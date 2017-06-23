Доктор физиологии Тыналиева возглавила реорганизованную НацАттестационную комиссию при КиргизПрезиденте

08:39 23.09.2021

Тыналиева Бакыт Карыбековна назначена председателем Национальной аттестационной комиссии при президенте Кыргызстана.



указ 14 сентября подписал президент Садыр Жапаров.



Тыналиева Бакыт Карыбековна назначена председателем Национальной аттестационной комиссии при президенте Кыргызстана.



Указом Президента С.Жапарова от 3 сентября Высшая аттестационная комиссия была преобразована в Национальную аттестационную комиссию при президенте.



ТЫНАЛИЕВА Бакыт Карыбековна

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[..1960 - ..]

Род. в г. Нарын. Кыргызка.



доктор медицинских наук по специальности "физиология" (Бишкек, 2003, тема диссертации: "Межполушарная асимметрия головного мозга жителей горных районов Кыргызстана")



С 2 марта 2012 - заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии КР – главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии КР.



C 11.12.2017 - председатель Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики.



с 3.09.2021 - председатель Национальной аттестационной комиссии при президенте Кыргызстана.



Государственный советник государственной гражданской службы 3 класса (23.06.2017)



Автор:

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характеристиками вегетативной нервной системы под влиянием высотной гипоксии // Тез. докл. IV съезда физиологов Сибири. – Новосибирск, 2002, с. 71-72