 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Три афро-чудика, своими корявыми ножками, дарят Италии Чемпионский кубок Европы
00:56 12.07.2021

Финал Чемпоната Европы по футболу. Италия обыграла Англию по пеналям. Первый тайм - англичанин Люк Шоу открывает счет в первой же атаке точным ударом в ближний угол после качественной диагонали. Итальянцы за весь тайм нанесли один! удар по воротам. Скукота. Во втором - вяло-тягомотная борьба, но итальянцы чудом затолкали ответный гол в куче-мале у ворот.
Доп. время - катание мяча.
Пенальти и три английских афро-футболера - Санча, Рэшфорд и Сака - исполняя какие-то дикие понторезные удары, не попадают в створ.
Красавцы.

Источник - ЦентрАзия
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