 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 13.09.2021
19:31  Азиатский излом. Борьба за Афганистан не прекращается, - Сергей Кожемякин
19:20  В Казахстане решили вырыть девять новых водохранилищ
19:15  Центральноазиатские беды, рекорды, проколы и приколы, - И.Джорбенадзе
18:57  Китай может завладеть технологическими тайнами Америки, - "НГ"
17:22  Талибы разрешили женщинам учиться: но есть нюансы
17:20  Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов
16:27  "Упасть с американского самолета - это счастье": у Байдена отказали тормоза, - М.Ростовский

16:09  Член ЦентрИзбиркома Киргизии Эшимов схвачен за мошенничество в пользу партии "Кыргызстан"
15:44  Сериал "Импичмент: Американская история преступлений": скандал Клинтона и Левински в новом прочтении
15:04  Историк Нил Фергюсон: "Экономические последствия пандемии сопоставимы с последствиями мировой войны"
14:55  Казахстан теряет привлекательность как место жительства людей, - стат-данные
14:52  В каком ухе звенит? О слабо-"слышащем" Казгосударстве, - Д.Ашимбаев
14:43  До удара США по Ирану остались считанные дни: Что предпримет Россия?
14:40  НАТО пытается уйти от ответственности за сдачу Афганистана террористам
13:47  "Апокалипсис насекомых" происходит и в Швейцарии, - Le Temps
12:09  Партизаны-масудисты треплют талибов в северном Баглане
12:04  В Туркменистане на сбор хлопка принудительно отправляют трудовых мигрантов, алкоголиков и проституток
11:20  Китай пытается сдержать новую вспышку коронавируса в Путяне, - "МК"
11:01  Что такое инфодемия, - Валентин Катасонов
10:59  Фейк о разрушении мозга вакциной распространяют казахстанцы
10:38  Воскрес "погибший" пару лет назад лидер "Аль-Каиды" аз-Завахири. Или это клон?
10:34  Афганистан: "Большая игра" Сталина против Гитлера, - Ст.Тарасов
08:46  "Быстрого эффекта не будет": рос-эксперты оценили роль Китая в Афганистане
08:03  КырВыборы-2021 как политическая рулетка для кандидатов и их спонсоров, - Д.Подольская
07:57  Иран наконец-то к Новому году смастерит свою 1-ю ядерную бомбу
07:40  Китай опять стал источником коронавирусной угрозы, - Р.Фахрутдинов
03:33  Трижды по 6:4. Россиянин Д.Медведев выиграл теннисный US open
00:53  Турция диктует свои условия Киргизии, - В.Панфилова
00:37  Пакистан перебросит афганских боевиков в индийский Кашмир, - В.Скосырев
00:26  Талибы решили не церемониться, - К.Кривошеев
00:25  "Фантоматический генератор". Сбывшиеся предсказания Станислава Лема
00:01  Главные конспирологические версии трагедии в США 11 сентября
Воскресенье, 12.09.2021
20:58  Гегемон устал. Афган сломал Запад, - Александр Храмчихин
20:57  "Фашисты!" - поможет ли Турции запрещение курдского языка?
20:25  США уходят – проблемы множатся, - Владимир Иванов
20:17  На танках до Кабула: Россия усиливает на границе с Афганистаном бронегруппу
08:40  Китай: не превращать детей в средство создания капитала, - В.Пироженко
08:38  Кто сделал Афганистан исламским государством, - С.Черняховский
08:25  Почему в Казахстане сложился дизельный кризис?
08:22  Умер от КОВИ 32-летний популярный ведущий КыргызТВ Алексей Филатов
00:50  Washington Post: Что было бы, если бы США не вторглись в Ирак
00:48  Вы не найдете этого на страницах газет: девять неизвестных фактов об Афганистане
00:15  Реальный урок разгрома в Афганистане, - Джонатан Ариэль
Суббота, 11.09.2021
23:19  Киев умудрился объявить войну России... не разрывая дипотношений
23:13  Талибы* ссыканули и отказались от официальной инаугурации 11 сентября
22:50  Союзнички... Китайская Xiaomi заблокировала смартфоны жителей Крыма
22:46  РосПосол в Кабуле Жирнов продолжает "топить" за Талибан
20:58  Тайна 9.11 не будет раскрыта, пока в Америке не грянет революция, - В.Можегов
13:39  Белоруссия сделала большой шаг к объединению с Россией
13:37  Black Lives Matter потребовали от британской королевы вернуть награбленные драгоценности
13:34  Беззубая дипломатия России. "Лавровщина" как продолжение "козыревщины", - М.Синельников-Оришак
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Узбекистан   | 
Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов
17:20 13.09.2021

Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС?

Почему предстоящие выборы президента Узбекистана являются важным событием и для ЕАЭС

Ахмет Бурханов

Все предпринятые меры и усилия по демонополизации экономики Узбекистана в течение первого срока президентства Шавката Мирзиеева показали невозможность создания конкурентной среды при закрытости экономики. Стала ясна и непреложная истина, что заставить монополистов снизить цену и улучшить качество по директиве не получиться, пока они являются монополистами. Можно сказать, что в узбекской экономике сложилась классическая ситуация, когда "верхи не хотят, низы не могут". Вопрос"Как это преодолеть?" все еще остается острой задачей для президента Узбекистана. Поэтому многие шаги, которые требуют недюжинной политической воли, что вызовет жесткое сопротивление части правящей элиты, будут осуществлены после президентских выборов в Узбекистане.

Гордиев узел узбекской экономики

Влиятельная часть правящей элиты мертвой хваткой зацепилась за ушедшую эпоху, где для себя любимых были созданы комфортные условия на законодательном уровне. Особенно страдает от этой ситуации малый и средний бизнес страны, который является основой благополучия народных масс. Поэтому не получается создать условия для ускоренного развития экономики, пока балом правит монополия узбекской бизнес элиты, сращенной с вертикалью власти. Отсюда недостаточный размер экономики для решения более амбициозных задач, стоящих перед государством.

Внутренний рынок сбыта потребительских товаров, включая их производство и импорт, монополизирован по отраслевому принципу. Естественно, монополист диктует максимальную цену, не утруждаясь качеством предлагаемых товаров и услуг, тем самым снижает покупательную способность населения, порождает бедность и сужает рынок сбыта. Причудливые отражения монопольной экономики в народе метко прозвали "особенностями узбекского пути".

Неоднократная смена кадров по всей вертикали власти президентом страны также не привела к эффективности в управлении страной. Новоиспеченные чиновники с поразительной скоростью встраиваются в старую систему экономических отношений, где проблемы общества и бизнеса во многом решаются запретительными мерами. Сложившуюся ситуацию в экономике можно охарактеризовать как гордиев узел, который нельзя развязать - можно только разрубить.

Все дело в том, что президент страны в осуществлении властных полномочий отчасти вынужден опираться на коррумпированную элиту из-за нехватки других управленцев. Наиболее активная часть общества, на которую можно было бы положиться, не может пробиться из-за отсутствия лифта отбора способных кадров в управляющие структуры государственных органов. Отсюда очковтирательство и выхолащивание президентских инициатив снизу доверху.

Помимо внутренних проблем, экономика страны серьезно страдает от внешнего инфляционного скачка мирового ценообразования. Сегодня Ташкент превратился в одну из самых дорогих столиц СНГ по цене сопоставимых товаров народного потребления. Пандемия COVID-19 усугубляет без того трудную задачу президента, когда более трети работающих за границей не могут выехать на заработки и их семьи испытывают острую нужду.

Несомненно, за время президентства Шавката Мирзиеева Узбекистан сильно изменился в лучшую сторону, стал открытым, доброжелательным. Особенно это заметно для иностранцев. Именно проводимые реформы сверху встряхнули страну, рассеяли апатию в обществе, вселив надежду народу на лучшее будущее. Хлопковая монополия и многолетний принудительный труд в хлопковых полях остались в прошлом.

Осуществлены кардинальные изменения в сельском хозяйстве. Фермерам отменены принудительные планы по сдаче продукции по фиксированным ценам сверху. Созданы текстильные кластеры, динамично развиваются перерабатывающая промышленность и добывающие отрасли. Привлечены огромные инвестиции в страну, и перечень достижений можно продолжить, но сегодня речь о предстоящих задачах главы государства.

Стране все еще предстоит пройти самый трудный и болезненный этап реформ. Главе государства необходимо перевести страну в новый экономический уклад, который невозможно осуществить в старых условиях. Новоизбранные депутаты Олий Мажлиса (парламента) также чаще всего инициируют запретительные меры командной экономики, которые завели страну туда, откуда президент титаническими усилиями хочет ее вытащить.

Так называемый глубинный народ, активная часть общества, понимает трудности и задачи, стоящие перед страной, сочувствует своему президенту и поддерживает его инициативы. В то же время действия исполнительной и судебной власти во многом подрывают доверие народа. Выбраться из этого экономического цугцванга возможно только радикальными методами, которые сопряжены с риском для верховной власти.

В этих условиях вполне можно ожидать саботажа и организованного недовольства реформой якобы "народа" со стороны противников открытой экономики, которые засели в верхних эшелонах власти. Поэтому многие шаги, которые требуют недюжинной политической воли, что вызовет жесткое сопротивление части правящей элиты, будет осуществлены после президентских выборов в Узбекистане. Вновь полученная легитимность президентской власти на предстоящих выборах президента обеспечит устойчивость верховной власти в переходный период.

Лишь когда Узбекистан переведет экономику на конкурентные рельсы, экономика сможет выйти из застывшего состояния и начнется ее ускоренный рост. Анализ экономики страны показывает, что это невозможно в нынешних условиях закрытости без вовлечения узбекской экономики в евразийские интеграционные процессы. Только вовлечение во внешние интеграционные процессы может влить живительную силу застывшей экономике для дальнейшего ускоренного развития страны.

Проблема экономики решается в составе ЕАЭС

Поскольку вырубить гордиев узел узбекской экономики самостоятельно не получается, то оздоровление экономики радикальными методами может быть осуществлено в составе ЕАЭС. И чем раньше Узбекистан вступит в ЕАЭС, тем скорее начнется переформатирование его экономики, которому нет альтернативы.

Безусловно, конкурентную среду прежде всего не выдержат банковская система страны, автомобильная промышленность, производство бытовых товаров и монополия на импорт. Сотни тысяч людей лишатся своих рабочих мест и будут вынуждены ехать работать в Россию, пополнив ряды сограждан, где не хватает рабочих рук. Однако именно эти люди во многом спасут экономику Узбекистана от потрясений.

И это будет началом оздоровления экономики и благом для страны, поскольку продолжать содержать монополии за счет собственного народа не имеет смысла. Неизбежно то, что после присоединения Узбекистана к ЕАЭС, российский и частично казахский бизнес, зайдут в страну и вытеснят неконкурентоспособную часть внутреннего бизнеса.

Естественно, можно ожидать нешуточную борьбу между противниками и сторонниками евразийской интеграции и за новый передел внутреннего рынка, проявлением которой могут служить громкие отставки влиятельных персон в правительстве. В конечном итоге узбекский бизнес новой формации, встраиваемый в транснациональный бизнес ЕАЭС, поддерживаемый сторонниками президента, вытеснит сугубо национальный бизнес, заточенный на монополизацию.

Подставленное плечо России и полноценное участие в интеграционных процессах в ЕАЭС, поможет независимому Узбекистану выбраться из сложной ситуации и даст мощный толчок к дальнейшему развитию экономики в совершенно новых условиях.

Узбекистан, ввиду климатических особенностей, вполне может оказаться естественным дополнением к новообразованному рынку в Евразии и имеет все шансы стать своеобразной фабрикой при участии российского капитала. Тем более, когда ФНБ России переполнен и российский большой бизнес готов инвестировать в гарантированные проекты в рамках евразийской интеграции.

Вот почему предстоящие выборы президента Узбекистана являются важным определяющим событием, не только для его президента Шавката Мирзиеева, но и для евразийской интеграции и расширения ЕАЭС, безусловным локомотивом которого является Россия.

Ахмет Бурханов - политолог, экономист

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631542800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Н.Нигматулин: в повестке дня Мажилиса – вопросы защиты прав ребенка
- О слабом государстве
- Казахстан теряет привлекательность как место для жительства - социолог
- С вакцинами очередной сюрприз
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения лауреатов национального конкурса "Мерейлі отбасы"
- Жамбылскую область с рабочим визитом посетила правительственная делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Е. Тугжановым
- В Генпрокуратуре рассмотрены вопросы противодействия экономической контрабанде
- В Казахстане планируют построить новые заводы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  