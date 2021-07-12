Зампредом СовБеза Киргизии стал афганист Масадыков

10:44 14.07.2021

Президент Садыр Жапаров подписал указ "О некоторых вопросах организации деятельности Совета безопасности Кыргызской Республики". Об этом сообщила пресс-служба президента.



Согласно указу, учреждена должность заместителя председателя Совета безопасности.



Указом постановляется ввести в состав Совета безопасности заместителя председателя Совета безопасности Кыргызской Республики.



МАСАДЫКОВ Таалатбек Шамудинович

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[..1961 - ..]

родился в 1961 году в селе Беш-Кунгей Аламединского района Чуйской области.



В 1984-м окончил МГИМО, получив диплом специалиста по международным отношениям со знанием иностранных языков (английский, пушту, дари).



1984–1986 - проходил воинскую службу в качестве преподавателя в Военном Краснознаменном институте Министерства обороны СССР (Москва).

1987 - командирован в Афганистан, работал в группе советских советников при Академии наук и Министерстве по делам племен и границ Афганистана переводчиком и специалистом по вопросам племен.

1988–1991 - вернулся в Москву, окончил аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию на кафедре иранской филологии Института стран Азии и Африки при МГУ.

1992–1994 - занимался частным предпринимательством в Москве.

1995–1996 - заместитель генерального директора Государственного комитета по иностранным инвестициям и экономической помощи КР.

1997–1999 - содекан и преподаватель факультета международных отношений Международного университета Кыргызстана (МУК).

2000 - поступил на очное отделение Лондонской школы экономики и политических наук.

2002 - приглашен на работу в Организацию Объединенных Наций; работал в Афганистане, Иране, Пакистане.

2009–2014 - политический директор специальной политической миссии ООН в Афганистане.

2014 - вернулся в Кыргызстан, занимается общественной деятельностью.



с 12.07.2021 - зам. пред. Совета безопасности КР.



Организовал общественное движение "Баатырлардын урпактары", занимающееся организацией поисков, установлением и уточнением имен кыргызстанцев - участников Великой Отечественной войны.



Имеет научные публикации в области истории, литературоведения и политической жизни Афганистана и Центральной Азии.



Женат, воспитывает двоих сыновей и дочь.