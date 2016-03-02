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11:00  Экс-глава МВД Туркмении генерал Чакыев неожиданно возглавил новосозданное Агентство транспорта и коммуникаций Туркмении
10:44  В Туркмении новый глава Центробанка - Мушшиков (бывший вице-премьер). Аннадурдыев - не оправдал
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08:02  Аркадаг отнял у сына Сердара должность главы Высшей контрольной палаты Тукрмении, но оставил вице-премьером
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Суббота, 10.07.2021
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14:00  Афганистан: США уходят, Турция приходит?
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00:23  Идлибская катастрофа. Путин диктует ход событий - Запад беспомощно наблюдает, - Tagesspiegel
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Пятница, 09.07.2021
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11:19  Экс-президент ЮАР и афро-расист Джейкоб Зума сел в тюрьму за коррупцию
11:01  Как однажды казахи просили афганского Ахмад- шаха Дуррани защитить их от агрессии Китая (история), - Н.Нуртазина
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09:54  Боевая Псаки: Вашингтон сам разберется с российскими хакерами, если эту проблему не решит Москва
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08:19  С нефтью не договорились. Котировки откатились после неудачи ОПЕК+
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Экс-глава МВД Туркмении генерал Чакыев неожиданно возглавил новосозданное Агентство транспорта и коммуникаций Туркмении
11:00 11.07.2021

Указ Президента Туркменистана

О Чакыеве М.Б.

Назначить Чакыева Мамметхана Бердимырадовича Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.

Президент Туркменистана
Гурбангулы Бердымухамедов.

г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.

ЧАКЫЕВ Мамметхан Бердимырадович

[..1977 - ..]
Род. в генгешлике Аккел этрапа Махтумкули Балканского велаята. Туркмен.

В 1997 году окончил Туркменский государственный институт транспорта и связи по специальности инженер-экономист-менеджер. В 2017 году окончил Академический факультет высшего офицерского состава при Военном институте имени Великого Сапармурата Туркменбаши Министерства обороны Туркменистана по специальности государственное и военное управление.

Трудовой путь начал в 1998 году бухгалтером Ахалтекинского конезавода имени С.А.Ниязова. С 1999 по 2008 год работал на различных должностях в хозяйственном управлении Министерства внутренних дел Туркменистана - старший инженер-программист учета, начальник подразделения материального учета, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии, начальник отдела имущественно-технического и военного снабжения, заместитель начальника, начальник этого управления.
В 2008 - 2014 - заместитель министра внутренних дел Туркменистана.
В 2014 - 2.03.2016 - зам. пред. Государственной таможенной службы Туркменистана
С 2.03.2016 - 1.06.2017 - председатель Государственной таможенной службы Туркменистана
С 1.06.2017 – 11.04.2018 - директор Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями
С 11.04.2018 - 1.10.2019 - заместитель Председателя Кабинета Министров, курирующий отрасли транспортного комплекса и связи
+ с 14.12.2018 - врид заместителя председателя Кабинета министров по вопросам промышленности
с 1.10.2019 - 1.07.2021 - министр внутренних дел РТ, уволен "в связи с переходом на другую работу";

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана (с 9.07.2021 -

генерал-майор полиции

награжден медалями: Медаль "За безупречную службу Отечеству"
Медаль "Мяликгулы Бердымухамедов"
Медаль "Туркменистан"
Медаль "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaraly harby yörişe gatnaşyja"
Медаль "Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan"
Медаль "В честь 25-летия Независимости Туркменистана"
Медаль "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaraly harby yörişe gatnaşyja"

2.06.2021 получил от Аркадага "строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков"

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1625990400
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