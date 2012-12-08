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|Теперь я чебурашка... 32-летний Баясов возглавил Министерство инвестиций Кыргызстана
15:47 28.09.2021
Распоряжением Президента КР С.Жапарова мининвест страны возглавил
БАЯСОВ Нурадил Мирбекович
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[18.09.1989 - ..]
Род. в г. Талас. Кыргыз.
Образование:
Среднеспециальное (2005-2008 годы): Торгово-экономический колледж при БГУЭ, Банковское дело, специалист банковского дела; Академию управления при президенте Кыргызской Республики, финансы и кредит, экономист (2008-2012).
и.о ведущего специалиста отдела внешней торговли и ВТО Управления торговой политики Министерства экономического регулирования и антимонопольной политики КР (05-08.2012);
и.о главного специалиста отдела внешней торговли и ВТО Управления торговой политики Министерства экономического регулирования и Антимонопольной политики КР
(08-12.2012);
Ведущий специалист отдела налоговой политики Управления фискальной политики Министерства экономики КР
(01-08.2013);
Ведущий специалист отдела продвижения инвестиций Управления инвестиционной политики и ГЧП Министерства экономики КР
(08.2013-09.2014);
Эксперт отдела продвижения инвестиционных проектов Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР
(09.2014-01.2017);
зав. отделом продвижения инвестиционных проектов Агентства по продвижению и защите инвестиций (01.-11.2017);
Заведующий отделом привлечения и сопровождения инвестиций Агентства по продвижению и защите инвестиций КР
(11.2017-03.2019);
с 6 марта 2019 - зав. сектором по интеграционным процессам и макроэкономике отдела экономики и инвестиций аппарата правительства
с 26 авг. 2020 - 22 окт. 2020 - заместитель директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР - врио директора Агентства по продвижению и защите инвестиций КР
В 12.2020-03.2021 - Заведующий сектором инвестиций и ГЧП отдела экономики и инвестиций Аппарата правительства КР
В 03-07.2021 - Заведующий сектором инвестиций, предпринимательства и ГЧП отдела экономики и финансов Аппарата правительства КР
с 26.07.2021 - заместитель министра инвестиций Кыргызстана
c 28/09/2021 - и.о. министра инвестиций Кыргызстана