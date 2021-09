ООН. Самая дорогая коррупция, - Е.Дьяконов

14:05 28.09.2021

Самая дорогая коррупция



Лига Наций формально прекратила свою деятельность в 1939 году из-за неспособности остановить Вторую Мировую войну и окончательно была распущена в 1946.



А что можно сказать, если со времени создания ООН было развязано более 70 войн? Практически по одной войне каждый год.



А кто-нибудь может вспомнить, что ООН хотя бы попыталась предотвратить хоть одну войну? Возьмем обозримое прошлое, сразу после 1946 года. Дорогой мой читатель, ты можешь припомнить тот момент, что любой, повторяю, любой генсек ООН выступил с осуждением начала той или иной войны?



Хотя, если следовать Уставу ООН и здравому смыслу, то миротворческие контингенты ООН должны высаживаться в местах предполагаемых конфликтов, до их начала, чтобы не дать враждующим сторонам сойтись в смертельной схватке, а не присылать своих красивых парней в голубых касках и белых шарфиках уже после ковровых бомбардировок, химических атак и уже свершившихся фактов этнических чисток.



Проблемы голода, эпидемий, природных и техногенных катастроф, подумай и скажи, сколько негодяев обогатились на этой теме, а сколько народу оказались еще в худшем положении?



Народы Африки, с Азии, Латинской Америки – продолжают голодать, программы помощи бедным, разворовываются даже без тени стеснения, а коррумпированные чиновники из этих правительств, ровно, как и их подельники из ООН становятся все богаче, но поднимать эту тему категорически запрещено – расизм!



Что сделало ООН для предотвращения наркотрафика и вообще для прекращения нелегального производства этого зла? ООНовские миротворцы должны десантироваться в Колумбии, Афганистане и где там еще, но не давать наркобаронам обогащаться на людском горе. Но что-то мне подсказывает, что ООН с ними заодно.



Торговля людьми, в том числе похищение детей и незаконный оборот человеческих органов – а это массовое убийство ни в чем неповинных людей! Кто из ООН хотя бы предложил, я уж не говорю, что воплотил, хоть одну действенную программу против этого зла?



А что с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, ровно, как и этнической и расовой враждой? Что-то стало лучше? Число террористических организаций уменьшается?



Свобода слова, защита правозащитников и журналистов, поддержка писателей, как с этим?



Ну и о правах человека, что сделало ООН для улучшения в этой сфере за время своего существования? Ничего! Начиная от Северной Кореи, до Центральной Азии и от Беларуси до Ближнего Востока, от Венесуэлы до Сомали. Что они сделали хорошего? Ситуация с пытками, политическим репрессиями, концлагерями никак не улучшилась – нигде, а куда совало нос ООН становилось только хуже, а диктаторы продолжали подтираться правами человека. Проверено на личном опыте, особенно после визита в Ташкент Кофи Аннана в 2002 году.



Все попытки независимых журналистов и правозащитников, в их число входит и твой покорный слуга, докричаться до сильных Мира сего, через ООН, были тщетны и топились в разных "инфошумах", типа гендерные темы, борьба с расизмом и геи парады!



Наблюдая за деятельностью ООН с 1998 года, скажу просто и прямо, всех ответственных чиновников этой ОПГ, можно смело отправлять на виселицу, не ошибешься и сожалеть будет не о ком!



На любых фронтах, куда не глянь ООН только все ухудшало, разрушало и усугубляло. Легализация гомосексуализма и узаконивание черного расизма, я не считаю достижением.



Итак, т.н. "Организацию Объединенных Наций" можно вполне справедливо назвать ОПГ, Организованная Преступная Группировка, и это будет справедливо.



Отсюда у меня просто, как огурец вопрос:

- Не слишком ли дорого нам обходится эта банда?

Евгений Дьяконов, из книги "Кто помогает диктаторам"



