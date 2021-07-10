Три афро-чудика, своими корявыми ножками, дарят Италии Чемпионский кубок Европы

|21:39 Серб Джокович выиграл Уимблдон и сравнялся по победам с великими Надалем и Федерером
21:35 Американский олигарх Брэнсон слетал в космос на ракетоплане собственной сборки
19:37 Порье оторвал ногу понтарезу Макгрегору. Супер-бой UFC
15:14 КырПогранцы пытались украсть тадж-скот. Подробности Росраватского инцидента
14:29 "Афган сдал. Афган принял" - соцсети о разговоре Путина с Байденом
14:27 Горячий стан: Москва не считает талибов угрозой
14:25 В Германии впервые ввели чрезвычайную ситуацию из-за атаки хакеров
14:23 РосМИД затеял обнимашки с бородачами. Может само рассосется?
13:16 И не друг, и не враг: почему Украина пытается сблизиться с Китаем, - И.Кармазин
13:14 В ЮАР, где разрешено многоженство, предлагают узаконить и многомужество
13:06 Верить обещаниям талибов - наивно и глупо. Каким будет новый Афганский эмират? - Л.Мисник
13:01 Умерла Катя Катина - самый яркий военкор войны в Донбассе
13:00 В США либерасты продолжают валить памятники "неправильным" героям прошлого
12:47 Новый герой? Умер грузинский журналист Лашкарава, зверски отмудоханный на гей-параде в Тбилиси
12:03 США развязывают руки афганским талибам*, - В.Прохватилов
12:02 100-летие китайского опыта сквозь призму советской мечты, - В.Пироженко
11:23 Аркадаг перетряхнул свой КабМин: новые вице-премьеры (Пурчеков), и министры (Орунов)
11:00 Экс-глава МВД Туркмении генерал Чакыев неожиданно возглавил новосозданное Агентство транспорта и коммуникаций Туркмении
10:44 В Туркмении новый глава Центробанка - Мушшиков (бывший вице-премьер). Аннадурдыев - не оправдал
09:24 Казахстан хочет реализовать крупнейший в мире проект по производству экологически чистого водорода
09:07 Что Таджикистану сулит господство "Талибана"? - К.Ибрагимова
08:02 Аркадаг отнял у сына Сердара должность главы Высшей контрольной палаты Тукрмении, но оставил вице-премьером
00:55 Талиб-ага пришел... УзбМинюст Давлетов объяснил снятие запрета на чадры и паранджи
00:48 Два хозяина Центральной Азии. Китай и Россия разделят сферы влияния, - Эмиль Авдалиани
|21:43 Туркменистан срочно перебросил военную технику к границе с Афганистаном. Все полтора танка...
15:04 За день сразу три землетрясения пошатали Алматы. Природа гневается
15:02 Юрист Карашукеев возглавил Минсельхоз Казахстана. Хуже не будет?
14:00 Афганистан: США уходят, Турция приходит?
13:58 Байден забыл имя министра здравоохранения и социальных служб. Размягчение мозга
13:55 Гульнара Каримова встретила свое 49-летие в тюрьме
12:18 Умер от КОВИ депутат УзбПарламента Абдурахим Курбонов
11:44 Центральная Азия: кому - почести, кому - горести, - И.Джорбенадзе
10:38 Таджикистан крепко землетряхнуло - 6 баллов, 5 жертв
10:16 При ГосДепе США учреждена должность спецпосланника по правам ЛГБТ
09:13 "Талибан" пришел на все границы. Боевики готовятся к воссозданию "исламского эмирата", - К.Кривошеев
09:06 Вице-мэр таджикского Куляба Рахимов задержан за корруп
01:02 Мы тут как подопытные обезьяны: Казахский генерал выдвинул обвинение США и умер
00:36 "Ситуация плохая, но это еще не катастрофа". Талибы ворвались в Кандагар!
00:31 РосМИД грубо нарушил РосЗаконы. Объяснился роман Москвы с запрещенным "Талибаном", - М.Ростовский
00:27 Как талибы победили армию США примитивным оружием, - Алексей Анпилогов
00:23 Идлибская катастрофа. Путин диктует ход событий - Запад беспомощно наблюдает, - Tagesspiegel
00:22 Альфа, Бета, Гамма, Дельта, Эпсилон... бесконечное появление вариантов Covid-19, - Le Monde
00:05 Кто убил президента Гаити? - Нил Никандров
00:04 Ликвидация Молдовы стоит 56 миллионов евро, - А.Цуканова
00:02 Послом Узбекистана в Японии назначен Мухсинхужа Абдурахмонов
|Три афро-чудика, своими корявыми ножками, дарят Италии Чемпионский кубок Европы
00:56 12.07.2021
Финал Чемпоната Европы по футболу. Италия обыграла Англию по пеналям. Первый тайм - англичанин Люк Шоу открывает счет в первой же атаке точным ударом в ближний угол после качественной диагонали. Итальянцы за весь тайм нанесли один! удар по воротам. Скукота. Во втором - вяло-тягомотная борьба, но итальянцы чудом затолкали ответный гол в куче-мале у ворот.
Доп. время - катание мяча.
Пенальти и три английских афро-футболера - Санча, Рэшфорд и Сака - исполняя какие-то дикие понторезные удары, не попадают в створ.
Красавцы.