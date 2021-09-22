Уроки Талибана. Наследственный Исламский Эмират - оптимальная форма госустройства для ЦА, - Р.Абдуллаев

00:37 24.09.2021 Предложения национально-освободительному движению "Талибан" по важнейшим вопросам развития Афганистана



Я, начиная с 3 мая 2010 года всем странам-членам СНГ [1-3], в том числе Республике Узбекистан [4-5], предлагал перейти к монархической форме правления государством. Поскольку республиканская форма правления государством не подходить им, ибо она не оправдывает себя не только в постсоветских странах, но и во многих других странах мира. Именно поэтому национально-освободительное движение "Талибан" (далее - Талибан или Талибы) придя еще в 1996 году к власти отказалось от республиканской формы правления государством и создавало Исламский Эмират Афганистан, который является одной из разновидностей монархической формы правления государством. Однако предоставление убежища террористу Усаме бен Ладену и уничтожение памятников буддистской архитектуры привели к формированию негативного имиджа талибов в глазах мировой общественности.



В силу таких и других обстоятельств, после терактов 11 сентября 2001 года США начали контртеррористическую операцию против Исламского Эмирата Афганистан и при поддержке Северного альянса свергли режим Талибов. Поэтому Талибы ушли в подполье и частично отступили в соседний Пакистан, где объединились под началом Хаджи Омара. И с начала 2000-х годов Вазиристан стал оплотом национально-освободительного движения Талибан. Поэтому Талибы оттеснили традиционных пуштунских племенных вождей, находящихся в этом регионе и взяли власть в свои руки.



В силу этих и других обстоятельств я в пункте 5 своей статьи "ШОС: какой бы хотелось видеть ее грандиозную перспективу?" [6], опубликованную федеральным интернет-изданием РФ "Капитал страны" еще 10 июня 2010 года под названием: "Как можно установить мир в Афганистане?", писал:



"И последний вопрос, на котором я хотел остановиться, это вопрос, который связан с инициативами Узбекистана по установлению долгожданного мира в многострадальном Афганистане.



Я в своей статье "Какая форма правления эффективнее для Центральной Азии: республика или монархия" делал такие выводы, как, например: "…республиканская форма государственного правления не оправдывает себя. Она дает осечку уже не первый раз не только в Кыргызстане, но и во многих других странах. А для того, чтобы убедиться в правильности этой точки зрения, можно обратиться не только к опыту стран СНГ, но и таких стран, как Афганистан…и т.д.".



Поэтому я давал рекомендацию перейти мирным путем на монархическую форму государственного правления не только странам Центральной Азии, но и всего СНГ.



По этой причине возвращаясь к этому вопросу еще раз, и для краткости изложения, не прибегая к анализу тех военных событий и террористических вылазок в Афганистане, которые уносят жизни многих мирных жителей этой страны вот уже в течение более 30 лет, мне хочется обратить внимание государств-участников ШОС на необходимость восстановления в этой стране монархии для установления мирной жизни. Той монархии, которая была установлена в Афганистане в 1929 году и была унаследована королем Мухаммедом Захир Шахом в 1933 году, и обеспечивала мир в этой стране в течение более 40 лет до государственного переворота 1973 года, осуществленного его двоюродным братом, провозгласившего эту страну республикой. Я считаю, что только восстановление монархии в этой стране, как это имело место, например, в Испании, может положить конец как гражданской, так и другой войне (которую проводят там страны НАТО), объединив все племена и другие военизированные силы Афганистана во имя своей мирной жизни. И я полагаю, что в этом вопросе авторитетное мнение и рекомендация ШОС смогли бы сыграть решающее значение…".



Однако США свергнув режим талибов в Афганистане с помощью Северного Альянса создали в нем марионеточное государство с республиканской формой правления под названием Исламская Республика Афганистан.



Именно поэтому США заключили Соглашение о выводе американских войск из Афганистана не с Президентом или правительством этого марионеточного государства, а с Талибами 29 февраля 2020 года. В этом "Соглашении о достижении мира в Афганистане", был установлен крайний срок для полного вывода войск США - 1 мая 2021 года. Таким образом, со стороны самих США Талибан был легитимизирован в глазах международного сообщества. А ООН 14 членов политического офиса Талибан или "Исламского Эмирата Афганистана" в изгнании, находящегося в Катаре, включая главу этого офиса и заместителя лидера Талибана муллу Абдул Гани Барадара на 9 месяцев исключила из своего черного списка. 14 апреля 2021 года Байден объявил о своем намерении вывести все регулярные войска США к 11 сентября 2021 года, к 20-й годовщине терактов 11 сентября и через четыре месяца после первоначально запланированного крайнего срока - 1 мая…



Именно поэтому Талибан, когда вновь пришел к власти в Афганистане 15 августа 2021 года, как говорить Президент РФ В.Путин: "…относительно мирным путем" и объявил об окончании войны, Президент марионеточного государства Исламская Республика Афганистан Ашраф Гани сбежал из страны и нашел убежище в Объединенных Арабских Эмиратах.



После нового прихода к власти, Талибы вновь отказались от не оправдавшей себя республиканской формой правления и перешли к монархической форме правления государством, опять назвав свою страну Исламским Эмиратом Афганистан.



Несмотря на тот факт, что Талибы пришли к власти 15 августа 2021 года и, с тех пор прошел только лишь месяц с лишним, в СМИ стран-членов СНГ и других постсоветских стран, а также в СМИ дальнего за рубежя, опубликовано множество критических статей, касающихся Талибов, негативно освещающих их деятельность.



Но в последние время в СМИ вышеуказанных стран пишут, не только о том, что в Исламском Эмирате Афганистан нарушаются права женщин, заставляющие носить их хиджаб и паранджу, а если в начальные школы пригласили только лишь мальчиков, то в высших учебных заведениях разделяют студентов и студенток шторами; валютные резервы Афганистана, в размере около 8 миллиардов долларов, хранящиеся в США - заморожены, а в банках кончаются не только иностранная валюта, и в основном доллары США, но и национальная валюта страны, поэтому перед банками стоят длинные очереди; Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе, при которой основной части населения грозит голод, и т.д. Но и относительно хорошую новость о том, что Талибы подготовили проект новой Конституцию Исламского Эмирате Афганистан, согласно которой лидером страны станет Президент; будет создано инклюзивное правительство с участием представителей этнических таджиков, хазарейцев и узбеков; руководство Кабульского аэропорта попросил вернуться на работу своих сотрудников-женщин, таким же образом могут поступить и органы власти в центре и на местах, а также других сфер экономики и управления.



В силу вышеизложенных обстоятельств, я как специалист по политическим и экономическим вопросах решил обратить внимание руководства Талибана или Исламского Эмирата Афганистан на следующие свои предложения, адресованные им:



1. Учитывая тот факт, что валютные резервы Исламской Республики Афганистан, находящиеся в США заморожены, объявить свергнутое правительство этой республики и само это бывшее суверенное государство - обанкротившимися. В силу чего на переходный период от республиканской формы правления к монархической форме правления государством в виде эмирата, ввести внешнее управление экономикой страны, создав для этого Правительство Исламского Эмирата Афганистан, состоящее не из некомпетентных и никому неизвестных представителей этнических групп населения, а исключительно из высококвалифицированных специалистов или профессионалов, знающих политические и экономические вопросы и имеющих достаточный опыт работы в государственных структурах таких богатых стран с монархической формой правления государством, как, например, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и А также, если это возможно, таких развитых стран Европы как, например, Англия, Бельгия и Испания, а также, несмотря ни на что - США. Ибо надо добиться, чтобы США не только разморозили банковские счета, в которых хранятся государственные валютные резервы Исламской Республики Афганистан, для того, чтобы передали их Центральному банку вновь созданного Исламского Эмирата Афганистан. Но и помогли встать на ноги этому эмирату, которого именно США незаконно свергли в 2001 году с помощью Северного Альянса. То есть США должны помочь встать на ноги Исламскому Эмирату Афганистан, введя в экономику этой страны не войска, как это было в 2001 году, а крупные прямые инвестиции и кредитные ресурсы, позволяющие за короткое время создать достаточно большое количество новых рабочих мест, что позволить США в какой-то мере искупить их собственную вину перед многострадальным афганским народом.



2. Будучи уверенным, что, если буден принятя Конституция Исламского Эмирата Афганистан его Президентом станет никто иной, как Мавлави Хайбатулла Ахундзада и учитывая, что нынешнее правительство этого эмирата является временным, на должность Премьер-министра, осуществляющего внешнее управление экономикой эмирата ПРЕДЛАГАЮ НАЗНАЧИТЬ одного из основателей Талибана, выдающегося политического и общественного деятеля этой страны, поэтому включенного американским журналом "Тайм" в число "100 самых влиятельных людей мира 2021 года" в группе "Лидеры" наряду с Президентом США Джо Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином - муллу Абдул Гани Барадара. Ибо когда в августе талибы одержали победу в Афганистане мирным путем, это было на условиях, о которых договорился он - мулла Абдул Гани Барадар, принимавший к тому же и все важные решения, включая переговоры с США по выводу войск и амнистию членам бывшего правительства, контакты с соседними государствами, особенно с Китаем и Пакистаном, ставший теперь опорой Исламского Эмирата Афганистан.



3. Уровень жизни по номинальному ВВП на душу населения в Исламской Республике Афганистан в 2020 году по данным ВБ достигал всего лишь 508,8 долларам США. И она по этому показателю входила в число десяти стран мира, населения которых живут не за чертой бедности, а за чертой нищеты, равной 1,9 долларам США (по ППС). Поэтому Исламский Эмират Афганистан должен поставить перед собой цель поднять уровень жизни по номинальному ВВП на душу населения к 2030 году, как минимум в 20 раз, то есть округленно до 10.000 (десяти тысячам) долларов США. Что будет достижима, если в этом вопросе активное участие примет США, введя в экономику Исламского Эмирата Афганистан прямые инвестиции и долгосрочные льготные кредиты с сроком их погашения через 20-25 лет, в достаточных размерах или объемах. А если США откажутся помочь этой стране, то правительство Исламского Эмирата Афганистан во главе с Абдул Гани Барадаром, должно привлечь инвестиции и кредитные ресурсы таких богатых стран как, например, Саудовская Аравия, Катар и Кувейт или Китай. Хотя эти страны могут принять участие в экономическом и социальном развитии Исламского Эмирата Афганистан, и в том случае, если США не откажутся оказывать помощь этому эмирату.



Конечно у руководства Исламского Эмирата Афганистан могут появиться, например, такие вопросы:



3.1. Для того, чтобы к 2030 году поднять уровень жизни населения Афганистана по номинальному ВВП на душу населения в 20 раз, то есть до 10.000 (десяти тысячам) долларов США нам необходимы какие размеры или объемы прямых инвестиций и льготных кредитов, выделяемых, скажем, дружественными странами и международными банками или финансовыми учреждениями как, например, АБР, МВФ и ВБ?



3.2. И что должны делать наше Правительство, а также другие государственные и негосударственные органы страны, для того, чтобы реализовать ваши предложения, изложенные в пункте 3 этих предложений?



4. Отвечая на вопрос под номером 3.1 я могу сказать, что для того чтобы реализовать мои идеи, изложенные в пункте 3 данных предложений Правительству Исламского Эмирата Афганистан, которое будет призвано заниматься внешним управлением экономикой этой страны, необходимо привлечь из тех стран о которых говорилось в этом пункте, прямых инвестиций в размере, как минимум 100 млрд. долларов США и льготных долгосрочных кредитов с очень низкими или отрицательными процентами в размере, как минимум 200 млрд. долларов США или только лишь льготных долгосрочных кредитов (или кредитных линий) с низкими процентами в размере 300 млрд. долларов США в течение, скажем, 5 (пяти) лет, т.е. 2022-2024 годах. Которые с учетом роста населения и в агрегирванном виде обеспечив оборачиваемость в экономике 1,5 (полтора) раза и рефинансируя полученную чистую прибыль, объем номинального ВВП Афганистана, который в 2019 году составлял всего лишь около 19 млрд. 291 млн. долларов США по данным ВБ, можно довести до 450 млрд. долларов США. То есть обеспечить рост этого показателя к 2030 году по отношении к 2019 году, округленно в 23,3 раза или на 2330%.



А отвечая на вопрос 3.2 могу сказать, что Правительство, которое будет призвано заниматься внешним управлением экономикой не Исламской Республики Афганистан, а самого Исламского Эмирата Афганистан, должно разработать "Стратегический проект развития Афганистана до 2030 года", детально включив в него все инженерные и иные проекты развития экономики этого эмирата, разработанные государственными и частными проектными и научно-исследовательскими институтами, по годам. То есть те проекты, которые предусматривают строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт старых заводов, фабрик, предприятий сферы обслуживания и других сфер жизнедеятельности людей по годам до 2030 года с учетом экспорта и импорта товаров и услуг, служащих повышению уровня жизни населения Исламского Эмирата Афганистан.



Таким образом, теперь, когда национально-освободительное движение Талибан мирным путем пришло к власти и объявило об окончании войны в своей стране и собирается построить Исламский Эмират Афганистана, оно в первую очередь должно разработать и реализовать "Стратегический проект развития Афганистана до 2030 года", может быть более солидными экономическими показателями о которых писал я в данной статье, предусматривающий значительное повышение уровня жизни населения по номинальному ВВП на душу населения, превышающий его нынешний уровень жизни, как минимум в 20 раз к 2030 году, начиная с 2022 года. Иначе трудно будет Талибану удержать власть, избежать новых государственных переворотов и гражданских войн в Афганистане. Ибо теперь Талибы должны завершить свою прерванную в 1994 году учебу и заняться с не легкой созидательной деятельностью во имя процветания своего эмирата и народа.



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Автор: Рустамжон Абдуллаев, доктор экономических наук, академик.



Ташкент, 22 сентября 2021 года. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1632433020

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