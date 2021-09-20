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П.В. Густерин: Особенности языковой подготовки на профильных факультетах российских вузовП.В. Густерин: Особенности языковой подготовки на профильных факультетах российских вузов
18:53 21.09.2021

П.В. Густерин

Особенности языковой подготовки
на профильных факультетах российских вузов

В одной из моих загранкомандировок я познакомился с замечательным военным переводчиком-синхронистом Группы российских военных советников в Йемене Владимиром Быковцевым, выпускником Военного института (в настоящее время – университет) Министерства обороны (в настоящее время полковник Быковцев возглавляет кафедру ближневосточных языков факультета иностранных языков названного Университета). Владимир поведал мне, что, поскольку во время его учебы в начале 90-х годов еще были весьма актуальны вопросы военно-технического сотрудничества с Афганистаном, его, как арабиста, готовили и в качестве переводчика дари, одного из государственных языков Афганистана. Разумеется, благодаря общей письменности (арабица) и лексике (в дари большое количество арабизмов) курсанту-арабисту легче выучить дари, чем, например, курсанту-германисту. Но в тоже время выяснилось, что подготовки по английскому языку, с которым в Военный университет поступает большинство абитуриентов, у курсантов-ближневосточников не было. То есть подготовка военных переводчиков восточных языков была настолько узкой, что они должны были соответствовать только одной функции – перевод с восточных языков, тогда как в других языковых вузах изучение английского или даже второго западного языка для изучающих восточные языки – обязательная составная часть учебного процесса.

Будучи слушателем ИСАА при МГУ и продолжая знакомиться с подходами к языковой подготовке студентов различных российских вузов, я выяснил несколько характерных проблем.

Во-первых, проблема принудиловки. Не всегда, но очень часто бывает так, что администрация вуза или факультета заявляет поступившему: или будешь изучать тот язык(и), которые тебе назначили, или можешь забирать документы.

Во-вторых, проблема сочетаемости языков. Известно, что языки по тем или иным причинам (чаще всего это колониальное наследие) близки друг другу, разумеется, не генетически, а исторически. Английский язык, как глобальный язык мирового сообщества, здесь вне конкуренции. Тем не менее, французский язык также хорошо сочетается с языками бывших французских колоний (стран Магриба – арабский; стран Индокитая – лаосский, вьетнамский, кхмерский; стран Западной и Центральной Африки – хауса, игбо, фула, йоруба и др.). Также сочетаются испанский и португальский языки. Кроме того, языки бывших метрополий часто являются государственными языками стран третьего мира. В то же время языки бывших метрополий хорошо сочетаются между собой (нельзя забывать, что английский должен быть на первом месте). Однако было бы неразумно одновременно с испанским изучать амхарский или малагасийский, также как одновременно с китайским – итальянский или норвежский. А подобные случаи бывают, например, у студентов РГГУ, обучающихся по специальности "сравнительная лингвистика".

Известно, что в Советском Союзе в средних школах упор делался на изучении немецкого языка, и лишь в послевоенные годы стало больше уделяться внимания английскому языку, который в начале 90-х годов уже преобладал в российских школах. Ситуация стала меняться лишь в последние несколько лет, когда возрос интерес к Германии как лидеру Евросоюза. Германия не была колониальной империей, подобно британской, и своими немногочисленными колониями она владела сравнительно непродолжительное время, поэтому немецкий язык сочетается лишь с другими европейскими языками, главным образом, с языками стран Северной и Восточной Европы.

В-третьих, отсутствие глубокого изучения западных языков. При изучении восточных языков необходимо не поверхностно-ознакомительное, а практическое знание европейских языков, поскольку на них существует научная литература о том или ином редком языке, а также о регионе изучаемого языка. Это одна из причин, по которой надо правильно подобрать соответствующий западный язык. Кроме того, западный язык в будущем может прийти на помощь, когда, что весьма вероятно, возникнет трудность в переводе с восточного языка, или если в регионе придется общаться с представителями западного мира. Как раз такой подход практикуется в Военной академии МО РФ и практиковался на ее предшественнике – Специальном факультете Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе.

В-четвертых, коллекционирование языков. Тем, кому языки даются легко, и кто увлекается их изучением, не следует заниматься их коллекционированием, даже если вуз предоставляет такую возможность, поскольку любой уже изучаемый язык можно совершенствовать до бесконечности. К сожалению, в некоторых вузах, предлагающих обучение по программам второго высшего образования, например, в Дипломатической академии МИД РФ, для того чтобы сформировать учебные группы невостребованных, но предусмотренных языков, слушателям предлагают "расширить свои языковые возможности". Многие студенты и слушатели соблазняются не столько возможностью выучить еще один язык, пусть даже на весьма среднем уровне, сколько возможностью получить дополнительную запись в диплом. На самом деле наоборот, надо остерегаться попасть в интеллектуальную "ловушку" при будущем трудоустройстве: в большинстве случаев думающему работодателю не нужен специалист даже по двум иностранным языкам одновременно, не говоря уже о большем их количестве, поскольку невозможно знать два иностранных языка одинаково хорошо, и работодатель всегда сможет найти того, кто одним из твоих "рабочих" языков владеет лучше, чем ты. Кроме того, если ты какое-то время не сможешь выполнять свои трудовые обязанности по языковому обеспечению, то найти замену для одного иностранного языка работодателю проще, чем для двух-трех.

Тем не менее, тому, кто хочет связать свою жизнь с внешнеэкономической деятельностью или международными отношениями, необходимы два "рабочих" языка, согласно мидовской присказке "с одним иностранным языком как на одной ноге". В этой паре языков восточным может быть только один, или ни одного: лучше пара "английский и датский", чем "арабский и китайский". В последнем случае, принимая во внимание, что изучение восточных языков намного труднее, чем изучение западных, может получиться, как в поговорке о двух зайцах, то есть ни один из восточных языков ты не будешь знать достаточно хорошо, а работодатели просто не будут воспринимать тебя всерьез, если ты начнешь козырять таким своим языковым активом при трудоустройстве. В результате, огромные усилия, время и средства, потраченные на изучение восточных языков, окажутся потраченными впустую.

Источник - ЦентрАзия
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