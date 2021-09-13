Что хуже для афганских казахов: талибы или "русская зима" на севере РК? - Н.Нуртазина

12:23 14.09.2021

Что хуже для афганских казахов: талибы или "русская зима" на севере РК?



Поистине, щедрый первым войдет в божественный Рай, сказано в нашей религии. Недаром у казахов идеал благородного мужчины, называемый "жауанмарт" (или "жомарт") ассоциировался именно с щедростью и благотворительностью, почему слово "жомарт" в нашем языке приобрело и второе значение: "щедрый". Самый омерзительный человек в глазах Бога по исламу - это скупой, скряга. Если Всевышний позволил разбогатеть тому или иному человеку, то считается, что в его имуществе Бог запрятал долю, причитающуюся окружающим его беднякам (по хадисам).



Поэтому в нашей религии и национальной традиции обязателен закят (каз. "зекет"), который в отличие от "садака" считается обязательным для богатых "очистительным" налогом, и имеет свои правила расчета в зависимости от степени зажиточности. В древности закят собирался ханами и центральной властью, и из него создавался фонд, из которого шла постоянная поддержка обедневших групп населения страны - жертв джута и других природных катаклизмов, войн и миграций, болезней и т.д.



И вот, на фоне распространившейся в СМИ информации о выделении цивилизованными странами громадных сумм, миллиардов долларов, для оказания гуманитарной помощи Афганистану (поистине, Генсек ООН, Германия или Арабские Эмираты первыми войдут в Рай!), заявление казахстанских чиновников о том, что прибывшим из "горячей точки" планеты нашим собственным соплеменникам-афганцам (даже не пуштунам и таджикам, а "кандасам"; да всего-то 35 человек, со временем от силы может набраться сотня) вручат одноразовую помощь семье в размере 200 тыс.тенге (смех и грех), и то ПРИ УСЛОВИИ, что они согласятся поселиться в пяти северных областях Казахстана (типа "резервации для индейцев" или позорная ссылка для оралманов, которая практикуется давно в РК) - такая новость настолько возмутительна, омерзительна и позорна для нашего государства и казахской нации, что просто не находишь адекватных слов!



Мы не говорим, что надо их носить кандасов-возвращенцев на руках и баловать. В тот же регион казахстанского севера они могут поехать и готовы честно трудиться, но это для них было бы возможным хотя бы через пару лет. Нельзя же жестоко перебросить выходцев из теплого солнечного Афганистана в зону 40-градусных морозов и ветров северного Казахстана! Не давая им возможности для психологической адаптации, акклиматизации в более мягких условиях.. А там малые дети, женщины репродуктивного возраста, по видео и фотосъемкам также были заметны и старики, пожилая аже-бабушка…Не от талибов, а от собачьих холодов и морозов и всяких стрессов на новом месте они могут найти свою смерть!



Вообще надо прекращать бесцеремонно обращаться с казахами-репатриантами. Нужна новая политика и идеология в отношении казахов-возвращенцев. Иначе патриотам надо начинать всесторонне разоблачать внутреннюю политику Казахстана по отношению к казахам-возвращенцам, которых сначала лицемерно заманивают в страну красивыми обещаниями и патриотическим и лозунгами ("для понтов", чтобы обратить на себя внимание на международной арене), а потом, когда они приедут, де факто лишают их элементарных прав, доли из национального богатства страны (которую они заслужили на основе принципа исторической справедливости, а также прав человека), смотрят сквозь пальцы на многочисленные факты их дискриминации, оскорбления их чести и достоинства в обыденной жизни и т.д.



Почему репатриантов заманивают в плохие социальные и климатические условия, заставляют селиться в северные области, где казахи из Китая, Монголии Афганистана, не зная ни слова по-русски, должны терпеть унижения и пережить в своей, и без того трагической истории еще один стресс и коллективную травму? Кандас… "единокровник" типа, нашли еще такое слово, которое прямо противоположно ментальности казахов-совков, которые плюют на кровь и кровное братство, кроме своего конкретного рода, клана и патрона.



Почему казахи-репатрианты должны служить то ли буфером на случай нападения России, то ли подопытными кроликами и объектом - например, для социологических исследований и диссертаций для неких вумных эмансипированных европеизированных ученых дам (в душе брезгующими "аралманами") об адаптации выходцев из Афганистана на "русском севере" Казахстана? Даже по международным нормам, рекомендациям медиков и психологов требуется время для адаптации и психологической реабилитации мигрантов.



Между прочим, когда-то в 50-е годы ХХ в. Турция (в то время бедная) вывезла несколько тысяч казахов-беженцев из Китая, застрявших на севере Пакистана, и по воспоминаниям турецких казахов, эту группу обездоленных казахов благословенная Турецкая Республика целый год (!) содержала бесплатно, и только потом, так сказать, ласково сказала: "дорогие братья, теперь решайте, где хотите жить, что делать, где работать или учиться". От них, этих мигрантов, которых приютила и воспитала Турция (которая тоже одна из первых войдет в Рай!) и пошли поколения нынешних, успешных, богатых турецких казахов, за которых теперь страстно мечтают выдать своих дочерей наши казахи-совки.



И вот, предложение: пусть наши богатые казахи, миллиардеры (не будем перечислять на какую роскошь и глупые развлечения они тратят баснословные деньги), для которых взять шефство над 35 беженцами-казахами - это просто мелочь, молча и быстро решат временные проблемы этих людей, отдав таким образом свой "зекет", и хотя бы немножко очистившись душой - перед тем, как неизбежно предстать в конце концов перед своим Господом - Всевышним Аллахом.



Назира Нуртазина