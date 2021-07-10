Три афро-чудика, своими корявыми ножками, дарят Италии Чемпионский кубок Европы

00:56 12.07.2021

Финал Чемпоната Европы по футболу. Италия обыграла Англию по пеналям. Первый тайм - англичанин Люк Шоу открывает счет в первой же атаке точным ударом в ближний угол после качественной диагонали. Итальянцы за весь тайм нанесли один! удар по воротам. Скукота. Во втором - вяло-тягомотная борьба, но итальянцы чудом затолкали ответный гол в куче-мале у ворот.

Доп. время - катание мяча.

Пенальти и три английских афро-футболера - Санча, Рэшфорд и Сака - исполняя какие-то дикие понторезные удары, не попадают в створ.

Красавцы.