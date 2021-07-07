О дате начала Второй мировой войны, - Павел Густерин

19:09 08.07.2021

П.В. Густерин

О дате начала Второй мировой войны



Европоцентризм иногда очень мешает. 7 июля 1937 г. - дата китайско-японского инцидента на мосту Лугоу через реку Юндинхэ в Пекине, с которого началась Вторая китайско-японская война, - и есть дата начала Второй мировой войны.



Обе стороны, китайская и японская, подписали 2 сентября 1945 г. "Акт о капитуляции Японии", завершивший, в том числе, и Вторую китайско-японскую войну. Эта война шла в рамках Второй мировой войны также как Великая Отечественная война и Советско-японская война.



Таким образом, бои у озера Хасан в 1938 г. и на реке Халхин-гол в 1939 г. - тоже эпизоды Второй мировой войны.



Попустительство западных держав японской агрессии для поощрения антисоветских действий, выразившееся, в том числе, в заключении в 1939 г. соглашения "Ариты - Крейги", сыграло с ними такую же злую шутку, как и мюнхенский сговор: в результате - катастрофа Перл-Харбора. Если начало американо-японского конфликта считается частью Второй мировой войны, значит, и начало Второй китайско-японской войны входит в рамки Второй мировой войны, точнее, является ее началом.



Примечательно, что до начала Второй Китайско-японской войны Германия осуществляла с Китаем активное военно-техническое сотрудничество: по сути, армия гоминьдановского Китая была модернизирована благодаря поставкам немецких военных материалов и техники и при участии немецких военных советников.



Непосредственное участие во Второй китайско-японской войне принял СССР, организовав в сентябре 1937 г. проведение операции "Z", в ходе которой в Китай были отправлены советские летчики с боевыми самолетами, а также стали осуществляться военные поставки. Операция продолжалась до заключения с Японией 13 апреля 1941 г. "Советско-японского пакта о нейтралитете".



15 апреля 1941 г., то есть через два дня после подписания названного советско-японского договора и за семь месяцев до событий в Перл-Харборе, администрация президента Рузвельта санкционировала создание американского отряда летчиков-добровольцев "American Volunteer Group", ставшего известной под названием "Flying Tigers". Американские добровольцы воевали в Китае до августа 1942 г.



Последовательным продолжением активных действий Японии стало вторжение во Французский Индокитай в сентябре 1940 г., то есть уже после учреждения германскими оккупантами во Франции режима Виши, для установления как можно более полной блокады Китая, в том числе для контроля над железной дорогой Юннань - Хайфон с целью предотвращения какого-либо снабжения Китая Соединенными Штатами. Парадокс этих событий состоял в том, что в незначительной степени, но все-таки столкнулись на поле боя союзники нацистской Германии.



Участие главных акторов Второй мировой войны в той или иной степени во Второй Китайско-японской войне позволяет принять дату ее начала как дату начала самой кровавой войны в истории человечества.