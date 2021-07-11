Приглашение к участию в Международном форуме "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций" (Хива, 14-15.09.21)

11:35 13.07.2021

Приглашение к участию в Международном форуме "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций" (Хива, 14-15 сентября 2021 г.)

Глубокоуважаемые коллеги!



14 по 15 сентября 2021 г. в г. Хиве (Республика Узбекистан) планируется проведение Международного культурного форума "Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций". В связи с этим просим рассмотреть возможность участия в указанном мероприятии и до 25 июня 2021 г. направить в Отделение историко-филологических наук РАН (oifn@mail.ru, формат doc, docx) информацию о кандидатурах, темах их выступлений и контактных данных.



Начальник Отдела – зам. академика-секретаря ОИФН РАН по научно-организационной работе

д.ф.н. В.Л. Кляус