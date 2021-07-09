Аркадаг отнял у сына Сердара должность главы Высшей контрольной палаты Тукрмении, но оставил вице-премьером

08:02 11.07.2021

Указ Президента Туркменистана



О Бердымухамедове С.Г.



Освободить заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана Бердымухамедова Сердара Гурбангулыевича от должности председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана и вывести его из состава Государственного совета безопасности Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



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Указ Президента Туркменистана



О Ташлиеве Д.А.



Назначить Ташлиева Довлета Акмухаммедовича председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана, освободив его от должности заместителя председателя Высшей контрольной палаты Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.