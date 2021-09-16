П.В. Густерин: Афганистан. С чего все началось...

20:09 18.09.2021

П.В. Густерин

Афганистан. С чего все началось...



Многие думают, что бардак в Афганистане начался с Апрельской революции 1978 года и, как следствие, ввода советских войск в 1979 г.



Вообще-то, все началось пятью годами раньше, в июле 1973-го, когда бывший премьер-министр Дауд-хан (на фото в одиночестве) сместил с престола короля и своего двоюродного брата Захир-шаха (на фото сами видите с кем).



А что собственно началось: имел место прецедент незаконной смены власти (свержение короля Амануллы-хана в 1929 г. - дело совсем далекое) и дальше пошло-поехало (это о незаконной смене власти), обострение национального вопроса, восстание исламистов в 1975 г., активизация НДПА и как результат всего названного - вышеупомянутая Саурская, она же Апрельская революция.



Кстати, в результате государственного переворота Захир-шах не был убит, а остался в Италии, где находился во время переворота, в 2002 г. вернулся на родину и умер своей смертью только в 2007 г. в возрасте 92-х лет.



А теперь давайте вспомним, что произошло с президентом США, который на фото...