В Иле-Балхашском резервате выпустили рекордное количество краснокнижных Бухарских благородных оленей

13:12 12.07.2021

Сообщение для СМИ

12 июля 2021 г.



В Иле-Балхашском резервате выпустили рекордное количество краснокнижных оленей



В Иле-Балхашском резервате состоялся третий выпуск бухарского оленя, что стало самым большим выпуском за все время.



Первые два были выпуска были произведены в 2019 году, где на территории резервата поселились первые 5 бухарских оленей, и в 2020 году к ним присоединились еще 14 взрослых оленей и 1 олененок.



"Совместно с фондом дикой природы (WWF) планируется выпуск 61-ого оленя, что является рекордным количеством за один год. В зоне выпуска были выставлены фотоловушки, для наблюдения за вышедшими в природу оленями - говорит Леонид Сидоренко, руководитель отдела Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. - Помимо этого, для усиления контроля за популяцией оленей, в общей сложности используются 9 спутниковых ошейников"



Данные технологии практикуются во всем мире, с их помощью возможно отслеживать перемещение оленей. По словам специалистов, устройства крепятся безболезненно и не наносят какого-либо вреда животным.



Бухарский олень был широко распространен на территории Балхашского района. Однако в начале прошлого столетия данный вид начал исчезать, а спустя несколько десятилетий он и вовсе исчез из природы Казахстана. На сегодняшний день, мировая популяция бухарского оленя в мире составляет 3500 особей.



"Восстановление популяции бухарских оленей в резервате Иле-Балхаш проходит очень успешно, мы видим, что олени адаптировались и у них успешно рождаются оленята. По предварительной оценке, с учетом текущего выпуска и рожденных оленят в дикой природе насчитывается почти 100 оленей" - отмечает Григорий Мазманянц, Директор Центрально-Азиатской программы WWF.



Тугайный или бухарский олень внесен в Красную книгу Казахстана, и охраняется на международном уровне Меморандумом о Взаимопонимании по Вопросам Сохранения и Восстановления Бухарского Оленя. Благодаря Всемирному фонду дикой природы (WWF), впервые за 100 лет олени вновь появились на территории Южного Прибалхашья.



Справка.



Возвращение бухарского оленя в дикую природу Балхашского района - важный этап программы по реинтродукции тигра, которую WWF России реализует совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.



За дополнительной информацией:

Григорий Мазманянц, директор Центральноазиатской программы WWF;

Сеитов Илияс, пресс-секретарь Центральноазиатской программы WWF