Планета обезъян? КазМОН: Бездушные чиновники тугослышащего государства, - Н.Нуртазина

13:08 12.07.2021 Планета обезъян? Бездушные чиновники тугослышащего государства

(на примере факта обжалования результатов конкурса МОН РК )



Недавно Президент РК К.Токаев сказал о "бездушных чиновниках", от которых надо избавляться; еще раньше он выдвинул концепцию "слышащего государства". Но вот что: мне очень жаль нашего Президента. Может быть, он, человек интеллигентный, порядочный, и хочет на самом деле что-то изменить. Однако, наши чиновники, к великому сожаленью, в абсолютном большинстве были и остаются теми же твердолобыми, бездушными формалистами, надменными бюрократами и коррупционерами (как поется в старой песне про кубанских казаков, "каким ты был, таким ты и остался").



И государственная система РК видится нам неким инертным, уродливым, хронически тугослышащим, слеповатым, в то же время противостоящим любым человеческим ценностям организмом, ассоциируемым, к примеру, с образом дикого примата, плохо поддающегося дрессировке. Да, в чем-то можно уподобить наше, нормальных граждан, противостояние с этой "расой чиновников" столкновению разных миров или цивилизаций (как в "Планете обезъян").



Во всем этом я недавно убедилась на собственном опыте, свежем примере истории обжалования одного решения Комитета науки МОН РК (См. начало этой истории: "Почему отклонили мой проект "Религиозные деятели и национальная интеллигенция в истории Казахстана"? 11.03.2021// https://centrasia.org/newsA.php?st=1615468080). Будучи отнюдь не наивным человеком с верой в "доброго царя" и "белое пушистое" государство, я все же подумала в этот раз: вроде говорят про "слышащее государство", авось, слуги народа откликнутся на факт вопиющего нарушения несправедливости, тем более если крик души и глас вопиющего в пустыне исходят от честного педагога, профессора, ученого-историка, патриота-публициста.



Итак, руководствуясь отчасти и просто "спортивным интересом", я решила пройти до конца все ступени и процедуры обжалования. Мне, ученому-гуманитарию, владеющему пером, было совсем нетрудно подготовить и послать все эти бумажки (хотя это вовсе не приятно, почему честный ученый должен тратить энергию и время не на науку и просвещение народа, а на жалобы и бумажную волокиту?). В самом конце я написала жалобу уже в Администрацию Президента РК, на имя ее руководителя Е.Ж. Кошанова (в письме содержалась еще и просьба помочь в изыскании путей финансирования предложенного моей командой ценного научного проекта по истории Отечества).



Также немного раньше мной было подано электронное Обращение К.К. Токаеву на сайт www.akorda.kz. Однако, несмотря на очевидный факт его принятия и видимости через личный кабинет на сайте, произошло невероятное: чиновники Администрации Президента РК, а именно отдел, который курирует небезызвестная "пенсионерка" Тамара Дуйсенова, просто-напросто проигнорировали мое письмо. Одним словом, хитроумно, "электронно-бюрократически" они сумели свести мое Обращение к К.К.Токаеву на нет, загадочно спустив все концы в воду (?!).



Таким образом, мы имели возможность чуточку соприкоснуться с действующей ныне схемой или моделью работы чиновников якобы "слышащего государства". Вспоминается выражение из Библии, "слушают, но не слышат". Вообще, слышать-то они (чиновники от МОН РК, Администрации Президента), хоть и слабовато, все же слышат. И даже что-то отвечают, то есть, можно сказать, обратная связь у них внешне, формально налажена (кроме случая с моим электронным Обращением).



Но в том-то и дело, что "обратная связь" выражается у них только в пресловутой ФОРМАЛЬНОЙ ОТПИСКЕ чиновников и министерств, в этом они, как оказалось, по-прежнему весьма талантливы и искушены. У этой братии заранее заготовлены на все случаи бюрократические клише, канцеляризмы, образцы ответов. А в суть проблемы они не хотят вникать и думать, как будто они как зомби-обезъяны или машины запрограммированы лишь на то, чтобы быстро тараторить что-то дежурное и чиркать бумаги.



Даже единожды столкнувшись с этой бездушной машиной или бездушным царством, "миром антилюдей" можно вздрогнуть и оцепенеть от их цинизма. И если ты благоразумный мусульманин, то невольно отступаешь, инстинктивно говоря про себя шепотом что-то типа "Субхан Алла! Қудай сақтасын, аулақ!" (Преславен Аллах, избави Боже, да подальше от них).



Конечно, за свою 30-летнюю научно-педагогическую деятельность в родном Казахстане я сполна узнала нашу государственную систему, в особенности трезво оцениваю все "прелести" своего ведомства - Министерства образования и науки, такого его подразделения, как Комитет науки. Потому что имею опыт из вопиющих фактов несправедливости по отношению к моим заявкам: когда-то целых 3 года подряд МОН РК не давал мне грант "Лучший преподаватель вуза", в то время как абсолютно серые людишки, на основе смехотворных показателей, особенно с региональных вузов, легко выигрывали этот Конкурс и слыли "лучшими преподавателями". К слову, я так и не стала "лучшим преподавателем", но таковым меня всегда считал народ, т.е. многие тысячи студентов, которые обучались у меня за все годы моего учительства. Да что говорить… таких примеров абсурда и попрания справедливости предостаточно - и у меня, и многих моих честных коллег в РК.



И в этот раз система организации Конкурса на государственное финансирование научных проектов КН МОН РК показала, что она - никуда не годная, антинародная и абсурдная; что из-за своей многоступенчатости и извилистости (напоминает коварный спрут), поглощенности в формализме эта система отбора рождает настоящее поле для коррупции, протекционизма, субъективизма, разгула личных амбиций и даже политических, этнических и субэтнических ("джузовских") предпочтений при вынесении решений по тем или иным проектам (заявкам). Особенно возмущает эта якобы независимая и самодостаточная высшая инстанция, как группа экспертов "ННС" (национальные научные советы). Такая ли она уж "независимая", и какой степени моральной чистоты и репутации люди там собрались?! У всех нормальных ученых, постоянных участников Конкурса, на этот счет большие сомнения…



Вообще, помимо коррумпированности, общий принцип и психология наших чиновников (в том числе чиновников от науки, координаторов сферы образования и науки), оказывается, таковы: уважать его величество Формализм и Бумаговластие, быть бездушным и безмозглым, чураться любого нестандартного, яркого, интересного предложения, а поддерживать заезженное, заскорузлое, стандартное, серое.



Этим людям с больным по сути сознанием, т.е. нашим чиновникам от мала до велика, свойственно НЕУМЕНИЕ И НЕЖЕЛАНИЕ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВНИКАТЬ В СУТЬ ПРОБЛЕМЫ, делать что-либо с душой, с чистыми помыслами, быть неравнодушным к судьбе народа, общества, государства, бояться Бога и жить по совести, и потому искать нестандартные, творческие пути и формы решения возникающих проблем. Вместо этого - на все вопросы у них, как мы сказали, заранее уже продумана дежурная отписка, отлично налажена система "футболить" граждан от одной инстанции к другой, чтобы измотать и дезориентировать их. Чтобы не повадно было.



Далее, насколько мне известно, такая практика противоречит юридическим нормам, когда в процедуре обжалования решения какой-то инстанции в вышестоящий орган власти, эта последняя инстанция занимается тем, что вновь спускает дело ту же злополучную инстанцию, на которое лицо подает жалобу. То есть получается замкнутый круг и одурачивание народа. К примеру, если подается жалоба в Администрацию Президента РК на решение КН МОН РК, то как понять, что АП снова перенаправляет мое письмо в МОН РК? Ведь критикуемая инстанция или учреждение никогда не признает своей ошибки и не будет объективным, это же ясно и ребенку.



Это возмутительно, что находящаяся на самом верху, якобы "слышащая" граждан Администрация Президента РК легко берет за основу своей позиции и точки зрения дежурные, сумбурные, нелогичные объяснения и даже подтасованную версию ННС и КН МОН РК (с их однобоким желанием принизить проект, с тщательным поиском "под ногтями грязи"), и привесив эту бумажку, отделывается от меня, как гражданина и ученого своей банальной отпиской с вежливыми пожеланиями и советами?!



Считаю это настоящим бездушием и цинизмом! Да, зачем этим чиновникам судьба мыслящего ученого и угробленной научной идеи, также понятие справедливости, патриотизма? Когда главный принцип, которым они руководствуются в своей государственной деятельности, как мы поняли из свежего опыта, точно соответствует смыслу древней казахской пословицы "Қарға қарғаның көзін шұқымайды" (букв. "ворон ворону глаза не выклевывает", т.е. "свой своего не тронет"). В конце концов все оказывается шито-крыто, и не к чему придраться формально.



Итак, ровно никого из чиновников РК не тронул и не заставил всерьез задуматься возникший вопрос из сферы науки, подвигнуть их на то, чтобы разобраться, где правда, а где ложь, где высокое, а где низкое, а, самое главное, не было установки: как можно попытаться чем-то помочь ученому? как найти альтернативные пути финансирования проекта со стороны государства? (ведь помимо МОН РК есть и другие источники и каналы, как Комитет по делам религии, разные фонды).



Администрации Президента РК, как и Комитету науки МОН РК было, как мы поняли, "ниже их достоинства" вникать, думать и объективно, самостоятельно анализировать, почему предложенный государству оригинальный научный проект на тему преемственности в интеллектуальной истории, нацеленный на комплексное междисциплинарное изучение по новой методологии (!) "белого пятна" - истории наследников Ясауи (казахских ишанов и хазретов), любопытнейшей истории их связей с интеллигенцией "Алаш", то есть именно такой перспективный проект (представленный в Заявке на 69 стр., благополучно прошедший все три этапа экспертизы Конкурса) почему-то в итоге, на самом верху забраковали, а вот серые как асфальт, "мыльные оперы" от исторической науки, зачастую откровенно бездарные, тавтологические заявки проходят по Конкурсам КН МОН РК, как по маслу?!



Самое главное, эта грустная история одного обжалования лишний раз убедила нас в гнилости и бесперспективности нашего государственного аппарата за 30 лет Независимости. Что, думали, надеялись, что достаточно стать юридически независимым от России и все?! Что от одного махания голубым флагом автоматически начнется национальный прогресс?! Но Божья правда и законы истории таковы, что нет Свободы и Счастья там, где люди - рабы своих низменных страстей, когда они ЗАВИСИМЫ от своих моральных пороков, от коррупции, бездушия и цинизма. Разукрашенный фасад государственности еще не делает людей свободными и подлинно независимыми гражданами. Как бы совсем не деградировать нам в "планету обезъян"…



Н.Нуртазина,

доктор исторических наук Источник - ЦентрАзия

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