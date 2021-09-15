Казахи и "афганские казахи": общее и особенное, - Н.Нуртазина

14:50 16.09.2021

Казахам РК об афганских казахах: да, они частично узбекизированы, а вы тут частично русифицированы. Разве вы не квиты?



Удивительно, как эгоистично и пристрастно смотрит местный казах в РК на оралманов (кандас), вернувшихся из разных стран мира: на их взгляд, всю жизнь пребывать на исторической родине и при этом в той или иной степени забыть свой родной язык (40% не владели к началу Независимости), т.е. обрусеть - это нормально и даже похвально, как признак "цивилизации". А вот частичную ассимиляцию (китаизацию, монголизацию, узбекизацию) казахов-репатриантов вследствие их вынужденных скитаний по земле и долгой жизни на чужбине (спасибо, что сохранили хоть этническое самосознание, какие-то обычаи, пусть и ломаный, но родной язык) наши постсовковые казахи не прощают и готовы предъявить строгие обвинения своим непрошенным "единокровникам": мол, вы во многом узбекизированы, вы - "китайцы", "монголы" и т.п. А судьи кто? Какая разница между русификацией и китаизацией? Все э то называется культурной ассимиляцией.



Такова уж трагическая история и судьба казахского этноса, когда-то сильного, сплоченного и говоривших все как один на своем могучем родном языке, о котором лингвист-тюрколог Ахмет Байтурсынов высказался как об одном из развитых и богатых тюркских языков мира в начале ХХ в. А что было дальше известно: Великий исход горемычных казахов, возникновение зарубежных диаспор, так что к ХХ в. каждый пятый казах жил за пределами исторической родины.



И потому нечего обижаться на репатриантов, если они слегка забыли свой язык или традиции. Но как раз в иных аспектах культуры зарубежные казахи, наоборот, хорошо сохранили, можно сказать, законсервировали исконные представления и менталитет казахов, сохранили веру, многие похвальные обычаи и привычки. И ничего страшного, с точки зрения перспективы: ведь их дети уже пойдут в казахские школы РК, станут полноценными казахами!



Отчего толерантные к женихам из Америки и Европы, угодливые по отношению к туркам, подобострастные к славянам и т.д., местные казахи в РК как ужаленные бегут от своих же казахов-репатриантов, с которыми у них общий генетический код, ДНК, общая история, память, а предки их в далеком прошлом вместе пасли скот на этих просторах, воевали, защищали Родину, а может были даже лично знакомы, торговали, сватались, сидели за одним дастарханом?! Вот что значит ментальное наследие СССР, и коммунистического дурмана.



Мы не хотим сказать, что все казахи в РК такие. Слава Богу, большая часть народа настроена доброжелательно и являются адекватными. И все же есть такие группы населения, притом верхушка ее считает себя всесильной "высшей расой", которой дозволено говорить и делать все - на основании незаконно "прихватизированных" ими в 90-е годы народных богатств. Да, когда честные казахи и неказахи в поте лица боролись за то, чтобы это государство состоялось во всех отношениях - идеологически, экономически и т.д., эти "урбанизированные" прагматичные казахи-шкурники прибрали к рукам все национальное богатство. Это всем известная истина, и Господь Бог это знает….



Но таким западникам и циникам следует прямо сказать: и все же, ваше время прошло, прекратите действовать наперекор замыслу Бога. Не нравится - так уезжайте восвояси, куда вам хочется, если не желаете видеть и дышать одним воздухом с "отсталыми" казахами из Китая, Монголии, Узбекистана и Афганистана. Но остающимся казахстанцам всегда "дым Отечества и сладок, и приятен" - как раз и тем более, если в нем присутствует запах вернувшихся на Родину наших оборванных сородичей в чапанах и их черномазых детишек…И Всевышний не оставит эту землю и этот народ. И можно с уверенностью предположить, что по воле Справедливого Бога именно из среды "униженных и оскорбленных" совками оралманов-кандасов выйдет когда-нибудь очередной Президент Республики Казахстан.



Назира Нуртазина