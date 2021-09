"Без SCOPUS и индекса Хирша – ты букашка!" Мытарства ученых-гуманитариев в Казахстане, - Н.Нуртазина

20:07 18.09.2021 "Без SCOPUS и индекса Хирша – ты букашка!" Мытарства ученых-гуманитариев в Казахстане.



1. "Важнейший приоритет – развитие науки. Для решения накопившихся проблем в этой сфере нужно до конца года внести изменения в законодательство.….Следует рассмотреть вопрос увеличения сроков грантового финансирования науки до пяти лет. Не сходит с повестки проблема объективности решений Национальных научных советов. Считаю, что назрела необходимость ввести институт апелляции" (Из Послания Президента РК народу Казахстана, 1 сентября 2021 г.).



2. "Квалификационные требования к научному руководителю и исследовательской группе…Научный руководитель должен иметь за 2016-2020 годы: 3.3. для отраслей в области социальных и гуманитарных наук: не менее 2 (двух) статей или обзоров в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index или Russian Science Citation Index базы данных Web of Science и (или) имеющих процентиль по CiteScore в базе Scopus не менее 25 (двадцати пяти); /из Конкурсной документации на программно-целевое финансирование по научным, научно-техническим программам на 2022-2023 годы//https://www.gov.kz/memleket/entities/sc/documents/details/204245?lang=ru



3. "…5. Ученое звание профессора присваивается претендентам с ученым званием ассоциированного профессора (доцента) ….имеющих 28 (двадцать восемь) научных статей в периодических научных изданиях, соответствующих специальности претендента … в том числе …3 научные статьи в международных рецензируемых научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 по научной области, соответствующей специальности претендента. Для лиц, претендующих на ученые звания в области социальных и гуманитарных наук, учитываются также статьи и обзоры, индексируемые в Arts and Humanities Citation Index (Арт энд Хьюманитис Цитэйшэн Индекс), Science Citation Index Expanded (Сайенс Цитэйшэн Индекс Экспандид), Social Sciences Citation Index (Сошиал Сайенсиз Цитэйшэн Индекс) базы данных Web of Science Core Collection (Веб оф Сайенс Кор Коллекшн) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс). Статьи в международных рецензируемых научных журналах имеют тип "Статья" (Article (Артикль) или "Обзор" (Review (Ревью) и соответствуют тематической направленности журнала, заявленной в указанных базах. При этом квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) либо показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) в базе данных Scopus (Скопус) учитывается за год публикации, указанный в соответствующей базе данных. В случае, если индексация международного рецензируемого научного журнала в базе Scopus и/или Web of Science прекращена в связи с нарушениями, то все статьи претендента в данном журнале не учитываются" //из документа "Об утверждении Правил присвоения ученых званий (ассоциированный профессор (доцент) профессор. Приказ Министра образования и науки РК от 31 марта 2011 г. № 128 //https://adilet.zan.kz/rus/docs/V1100006939



***



Если бы чудом воскресли Аль-Фараби, Абай, Пушкин и Чокан Валиханов, их бы всех четверых взашеи вытолкали из наших университетов и Академии наук, не признав их гений и труды лишь на основании того, что они "не соответствуют современным квалификационным требованиям".



Уважаемый средний добрый казахстанец, вам скорее была непонятна приведенная нами выше "абракадабра" из документации КН МОН РК, т.е. о "международных рецензируемых научных журналах (входящие в 1 и 2 квартиль по данным Journal Citation Reports (Жорнал Цитэйшэн Репортс) компании Clarivate Analytics (Кларивэйт Аналитикс) или имеющие в базе данных Scopus (Скопус) показатель процентиль по CiteScore (СайтСкор) не менее 50 по научной области, соответствующей специальности претендент"?!!



Поэтому позвольте популярно разъяснить. Уже много лет от ученых в РК требуют соответствие одному единственному критерию, без которого тебя унижают повсеместно, "ставят в угол", грозят увольнением с работы, лишают финансирования сверху, не дают звания "профессора" или "лучшего преподавателя вуза", это требование – "наличие публикаций в журналах базы Scopus".



Вас должны в той или иной степени признать в международном академическом сообществе, а значит, Ваши научные статьи должны появляться на страницах престижных зарубежных изданиях с высоким индексом цитируемости, которые внесены в известную базу данных. И ваш "индекс Хирша" должен быть не менее 5 (к примеру), а это международная количественная характеристика продуктивности ученого, его цитируемости в мире. В общем, если раньше говорили с горькой усмешкой "без бумажки ты – букашка, а с бумажкой – человек", так ныне в РК ученый без "Scopus" и Хирша – не человек, а "букашка".



Дорогие соотечественники и современники, никто не против самого принципа и стратегии международной интеграции, повышения конкурентоспособности, инноваций! И даже мы, бедные гуманитарии, стараемся и уже имеем хотя бы пару таких зарубежных публикаций, хотя бы Хиршу 1 или 2. Но другое дело, что КН МОН РК из года в год закручивает гайки, нереально требует повысить проходной "процентиль" по CiteScore (СайтСкор) (для получения профессора – это уже "не менее 50"), что совершенно убийственно прежде всего для казахстанских гуманитариев.



При этом еще стало необходимо, чтобы шифр зарубежного научного журнала соответствовал твоей специальности. К примеру, у автора данных строк в разные годы вышли 2 статьи в журналах Scopus по религиоведению, но теперь это оказалось никому не нужным, т.е. они не зачитываются по причине их формального несоответствия моему казахстанскому шифру специальности "отечественная история".



Наконец, сама эта, ставшая объектом идолопоклонничества база SCOPUS постоянно колеблется и обновляется. Опять для примера: вроде бы вполне нормальные еще недавно научные журналы, как пакистанский "Middle East Journal of Scientific Research", румынский "European Journal of Science and Theology", египетский "PalArch"s Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology", где были опубликованы мои научные статьи, вдруг оказались уже не индексируемы базой Scopus и/или Web of Science. Вот такая головоломка.



В итоге я, имея за плечами более 30 лет научно-педагогической деятельности, степень доктора наук, звание доцента, свыше 250 статей, десяток монографий и учебных пособий, притом успешно изучившая во благо Родины сложную тему, "белое пятно" Отечественной истории, связанное с историей ислама у тюрков, уже давно потеряла надежду получить в РК официально звание и диплом профессора (хотя за него нет никакой надбавки к зарплате, а вопрос лишь престижа и статуса); и даже стоит под вопросом право таких как я на научное руководство проектами, чтобы претендовать на государственное финансирование моих тем (опять из-за крючкотворчества с зарубежными публикациями SCOPUS).



Вообще, публиковаться в международных индексируемых журналах весьма сложно, притом именно для гуманитариев, и тем более – для специалистов по "Отечественной истории", "казахская философия" и т.п. В то время как относительно легче и проще это для технарей, естественников и даже социологов, т.к. их научные области и объекты исследований изначально интернациональны и соответствуют зарубежным стандартам. Просто подумайте логически: кому нужна за границей наша история Казахского ханства, Алаш-Орды или "поэзия жырау"? Тем более для авторитетных международных научных журналов, где высока конкуренция.



А вот научные публикации наших ученых РК, посвященные темам нефти, газа, биологии, климата, терроризма или гендера вполне будут востребованы в журналах СКОПУС. Вывод один: если мы хотим хоть как-то спасти будущее гуманитариев, то для классификатора "гуманитарные науки" нужно разработать и принять несколько иные, менее жесткие и более реальные требования для участия в конкурсах КН МОН РК, получения ученых званий (научные статьи в отечественных журналах, монографии и т.д.) и др.



Вообще, нельзя абсолютизировать в современном Казахстане этот показатель "публикации в базе Scopus и/или Web of Science", и тем более требовать ускорения и частоты публикаций (конечно, это должно приветствоваться, поощряться на работе в виде дополнительных премий и пр.), ибо сам процесс рассмотрения, многоэтапной экспертизы и обсуждения рукописей в этих международных рецензируемых журналах длится очень долго. Для авторов-гуманитариев еще очень малый выбор подходящих журналов. Поэтому обычное дело, когда рукописи из Казахстана лежат в редакциях иностранных журналов годами, прежде чем дело дойдет до печати (а может, и будет отказано). В итоге вокруг этой проблемы у нас возникло много противоречий: коррупции, недобросовестных посредников, понятие фейковых, "хищнических" журналов и пр.



(окончание следует)



Н.Д. Нуртазина,

доктор исторических наук,

ассоциированный профессор (доцент)

КазНУ им.аль-Фараби Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1631984820

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Елбасы принял президента АОО "Назарбаев Университет" Шигео Катсу

- Сенаторы в первом чтении одобрили законопроект по усилению социальной защиты граждан

- Нурлан Нигматулин принял Генерального секретаря ТюркПА

- Выступление Спикера Сената Маулена Ашимбаева на Евразийском Медиа Форуме

- А. Мамин проинспектировал инфраструктурное развитие г. Алматы

- Министра Цоя не взяли бы в стахановцы

- В Мажилисе презентован законопроект, направленный на обеспечение равного доступа предпринимателей к мерам господдержки

- Кадровые перестановки

- Крымбек Кушербаев провел очередное заседание Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий