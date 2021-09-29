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Беженцы - наследие США для Центральной Азии, - Данияр Мамедов
00:04 01.10.2021

БЕЖЕНЦЫ - НАСЛЕДИЕ США ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Данияр Мамедов

Верховный комиссар ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди в середине сентября посетил Афганистан, где заявил об "отчаянной", по его выражению, гуманитарной ситуации в этой стране. По данным ООН, более половины населения Афганистана нуждается в срочной гуманитарной помощи, 630 тысяч человек стали вынужденными переселенцами в результате перехода Афганистана под контроль талибов.

Тысячи военных, ополченцев и гражданских, сотрудничавших с американцами, опасаясь за свою жизнь и жизнь своих семей, ищут спасение от боевиков в соседних странах. Вполне ожидаемо основными реципиентами бесконтрольных потоков афганских беженцев стали ближайшие соседи Афганистана – страны Центральной Азии. Только в Таджикистане, по данным УВКБ ООН, число афганских беженцев за последние несколько месяцев увеличилось почти на 80% и достигло трех тысяч. И поток мигрантов, судя по всему, будет только расти. В интервью BBC представитель УВКБ в Таджикистане Илья Тодорович, оценивая складывающуюся ситуацию с беженцами, сказал, что если количество вновь прибывающих афганских беженцев в Таджикистане будет увеличиваться такими темпами, к концу этого года их число возрастет до пяти тысяч человек.

Массовый исход беженцев с афганской территории в сопредельные страны несет прямые угрозы для безопасности центральноазиатских государств и может привести к дестабилизации всего региона. Прежде всего, это сопряжено с социально-экономическим фактором. Беженцам необходима еда, кров, медицинская помощь, безопасность, их нужно социализировать. Все это требует серьезных финансовых затрат. Страны Центральной Азии находятся в сложной экономической ситуации, которая усугубилась в условиях пандемии, и принятие большего числа беженцев может еще больше ухудшить их экономическое положение.

Второй и крайне важный фактор – это фактор безопасности. Вовсе не безосновательно существуют опасения, что под видом беженцев в принимающие страны могут проникнуть члены различных экстремистских группировок. Вот как оценил афганскую угрозу секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов: "Рядом с "Талибаном" очень много террористических и экстремистских организаций, таких как ИГИЛ и др. После известных событий в Сирии и Ираке, когда при прямом и правильном вмешательстве России разгромили эти организации, многие боевики перебрались в Афганистан… Все эти боевики сосредоточены в северных провинциях Афганистана, создают лагеря, проходят обучение, вербуют людей и расширяют свои банды. Вся эта мощь может хлынуть к нам". Такое же опасение высказал и министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин, который заявил, что члены террористических группировок, таких как "Аль-Каида", "Джамаат Ансаруллах", Исламское движение Восточного Туркестана и подобных им, могут проникнуть в Таджикистан под видом беженцев.

Активная деятельность международных террористических организаций против государств Центральной Азии известна давно. Так, например группировка "Джамаат Ансаруллох" ответственна за ряд террористических нападений на территории Таджикистана и к тому же контролирует контрабанду наркотиков в республику. Ее лидер этнический таджик Махди Арсалон неоднократно заявлял о намерении построить халифат в этой республике. В настоящее время все эти группировки дислоцируются в северных провинциях Афганистана в непосредственной близости от границы Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана и фактически контролируют ее, что несет потенциальную угрозу центральноазиатским государствам.

Не менее опасен для стран Центральной Азии и "вирус исламизма", который может проникнуть на их территории вместе с беженцами, что приведет к радикализации общества. Идеология радикальных исламистов и декларируемые ими идеи социальной справедливости могут найти значительное число сторонников, особенно на фоне сложного экономического и социального положения в регионе, подтолкнуть к активным действия против собственного правительства местные экстремистские "спящие" ячейки. Кроме того, может повыситься вероятность появления исламистских политических партий и экстремистских организаций, в частности в Киргизии, Казахстане и Узбекистане. Деятельность подобных структур может проявиться не только в регионе, но и в России – через потоки трудовых мигрантов. Становится очевидным, что массовый исход беженцев из Афганистана в сопредельные страны Центральной Азии сопряжен не только с прямыми угрозами для их безопасности, но и чреват дестабилизацией всего региона.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633035840
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