес, приправленный тотальной коррупцией, покрыт завесой секретности.



Подводя черту и проанализировав факты – по сути ничем не прикрытого сотрудничества правозащитных структур с международными террористическими организациями, под видом защиты прав человека и продвижения общечеловеческих ценностей. Главное, это результат их деятельности в постсоветских республиках и если говорить о Центральной Азии, то за более чем 30 лет их "работы" было сделано чуть меньше, чем ничего, если не сказать, что хуже. Уж лучше бы они вообще ничего не делали, по крайней мере все осталось бы на прежнем уровне.



Говорят, что вода и камень точит, так и я подобрался близко к финансовым источникам, и чтобы не допустить меня к грантам и премиям, меня стали отстранять таким, не самым чистым образом. Это глобальная проблема, но вот что я заметил, когда "наши" сограждане из стран СНГ, добираются к бюджетному корыту, то они полагают, что более никто не имеет никакого права доступа к этому источнику благоденствия, и они готовы закрыть дверь в эту кормушку на большой засов, а те, кто пытается прорваться туда, того могут и оклеветать, облить грязью или дискредитировать, а если надо, то и убить.



Как именно? За что? И об этом читайте далее.



В 2015 году я получил отказ Amnesty International и The International Helsinki Federation for Human Rights, признать меня узником совести и жертвой политических репрессий, в виду того, что в Узбекистане я был арестован по уголовным, а не политическим статьям. Хотя Узбекистане, вообще нет политических статей. Всех противников режима арестовывают по стандартной процедуре, подбрасывают наркотики, оружие, листовки.



Мои обоснования, что в Узбекистане, в каримовские времена, изначально всех противников режима и просто недовольных, арестовывали по уголовным статьям, подбрасывая им наркотики, оружие, боеприпасы, взрывчатку или листовки. Я был не исключение, но уже потом мне "добавили" статьи 157 (измена государству) и 159 (покушение на государственный строй), но эти факты никем не принимались, обосновывая это тем, что я белый, я не террорист, и я не гей!



Опять повторюсь, что на сегодняшний день, я единственный "урус" осужденный по т.н. "вахабитским" статьям на 22 года каторги и об этом я писал в своей первой книге, но этого в упор не хотят видеть, кривозащитники и гуманисты.



А еще, надежные люди сказали мне, что оказывается, факты, приведенные в моих книгах, вызывают у кривозащитников сомнения, так как, по их мнению, никто не может выжить в таких условиях и остаться нормальным человеком. А я вот выжил, крыша не протекла и поэтому они мне не верят. Все что не соответствует стереотипам, вызывает у них недоверие.



При этом они верят всяким сомнительным личностям. Значит это кому-то выгодно.



Делайте выводы господа.



Искренне ваш Евгений Дьяконов Источник - ЦентрАзия

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