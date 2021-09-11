Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС? - А.Бурханов

17:20 13.09.2021 Президентские выборы и гордиев узел узбекской экономики. Поможет ли ЕАЭС?



Почему предстоящие выборы президента Узбекистана являются важным событием и для ЕАЭС



Ахмет Бурханов



Все предпринятые меры и усилия по демонополизации экономики Узбекистана в течение первого срока президентства Шавката Мирзиеева показали невозможность создания конкурентной среды при закрытости экономики. Стала ясна и непреложная истина, что заставить монополистов снизить цену и улучшить качество по директиве не получиться, пока они являются монополистами. Можно сказать, что в узбекской экономике сложилась классическая ситуация, когда "верхи не хотят, низы не могут". Вопрос"Как это преодолеть?" все еще остается острой задачей для президента Узбекистана. Поэтому многие шаги, которые требуют недюжинной политической воли, что вызовет жесткое сопротивление части правящей элиты, будут осуществлены после президентских выборов в Узбекистане.



Гордиев узел узбекской экономики



Влиятельная часть правящей элиты мертвой хваткой зацепилась за ушедшую эпоху, где для себя любимых были созданы комфортные условия на законодательном уровне. Особенно страдает от этой ситуации малый и средний бизнес страны, который является основой благополучия народных масс. Поэтому не получается создать условия для ускоренного развития экономики, пока балом правит монополия узбекской бизнес элиты, сращенной с вертикалью власти. Отсюда недостаточный размер экономики для решения более амбициозных задач, стоящих перед государством.



Внутренний рынок сбыта потребительских товаров, включая их производство и импорт, монополизирован по отраслевому принципу. Естественно, монополист диктует максимальную цену, не утруждаясь качеством предлагаемых товаров и услуг, тем самым снижает покупательную способность населения, порождает бедность и сужает рынок сбыта. Причудливые отражения монопольной экономики в народе метко прозвали "особенностями узбекского пути".



Неоднократная смена кадров по всей вертикали власти президентом страны также не привела к эффективности в управлении страной. Новоиспеченные чиновники с поразительной скоростью встраиваются в старую систему экономических отношений, где проблемы общества и бизнеса во многом решаются запретительными мерами. Сложившуюся ситуацию в экономике можно охарактеризовать как гордиев узел, который нельзя развязать - можно только разрубить.



Все дело в том, что президент страны в осуществлении властных полномочий отчасти вынужден опираться на коррумпированную элиту из-за нехватки других управленцев. Наиболее активная часть общества, на которую можно было бы положиться, не может пробиться из-за отсутствия лифта отбора способных кадров в управляющие структуры государственных органов. Отсюда очковтирательство и выхолащивание президентских инициатив снизу доверху.



Помимо внутренних проблем, экономика страны серьезно страдает от внешнего инфляционного скачка мирового ценообразования. Сегодня Ташкент превратился в одну из самых дорогих столиц СНГ по цене сопоставимых товаров народного потребления. Пандемия COVID-19 усугубляет без того трудную задачу президента, когда более трети работающих за границей не могут выехать на заработки и их семьи испытывают острую нужду.



Несомненно, за время президентства Шавката Мирзиеева Узбекистан сильно изменился в лучшую сторону, стал открытым, доброжелательным. Особенно это заметно для иностранцев. Именно проводимые реформы сверху встряхнули страну, рассеяли апатию в обществе, вселив надежду народу на лучшее будущее. Хлопковая монополия и многолетний принудительный труд в хлопковых полях остались в прошлом.



Осуществлены кардинальные изменения в сельском хозяйстве. Фермерам отменены принудительные планы по сдаче продукции по фиксированным ценам сверху. Созданы текстильные кластеры, динамично развиваются перерабатывающая промышленность и добывающие отрасли. Привлечены огромные инвестиции в страну, и перечень достижений можно продолжить, но сегодня речь о предстоящих задачах главы государства.



Стране все еще предстоит пройти самый трудный и болезненный этап реформ. Главе государства необходимо перевести страну в новый экономический уклад, который невозможно осуществить в старых условиях. Новоизбранные депутаты Олий Мажлиса (парламента) также чаще всего инициируют запретительные меры командной экономики, которые завели страну туда, откуда президент титаническими усилиями хочет ее вытащить.



Так называемый глубинный народ, активная часть общества, понимает трудности и задачи, стоящие перед страной, сочувствует своему президенту и поддерживает его инициативы. В то же время действия исполнительной и судебной власти во многом подрывают доверие народа. Выбраться из этого экономического цугцванга возможно только радикальными методами, которые сопряжены с риском для верховной власти.



В этих условиях вполне можно ожидать саботажа и организованного недовольства реформой якобы "народа" со стороны противников открытой экономики, которые засели в верхних эшелонах власти. Поэтому многие шаги, которые требуют недюжинной политической воли, что вызовет жесткое сопротивление части правящей элиты, будет осуществлены после президентских выборов в Узбекистане. Вновь полученная легитимность президентской власти на предстоящих выборах президента обеспечит устойчивость верховной власти в переходный период.



Лишь когда Узбекистан переведет экономику на конкурентные рельсы, экономика сможет выйти из застывшего состояния и начнется ее ускоренный рост. Анализ экономики страны показывает, что это невозможно в нынешних условиях закрытости без вовлечения узбекской экономики в евразийские интеграционные процессы. Только вовлечение во внешние интеграционные процессы может влить живительную силу застывшей экономике для дальнейшего ускоренного развития страны.



Проблема экономики решается в составе ЕАЭС



Поскольку вырубить гордиев узел узбекской экономики самостоятельно не получается, то оздоровление экономики радикальными методами может быть осуществлено в составе ЕАЭС. И чем раньше Узбекистан вступит в ЕАЭС, тем скорее начнется переформатирование его экономики, которому нет альтернативы.



Безусловно, конкурентную среду прежде всего не выдержат банковская система страны, автомобильная промышленность, производство бытовых товаров и монополия на импорт. Сотни тысяч людей лишатся своих рабочих мест и будут вынуждены ехать работать в Россию, пополнив ряды сограждан, где не хватает рабочих рук. Однако именно эти люди во многом спасут экономику Узбекистана от потрясений.



И это будет началом оздоровления экономики и благом для страны, поскольку продолжать содержать монополии за счет собственного народа не имеет смысла. Неизбежно то, что после присоединения Узбекистана к ЕАЭС, российский и частично казахский бизнес, зайдут в страну и вытеснят неконкурентоспособную часть внутреннего бизнеса.



Естественно, можно ожидать нешуточную борьбу между противниками и сторонниками евразийской интеграции и за новый передел внутреннего рынка, проявлением которой могут служить громкие отставки влиятельных персон в правительстве. В конечном итоге узбекский бизнес новой формации, встраиваемый в транснациональный бизнес ЕАЭС, поддерживаемый сторонниками президента, вытеснит сугубо национальный бизнес, заточенный на монополизацию.



Подставленное плечо России и полноценное участие в интеграционных процессах в ЕАЭС, поможет независимому Узбекистану выбраться из сложной ситуации и даст мощный толчок к дальнейшему развитию экономики в совершенно новых условиях.



Узбекистан, ввиду климатических особенностей, вполне может оказаться естественным дополнением к новообразованному рынку в Евразии и имеет все шансы стать своеобразной фабрикой при участии российского капитала. Тем более, когда ФНБ России переполнен и российский большой бизнес готов инвестировать в гарантированные проекты в рамках евразийской интеграции.



Вот почему предстоящие выборы президента Узбекистана являются важным определяющим событием, не только для его президента Шавката Мирзиеева, но и для евразийской интеграции и расширения ЕАЭС, безусловным локомотивом которого является Россия.



Ахмет Бурханов - политолог, экономист Источник - ЦентрАзия

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