Неонацизм в контексте мифов пресловутой "треугольной" схемы "власть - народ – культура", - Б.Мусаев

13:16 28.09.2021 Бахадыр Ф. Мусаев. "Неонацизм в контексте мифов



пресловутой "треугольной" схемы "власть - народ - культура" (Отрывки из приватных бесед)



Сегодня рылся в своем компе и просматривая архив, наткнулся на (вышеназванный) озаглавленный текст Вячеслава Ахунова (В.А.) и Бахадыра Мусаева (Б.М.), датированный 2012 годом.



К сожалению, это был лишь отрывок беседы (одного автора ).



Тем не менее, на мой взгляд, как видно, настоящий текст концептуально оформлен и, главное, направленность развития суждений на предмет озаглавленного, хотя они высказаны почти десять лет назад , не потеряли своей остроты, будь то, если хотим говорить за строй правления, жизнь общества, нравы "верхов" и "низов", зыбкость как определяющего состояния безопасности на всех его уровнях (социально - экономическом, национальном, человеческом, …), … .



В самом деле, в этой связи достаточно вспомнить, скажем так, громадье наших планов как здесь и сейчас (1991-2016), сопоставив с более потрясающими воображение сегодняшним днем, где ….



Там светило нам за горизонтом "государство с великим будущим", теперь, известно, мы вступили на путь национального прогресса, устремившись вперед к третьему Ренессансу. Словом, жизнь будто стала лучше. Впрочем, читатель может сам поразмыслить вместе со мной относительно социальных реалий, оттолкнувшись от моих прежних размышлений.



Бахадыр Ф. Мусаев 27 09 2021 Ташкент Тузель-2



Б.М. - Хорошо - то в Ташкенте в эти дни стало. Уходит, столь затянувшаяся и опостылевшая всем зима. Не верится, что вчера еще были снег, сырость. Сегодня солнце осушило все, включая и грязь.



Говорят, будто всякая дисгармония проходит. Если бы так, если бы с неизбежностью, как и в природе, происходило в жизни людей. Но это в действительности не так.



Я наблюдаю, фиксирую и далее рефлексирую.



По обыкновению, предмет моих размышлений, чем живут сегодня наши соотечественники, иначе говоря, на что устремлены их помыслы. Нахожу жизнь эту жалкой, отнюдь не разнообразной, сведенной к элементарнейшим ее проявлениям, сопряженных с тем обстоятельством, что в абсолютном большинстве своем люди заняты одним только выживанием. А что же тогда говорить о том, что ждет нас в ближайшем будущем. Сумеем ли мы сойти с "тупикового" направления, в котором пребываем… придти к каким - либо нормальным формам жизни!? Сомневаюсь, ибо нет у нас в стране, на мой взгляд, главного, инициативных лидеров как важнейшего национального капитала. И откуда им взяться, когда состояние атмосферы в обществе указывает на его бездуховность, соответственно на отсутствие духовных и моральных авторитетов, т.е. "властителей дум"…



Вот к разговору о настоящем и гаданию относительно нашего будущего.



В последние годы довольно часто слышу в разных местах скопления людей, будь то в вагоне электрички (метро) или салоне автобуса, как один человек пересказывает другому свой сон. А этот "другой", оказывается, тоже неоднократно видел аналогичный сон. Согласно ему, будто город, читай, страну внезапно покинули обитатели Ак -Сарая. Вместе с ними ушла их прислуга, высокопоставленные чиновники, хокимы министры, целая армия стражников с резиновыми дубинками, судьи, прокуроры и т.д. и т.п.



Надо видеть выражение лиц рассказчиков и внимающих им собеседников. Те же самые глаза, в которых сегодня, как и вчера, ни света разума, ни радости. На физиономиях читается недоумение и растерянность, словно их постигла катастрофа…. Очевидно, это наш "весь мир", разумея под этим словом, равно и толпу и общество, на котором печать подавленности. Нет, я не собираюсь судить, а хочу понять, зная, что "любить людей так, как они есть, невозможно. И, однако же, должно…" (Ф.М. Достоевский. "Подросток")



Смотрю и думаю: допустим, сон материализовался. Это, впрочем, вполне в духе времени и места, если согласиться, что социальная наша жизнь иррациональна, антиразумна, деструктивна. Да, и откуда взяться признакам созидания в обществе закрытого типа, каковым является наше, когда основу его составляют борьба и насилие, сервилизм, коррупция, когда абсолютное большинство членов общества держит равнение на государство, которое только на словах провозглашает, что оно строит свою деятельность на принципах социальной справедливости, законности и в интересах благосостояния человека и общества. В действительности, после провозглашения независимости, у нас здесь в Узбекистане ровным счетом ничего не изменилось. На самом деле, секрет полишинеля, кто есть кто в Узбекистане, кому и какой экономической модели развития, чьей политике, мы все обязаны этой своей убогой жизнью по понятиям…



Давно всем также известно, что у нас вместо коммунизма как светлого будущего всего человечества, согласно идеологии независимости, взят курс на очень и очень светлое будущее или государство с великим будущим.



Мы, как жили прежде при Советах под гнетом принудительного равенства, читай, политики, осуществляющей курс на достижение всеобщего единообразия, так и продолжаем жить. Ну, разве, что наши национальные вожди сменили вывески, слова, понятия, за которыми стоят прежние политические структуры, социальные институты, включая идеологию и идеологические учреждения с их методами воздействия на сознание и поведение масс. Естественно, вчерашние партработники разговорного жанра не могли и не пытались работать по - новому. Соответственно, все шло своим путем, т.е. по старому, особенно в той области, где предстояло перевести "идеалы", высшие принципы, провозглашаемые, т.н. идеологией независимости, из области эмпиреев на практическую почву, когда якобы хотели как лучше, а получилось как всегда. Иными словами, результирующей всего этого, как мы видим теперь, выступает торжество таковой идеологии на практике, а именно, когда идеи национальной идеологии овладели сознанием масс и воочию стали материальной силой.



Я имею в виду, конечно, то обстоятельство, что режим власти, читай и строй жизни, порядок в стране держится отнюдь не на законе и праве, духовности и культуре, морали и нравственности, ответственности и политической воле, патриотизме, человеческом и национальном достоинстве, гражданственности и национальном самосознании, а, опираясь на насилие и страх, тотальное воровство и коррупцию, намешанных на лжи и лицемерии, деспотическом своеволие известной персоны власти, авторитаризме "верхов" и конформизме "низов" (общества), читай, смердящего смирения и раболепия лакеев или рабов.



Полагаю, что, к сожалению, по - другому быть и не могло, памятуя прошлое и настоящее состояние нашего общества, хронически больного, по меньшей мере, находящегося в депрессии. Надо ли забывать через какую мясорубку прошли миллионы людей в условиях строя Советской власти, справедливо именуемого одними Империей Зла, другими - Империей Страха. Вспомним о школе жестокости и байках об идеалах советского человека - строителя коммунизма, идеалах, которые, согласно расхожим суждениям, сделали возможным сверхсплоченность, какая проявилась якобы в СССР и Германии, реально способствовав становлению и укреплению тоталитарного строя…



Между прочим, в связи с приведенными тобой, Слава, свидетельствами того, как ведутся "дискуссии" в Узбекистане представителями от искусства, на примере членов экспертной комиссии НА "Узбеккино", которые на своем заседании от 14. 03 2012 г…открыто высказали… мне в голову сию минуту идет невольное желание сопоставить методы воздействия большевиков и национал - социалистов на сознание. И первые и вторые идеологией подменяли все сферы духовной жизни, сливая воедино философию, науку, политику и с помощью пропаганды лишали функциональной нагрузки общественное мнение. Конечно, общественное мнение не отрицалось, но с ним боролись и оно навязчиво заменялось официозом. Общественное мнение отсутствует и у тех и у других, ибо авторитарно - тоталитарные режимы (их политические системы) не допускают какого - либо независимого суждения, тем более, выражения политических позиций… Названные типы устройства власти полностью исключают участие общественного мнения в осуществлении власти (в функционировании политической системы)…



Зато все и вся заполнено официальной идеологией, схватывающей собой все жизненное социальное, политическое и экономическое пространство. И это делается через всевозможные уловки пропаганды, которая ставит задачей слияние общественного сознания с властью.



Между прочим, национал - социалисты задачу пропаганды формулировали так: "Тотальное воздействие на народ, обеспечение единой реакции на события" (см. Галкин А.А. Германский фашизм. М Наука, 1989, с 340). Коротко, емко и ясно, учитывая, что в 1933 г в нацисткой Германии было создано первое в мире "Министерство пропаганды". Аналогичные структуры существовали и в СССР еще с 1918 г., т.е., начиная с создания с РОСТА, впоследствии ТАСС. На примере их деятельности, следует подчеркнуть: печать, литература и искусство были превращены в послушный придаток аппаратно - бюрократической системы. Теоретическим обоснованием названного превращения послужила работа В. Ленина "Партийная организация и партийная литература".



К чему этот исторический экскурс? Считаю, он необходим: во - первых, в качестве импульса для размышлений; во - вторых, для того, чтобы направить эти размышления в критическое русло, напоминая, что без этого немыслимо освобождение сознания от "нужных" представлений, норм, ложных стереотипов, т.е., всего того, что несет в себе идеология тоталитарного типа; в - третьих, для повторения хрестоматийных истин, например, что идеология служит обоснованию власти, охватывая собой все жизненное социальное, политическое и экономическое пространство, не допуская дискуссий, словом, мумифицируя ("перебинтовывая" язык, мысли) все и вся, связанное с сознанием человека



Наконец, благодаря пропаганде и отсутствию свободы слова, официальная идеология, в нашем случае, идеология независимости, стремится монополизировать все информационное пространство, закрыть доступ к альтернативной и всякой иной свободной информации. При этом, она использует для своих целей искусство, кино, литературу, науку и даже спорт. Однако правомерно озадачиться: какое это искусство, литература, кино…Разве имеет смысл говорить о художественных достоинствах, форме, социальном и моральном содержании их продуктов, когда они сплошь нашпигованы догмами, идеологическими установками и по сути своей, подобно прессе, становятся рупором режима.



Все же есть одна вещь, которая некоторым образом может утешать, в частности, меня. Это время. Оно самый главный враг всякой идеологии, потому что со временем упование на нее приводит к вере, а с верой любое движение вперед - дело крайне затруднительное, особенно если это движение опирается на науку.



Возвращаясь снова к тому примечательному сну. На мой уровень восприятия, понимания и объяснения, здесь имеет место одновременно и усталость общества и желание перемен. Всем все надоело. Человек не хочет, чтобы так продолжалось и дальше, но не видит выхода. В стремлении уйти от горькой правды постылой жизни, от жестоких социальных реалий, не оставляющих надежд на лучшее настоящее, он обманывает себя…. И тем не менее, в этом содержании сна находит выражение отнюдь не "воля к обману" по Ницше или равно подтверждение комплекса неполноценности, попытка человека на уровне подсознания оправдать собственное слабоволие, инертность, а отражение неотъемлемой составляющей "духовной оснастки" наших соотечественников - миролюбие. Свидетельством тому, что они всегда говорят: лишь бы сохранить мир, жить без крови.



Будто услышали "верхи"…поступили разумно, не дожидаясь, пока не закончится у народа время полузабытья и полубденья…, не последовали за его долготерпением акции отчаяния. Ведь люди не всегда безмолвствуют, не только отчаиваются и ноют, социальные массовые настроения изменчивы, испытывают время от времени разнообразные колебания со знаком минус.



И согласно сну, якобы верхи поступили разумно, не дожидаясь, пока, как бывает наяву в реальности в последнее время, когда случается "вдруг", что восстает другая, социально дефективная часть масс, ведомая вожаками неонацисткого толка, как это имело место в нашем регионе.



Нет, я не оговорился, насчет неонацизма. Он не призрачный фантом, потому что плоды его многие познали не раз на своей шкуре. Достаточно назвать июнь 1989 (Фергана), последующий 1990 (гг.Андижан, Ош, Узген), июньские события 2010 в гг. Ош, Базаркурган…. И хотя неонацизм не представляет из себя течение мысли или идеологии, не оформлен как партия, наподобие национал - социализма, большевизма, он имеет место в нашей действительности и представлен конкретными людьми. Словосочетание "русский нацизм" или всякий другой, не следует понимать буквально. Дело не в этнической принадлежности, а в том, что этнические (национальные) связи используются неонацистами в своих интересах, прежде всего, для того, чтобы захватить экономические ниши и соответственно власть. Считаем нужным акцентировать внимание на том обстоятельстве, что зачастую неонацисты спекулятивным образом играют на национальных чувствах людей, способствуя переходу национализма как нормального выражения национального самосознания на национал - социалисткие, шовинистические позиции в национальном вопросе. Так было в июне 1989 г. в Фергане, спустя год аналогичное повторилось в гг. Андижан, Ош, Узген. Метастазы варварства дали знать себя в ходе июньских событий 2010 г. в Кыргызстане.



Процесс не остановлен и быть может подспудно развивается в глубинных пластах сознания …В этом отношении, например, типичны и повсеместны кое - где проявления агрессивно - обиженного патриотизма, когда национализм радикально меняет свое сущностное содержание и предстает в виде далеко не безобидных игр на сюжет арийства…



По сути же, можно считать, они выступают индикатором мракобесия.



Здесь уместно напомнить, что в условиях власти Советов малейшие признаки проявления национализма в здоровом смысле этого слова, точнее, национального самосознания и национальных чувств, незамедлительно и жестоко пресекались тоталитарным государством, вплоть до выселения всего народа с родных мест.



В свете сказанного, наверное, есть основание предположить: существование неонацизма на нашей региональной почве или в условиях социально-культурного субстрата центральноазиатских обществ обусловлено отчасти распадом СССР, где еще не состоялся исход коммунизма, пролонгированный политикой постсоветских авторитарных режимов.



Бахадыр Ф .Мусаев . 2012 Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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