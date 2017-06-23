 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Доктор физиологии Тыналиева возглавила реорганизованную НацАттестационную комиссию при КиргизПрезиденте
08:39 23.09.2021

Тыналиева Бакыт Карыбековна назначена председателем Национальной аттестационной комиссии при президенте Кыргызстана.

указ 14 сентября подписал президент Садыр Жапаров.

Тыналиева Бакыт Карыбековна назначена председателем Национальной аттестационной комиссии при президенте Кыргызстана.

Указом Президента С.Жапарова от 3 сентября Высшая аттестационная комиссия была преобразована в Национальную аттестационную комиссию при президенте.

ТЫНАЛИЕВА Бакыт Карыбековна
/ /
[..1960 - ..]
Род. в г. Нарын. Кыргызка.

доктор медицинских наук по специальности "физиология" (Бишкек, 2003, тема диссертации: "Межполушарная асимметрия головного мозга жителей горных районов Кыргызстана")

С 2 марта 2012 - заместитель председателя Высшей аттестационной комиссии КР – главный ученый секретарь Высшей аттестационной комиссии КР.

C 11.12.2017 - председатель Высшей аттестационной комиссии Кыргызской Республики.

с 3.09.2021 - председатель Национальной аттестационной комиссии при президенте Кыргызстана.

Государственный советник государственной гражданской службы 3 класса (23.06.2017)

Автор:
Тыналиева Б.К., Бебинов Е.М., Хижняк Л.И. Соотношение
изменений характеристик вегетативной нервной системы и дыхания
человека в процессе адаптации к условиям высокогорья // Эколого-
физиологические проблемы адаптации: Тез. докл.
симпозиума. – М., 1988.-C. 31
Тыналиева Б.К. Характерологические особенности курсантов
военного училища // Актуальные вопросы педиатрии на рубеже XXI века: Сб. науч. тр., посв. 60-летию проф. С.Ж. Боконбаевой. – Бишкек, 2001 –С. 227-235.
Тыналиева Б.К., Данияров С.Б. Динамика реактивной и личностной
тревожности у курсантов военного училища в процессе адаптации к
учебному процессу // Здоровье человека и окружающая среда. Стратегии и программы в новом тысячелетии: Мат. междунар. конф. – Бишкек, 2001 – С. 260-265.
Тыналиева Б.К. Динамика составляющих параметров электроэн-
цефалограммы у лиц с парасимпатической направленностью вегетативных реакций в процессе адаптации к высокогорной гипоксии // Тез. докл.– ЦАМЖ. – 2001 – Т. VII. Приложение 1 – С. 135
Тыналиева Б.К., Катькалов Г.В. Исследование акцентуаций
характера личности курсантов военного училища
Медицина и фармация. – 2002 – Т. 2 – № 1 – С. 59-62.
Данияров С.Б., Тыналиева Б.К., Касымов О.Т. Спектральный
анализ вариабельности сердечного ритма у курсантов военного училища, уроженцев высокогорных регионов Кыргызстана // Проблемы, стратегии и перспективы развития медицины труда в горных регионах: Мат. междунар. конф. – Бишкек, 2002 – С. 58-64.
Тыналиева Б.К. Функциональное состояние головного мозга
жителей горных регионов Кыргызстана // Лекарства и здоровье,
населения. (Сб. науч. тр.). – Бишкек: КГМА, 2002 – С. 22-26.
Тыналиева Б.К. Асимметрия структурного обеспечения высших
психических функций по показателям ЭЭГ жителей горных регионов //
Лекарства и здоровье населения: Сб. науч. тр. – Бишкек: KГMA, 2002 – С.26-30.
Тыналиева Б.К. Спектральный анализ сердечного ритма курсантов
военного училища в процессе адаптации к условиям обучения // Матер. IV съезда гигиенистов, эпидемиологов, микробиологов, паразитологов и инфекционистов Кырг. Респ. – Бишкек, 2002 – С. 338-341.
Данияров С.Б., Тыналиева Б.К. Исследование динамики
межполушарных отношений головного мозга в процессе адаптации к
высокогорной гипоксии у лиц с парасимпатической направленностью
вегетативных реакций // ЦАМЖ. – 2002 – Т. VIII. – Прил. 4 – С. 99
Данияров С.Б., Тыналиева Б.К. Особенности фоновой ЭЭГ как
показателя функциональной асимметрии полушарий жителей горных
регионов республики // ЦАМЖ. – 2002 – Т. VIII. – Прил. 4 – С. 100
Тыналиева Б.К., Данияров С.Б., Калманбетова А.И. Распределение профилей латеральной организации мозга среди лиц кыргызской национальности: Сб. науч. тр., посв. 100-летию Слонима. – Новосибирск, 2002
Тыналиева Б.К., Данияров С.Б. Функциональное состояние
головного мозга ваготоников в процессе адаптации к высокогорной
гипоксии с учетом особенностей межполушарной асимметрии // ЦАМЖ. – 2002 – Т. VII. – Прил. 5
Тыналиева Б.К., Данияров С.Б. Особенности электрической
активности головного мозга жителей горных регионов республики //
ЦАМЖ. – 2000 – Т. VII. – Прил. 5
Тыналиева Б.К. Межполушарная асимметрия и адаптация. –
Бишкек, 2002 – 102 с.
Данияров С.Б., Тыналиева Б.К. Динамика коэффициента
межполушарной асимметрии у испытуемых с разными тоническими
характеристиками вегетативной нервной системы под влиянием высотной гипоксии // Тез. докл. IV съезда физиологов Сибири. – Новосибирск, 2002, с. 71-72

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632375540
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