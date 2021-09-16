США ушли из Афганистана, следующая остановка – Казахстан? - Данияр Мамедов

13:52 17.09.2021

США УШЛИ ИЗ АФГАНИСТАНА, СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – КАЗАХСТАН?



Данияр Мамедов



Казахстан готовится встречать Главу центрального командования вооруженных сил США генерала Кеннета Маккензи, который планирует посетить республику в середине сентября. В ходе своего визита генерал примет участие в мероприятии, посвященном "противодействию глобальным вызовам и угрозам безопасности в Центральной Азии". Маккензи станет первым официальным представителем США, посетившим Казахстан после вывода американских войск из Афганистана.



Визит генерала Маккензи в Казахстан будет проходить в условиях тотальной политической неопределенности в Афганистане, и наверняка будет сопровождаться поиском нового плацдарма для дальнейшего военного присутствия в регионе. Если раньше развитие отношений между Вашингтоном и Нур-Султаном объяснялось участием Казахстана в военно-логистических программах, например в Северной распределительной сети, то теперь интерес США к Казахстану основывается исключительно на желании американцев разместить свои вооруженные силы у южных границ России. Действия Соединенных Штатов согласуются с концепцией "многосферных операций", которая предполагает достижение превосходства над высокотехнологичными противниками, такими как Россия и Китай. Важной частью этой стратегии является укрепление военно-технического сотрудничества со странами-партнерами и недопущение их разворота в сторону вероятного противника.



Именно такого подхода американцы придерживаются последние 30 лет. И в Центральной Азии наибольших успехов они добились именно в Казахстане: обе страны имеют богатую историю военного сотрудничества. Достаточно вспомнить создание в 2000 году батальона "Казбат", в котором солдат и офицеров обучали инструкторы из США и Великобритании. Формирование батальона, который сейчас трансформировался в бригаду, преследовало одну цель: обеспечить совместимость вооруженных сил Казахстана с войсками НАТО. Батальон был в приоритетном порядке обеспечен новейшей техникой и вооружением. Кроме того, в 2008 году был организован сертифицированный учебный центр НАТО "КазЦент", который действует на базе военного института сухопутных войск. Обучение в этом центре также осуществляется в соответствии со стандартами НАТО.



Ко всему прочему в 2020 году американскому Агентству по сокращению военной угрозы были переданы полуразрушенные казармы казахстанской национальной гвардии в Усть-Каменогорске, которые были превращены в современный учебный центр. Неудивительно, что комплекс расположен всего в 80 километрах от границы с Россией, ведь его деятельность в основном направлена на мониторинг ситуации в приграничных с РФ районах. Но на этом американцы не планируют останавливаться. В мае 2021 года на сайте Инженерного корпуса Сухопутных войск США была опубликована заявка, согласно которой Пентагон намерен выделить 240 миллионов долларов на строительство военных объектов на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, в частности в Казахстане. Планируется построить аэропорты, взлетно-посадочные полосы для всех типов летательных аппаратов, производственные предприятия, электростанции и прочую инфраструктуру, необходимую для функционирования военной базы.



При этом нельзя забывать и о регулярно проходящих учениях "Степной Орел", в ходе которых происходит углубленная интеграция вооруженных сил Казахстана с военными структурами НАТО. Стандарты войск США применяются во всем, начиная с радиоаппаратуры и заканчивая стратегией и принципами боевого управления войсками. Подобная практика может негативно сказаться на боеспособности казахской армии: принятие стандартов НАТО сильно ухудшит координацию и взаимодействие с частями, использующими российские стандарты и технику, а также с союзниками по ОДКБ.



Все это США оправдывают "помощью в борьбе с терроризмом". Однако, по мнению эксперта казахстанского Центра анализа процессов интеграции стран Центральной Азии Улугбека Бабагулова, "миротворческая тема" служит лишь "прикрытием планов НАТО и США по втягиванию армий Казахстана и бывших советских республик Центральной Азии в их собственные игры по укреплению своего военно-политического присутствия в регионе".



Одновременно наращивание военного присутствия в Казахстане Вашингтон сопровождает активной информационной кампанией. В июле 2021 года посольство США в Казахстане открыло малый грант на развитие СМИ с предполагаемой суммой вознаграждения в 40 тысяч долларов. Одной из тем программы является анализ трендов казахского медиаполя и выявление дезинформации, другой – создание новых информационных продуктов, ориентированных на молодое поколение. 20 мая грант был закрыт, а это значит, что исполнители были найдены и уже работают. Еще одно пособие на 100 тысяч долларов было обещано Региональным бюро по английскому языку посольства США в Нур-Султане. Оно направлено на "повышение медиаграмотности" и "борьбу с фейковыми новостями". Какие именно новости будут признаваться "фейковыми", всем и так очевидно.



Между тем в августе стартовал второй поток программы молодежного лидерства Центральной Азии, осуществляемый при поддержке USAID. Участниками его стали 179 молодых людей из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Эта программа направлена на подготовку будущих лидеров общественного мнения, которые в перспективе должны занять места в администрациях, силовых структурах и крупных компаниях Казахстана. Эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик отметила, что подобные действия США направлены на отрыв Казахстана от России. "Фокусировка на стратегическом сдерживании России может вновь повысить интерес администрации США к региональным процессам в Центральной Азии. При этом особый фокус внимания будет уделяться Казахстану и Узбекистану как экономическим лидерам региона", – считает она.



Получается, несмотря на участие Казахстана в ОДКБ и ЕАЭС, Вашингтон медленно, но верно продолжает наращивать свое влияние в стране. Используя элементы военно-технического сотрудничества Соединенные Штаты намерены вынудить казахстанское руководство отказаться от сотрудничества с Россией, а с помощью расширения совместных с Нур-Султаном гуманитарных программ вырастить новое поколение лояльных США казахстанцев. Однако стремительное развитие кризисной ситуации в Афганистане наглядно показало, что заявлениям американцев о взаимовыгодном сотрудничестве и помощи обеспечении безопасности верить не стоит: в случае реальной опасности они сразу же сбегут, бросив всех, кто с ними сотрудничал.