Экс-глава МВД Туркмении генерал Чакыев неожиданно возглавил новосозданное Агентство транспорта и коммуникаций Туркмении

11:00 11.07.2021

Указ Президента Туркменистана



О Чакыеве М.Б.



Назначить Чакыева Мамметхана Бердимырадовича Генеральным директором Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана.



Президент Туркменистана

Гурбангулы Бердымухамедов.



г. Ашхабад, 9 июля 2021 года.



ЧАКЫЕВ Мамметхан Бердимырадович



[..1977 - ..]

Род. в генгешлике Аккел этрапа Махтумкули Балканского велаята. Туркмен.



В 1997 году окончил Туркменский государственный институт транспорта и связи по специальности инженер-экономист-менеджер. В 2017 году окончил Академический факультет высшего офицерского состава при Военном институте имени Великого Сапармурата Туркменбаши Министерства обороны Туркменистана по специальности государственное и военное управление.



Трудовой путь начал в 1998 году бухгалтером Ахалтекинского конезавода имени С.А.Ниязова. С 1999 по 2008 год работал на различных должностях в хозяйственном управлении Министерства внутренних дел Туркменистана - старший инженер-программист учета, начальник подразделения материального учета, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии, начальник отдела имущественно-технического и военного снабжения, заместитель начальника, начальник этого управления.

В 2008 - 2014 - заместитель министра внутренних дел Туркменистана.

В 2014 - 2.03.2016 - зам. пред. Государственной таможенной службы Туркменистана

С 2.03.2016 - 1.06.2017 - председатель Государственной таможенной службы Туркменистана

С 1.06.2017 – 11.04.2018 - директор Государственной службы Туркменистана по борьбе с экономическими преступлениями

С 11.04.2018 - 1.10.2019 - заместитель Председателя Кабинета Министров, курирующий отрасли транспортного комплекса и связи

+ с 14.12.2018 - врид заместителя председателя Кабинета министров по вопросам промышленности

с 1.10.2019 - 1.07.2021 - министр внутренних дел РТ, уволен "в связи с переходом на другую работу";



Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана (с 9.07.2021 -



генерал-майор полиции



награжден медалями: Медаль "За безупречную службу Отечеству"

Медаль "Мяликгулы Бердымухамедов"

Медаль "Туркменистан"

Медаль "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 20 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaraly harby yörişe gatnaşyja"

Медаль "Garaşsyz, Baky Bitarap Türkmenistan"

Медаль "В честь 25-летия Независимости Туркменистана"

Медаль "Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen dabaraly harby yörişe gatnaşyja"



2.06.2021 получил от Аркадага "строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков"