Скончался экс-замкомандующего ТуркВО генерал армии Виктор Казанцев

11:43 14.09.2021

КАЗАНЦЕВ Виктор Германович

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[22.02.1946 - 14.09.2021]

Родился в селе Коханово Витебской области Белорусской ССР.



В 1963 окончил Свердловское суворовское училище, в 1966 году окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище, в 1976-1979 году - Военную академию имени Фрунзе, в 1987 - Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил СССР. Кандидат педагогических и философских наук. Академик Академии социальных и гуманитарных наук (2000). Почетный доктор Ростовского строительного университета (2000).



С 1966 гг. - командир стрелкового взвода мотострелкового полка в Закавказском военном округе, командир мотострелковой роты, начальник штаба-заместитель командира, командир мотострелкового батальона в Закавказском военном округе, начальник штаба-заместитель командира мотострелкового полка в Среднеазиатском военном округе.

В 1979 г. командовал 350-м мотострелковым полком, который первым вступил в афганскую войну.



Командовал мотострелковым полком в Центральной группе войск, был заместителем командира и командиром дивизии.



1979 - 1985 гг. - командир мотострелкового полка в Афганистане, затем командир полка, заместитель командира, командир дивизии в Центральной группе войск в Чехословакии.

1985 - 1987 гг. - слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР.

С 1987 - 1991 гг. - первый заместитель командующего армией в Среднеазиатском военном округе, командир армейского корпуса, заместитель командующего войсками Туркестанского военного округа (начальник оперативной группы Министерства обороны СССР по Казахской ССР).

1991 - 1993 гг. - первый заместитель начальника штаба Забайкальского военного округа, заместитель командующего войсками округа по боевой подготовке-начальник управления боевой подготовки Забайкальского военного округа.

04.1993 - 02.1996 гг. - начальник штаба-первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

В 02.1996-97 - первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского военного округа.

В 29 июля 1997-26 мая 2000 - командующий войсками Северо-Кавказского военного округа.

+ 17 августа 1999-2000 - назначен командующим объединенной группировкой МО и МВД РФ в Ботлихском и Цумадинском районах Дагестана, затем - Объединенной группировкой федеральных сил на Северном Кавказе.



С 18 мая 2000-2004 - полномочный представитель Президента РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу /центр - г. Ростов-на-Дону/. (позже был переименован в Южный федеральный округ).

+ Член Совета безопасности РФ.



В 2004-2009 гг. - проректор Северо-Кавказской академии государственной службы.

+ Работал преподавателем Института по переподготовке и повышению квалификации преподавателей гуманитарных и социальных наук при Ростовском государственном университете (ныне Южный федеральный университет).



Проживает в Краснодаре.



Награжден орденом "За военные заслуги", советскими орденами Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" II и III степеней, медалями. Отмечен тремя благодарностями президента РФ (2001, 2003, 2004).



Генерал армии (21 февраля 2000).



Герой Российской Федерации (декабрь 1999). Награжден орденами "За военные заслуги", Красной Звезды, "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степеней, медалью "За боевые заслуги" и 10 медалями.



Почетный гражданин Махачкалы (2000), Ростова-на-Дону (2000), Краснодара (2001), Ставрополя (2002), Элисты (2003), Гюмри (Армения, 2003). Мастер спорта по самбо и греко-римской борьбе. Лауреат Международной премии Андрея Первозванного "За Веру и Верность" (учреждена Фондом Андрея Первозванного) (2002).



Был дважды женат Вторая жена (начало 1990-х-01.2006) Тамара Валентиновна, экс-продавщица магазина, в сер. 1990-х создала в Ростове детский благотворительный фонд "Поколению будущего - нашу заботу" и платный медицинский центр. Имеет трех сыновей от первой жены. Двое старших - кадровые офицеры. Старший сын В.Казанцева Сергей, офицер разведбата, во время первой чеченской войны получил серьезное увечье, инвалид. Младший - Виктор, офицер. 2 жена - Тамара Валентиновна, продавщица магазина (в разводе с 2006), падчерица - Маргарита, владелица мясоптицекомбината "Каневской".



Хобби - пишет песни.



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В 2006 г. судился со своей дочерью (точнее - падчерицей, дочерью Т.В.Казанцева от другого брака) Маргаритой Казанцевой из-за

60-процентной доли мясоптицекомбината "Каневской". В 2003 году, когда В. Казанцев еще был полпредом президента, эти активы были куплены за 58 миллионов рублей и оформлены на Маргариту Казанцеву. В.Казанцев утверждает, что доля в предприятии была куплена на деньги, которые ему дали взаймы, а потому активы должны принадлежать именно ему. Казанцев, кроме обвинений в присвоении имущества, выдвигает против своей бывшей жены, по сообщениям прессы, еще и обвинение в мошенничестве (якобы подделывались документы и подписи), требует проверки на предмет финансовых махинаций благотворительного фонда, возглавляемого Тамарой Казанцевой... Она, в свою очередь, тоже не остается в долгу, говорит и о любовницах, и о другом имуществе, приобретенном В. Казанцевым в бытность его полпредом и оформленном на подставных лиц.

Комсомольская правда-Ростов-на-Дону, 28-06-2006



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Его непосредственный подчиненный - начальник информационно-аналитического управления аппарата полпреда президента РФ в Южном федеральном округе М.Федоренко в 2003 г. выпустил книгу "Русский гамбит генерала Казанцева".