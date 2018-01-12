Как остановить произвол? Ташкентская прокуратура отдыхает.., - Ольга Краснова

14:07 02.10.2021

О.Краснова " Прокуратура отдыхает "



Почти каждый день мы узнаем информацию о том, что где-то вырубили деревья и пытаются впихнуть стройку. Еще вчера древний, неповторимый Ташкент был зеленым оазисом , любимый горожанами и приезжими , а уже сегодня редеют насаждения, оставшиеся стоят как памятники жестокому обращению, а завтра город превратиться в пустыню с цементными небоскребами. Город не узнать, парки сносят, деревья рубят, повсеместно на каждом пустом клочке земли едет стихийное, непродуманное строительство , пыль, грязь , экология ухудшается, горожане задыхаются. Власти не желают слушать нас, они не идут на диалог в нашем понимании этого слова , они не внемлют, что экология и окружающая среда очень важна для нормальной жизнедеятельности людей, ее нельзя обменять на "улучшенные условия" или деньги.



Застройщики на коне, хокимы в курсе, Градостроительный кодекс, закон о земле и другие законы отдыхают.



В феврале 2020 года "захватчики" добрались и до земельного участка, образовавшего после сноса кенафной фабрики в 1,5 гектара, (район Северного вокзала) . В ночь с 14 на 15 февраля под покровом ночи вытащили и вывезли целую рощу молодых деревьев ценных пород.



1 марта состоялась презентация проекта под названием "NRG Ойбек".



9 марта началась "грандиозная" стройка века - строительство коммерческих десяти высоток в середине жилого микрорайона, вместо обещанного жителям махали "Салар" Шовкатом Мирзееевым и обещаний в рамках предвыборной компании , утвержденного Адресной программой и протоколом Кабинет Министров Республики Узбекистан парка здоровья с беговыми и велосипедными дорожками, спортивными площадками, бассейном и др.



Хозяин города хоким ( Усманов ) своим решением № 61 от 12.01.2018 года разрешил взять эту землю под стройку, но "забыл спросить разрешение у Кабинета Министров, нарушил установленный действующим законодательством порядок, грубо нарушил права многочисленных граждан на проживание в благоприятной среде и его решение подлежит отмене как незаконное, а стройку надо закопать.



Нарушен Закон. Но , увы! Исполнение Закона в государстве никто не бдит.



В Узбекистане существуют два способа отмены решения хокима: в судебном порядке путем подачи заявления в административный суд и досудебный, через протест прокуратуры в хокимиат, который должен отменить свое решение в течении десяти дней после получения протеста ( статья 38 Закона "О прокуратуре и статья 26 Закона "О государственной власти на местах". Способ отмены каждый выбирает сам.



Жители махали обратились в Генеральную прокуратуры (вспомним , что это орган надзирающий законность) 25 апреля 2020 года с просьбой внести протест на явно незаконное решение хокима, и … не получили ответа, ни да ни нет. Боится что ли?



Аналогичное заявление было подано 22 сентября 2020 года, но оно было перенаправлено в прокуратуру города, откуда пришел " пустой ответ" без проверки наших доводов "обращайтесь в суд или к вышестоящему прокурору. Кто - кто , но сотрудники прокуратуры имеют понятие о сроке обжалования, но чтобы не вносит протест , они стряхивают со своего " мундира" как крошки нашу проблему.



Потом это заявление повторяли неоднократно письменно .



Заместитель прокурора города А.Пулатов систематически отвечал на заявления поданные на имя прокурора города и в конце добавлял , если не согласны с ответом обращайтесь к вышестоящему прокурору, и так по кругу девять раз. В одном из ответов он явно прокололся , ответил, что по делу вынесено судебное решение ( не подавали жители махали в суд иск по причинам изложенным в начале статьи ), а если не согласны с решением , то можете его обжаловать . Ну , не читал он наше заявление, тем более же не изучал материалы дела видно по ответу . Какое прокурорское реагирование можно ожидать от таких кадров.



Побывали жители на приеме 25 ноября 2020 года у заместителя Генерального прокурора Эркина Юлдашева и у помощника советника президента Алишера Усманова , а также 30 апреля 2021 года у помощника советника Бахтиера Исламова и все они обещали разобраться и решить проблему, но абсолютная тишина, ответа не последовало. Чем занимается эта армия заместителей и помощники помощников вообще не понятно, их работа не видна, но их столько много, кажется, что они захватили все государство, опутали своими паутинами и не дают пробиться изменениям в стране.



Так полагается сначала надо обращаться в прокуратуру города, и получить ответ прокурора, потом в Генеральную прокуратуру, где не ходят принимать на личном приеме граждан. Однако, после многомесячных и многократных попыток жители все таки удалось попасть на прием к генеральному прокурору страны Нигматилле Йулдашеву (сколько стоит времени и нерв, чтобы добиться того, что причитается по закону) , который проходил в режиме онлайн, но ответа нет, и скорее всего не будет. После ответа генерального прокурора уже можно и в Комитет по правам человека ООН двигать. Будет интересна реакция страны на информацию по факту нарушения закона и прав граждан махали( 5800 человек) , которую докладчика Комитета по правам человека сообщит на сессии ООН. Видимо поэтому руководитель Генеральной прокуратуры и не подписывает ответ.



Протест на это решение был со стороны прокуратуры города, но он был отозван простым служебным письмом. Но, основания протеста не исчезли сами собой, не растворились, ничего не изменилось за это время. Вынести протест на решение хокима (при наличии законных оснований) нужно иметь настоящее желание и мужество. Ни того, ни другого у сотрудников прокуратуры нет.



Прокуратура безмолвствует, стройка продолжается….



Что делать ? Как заставить прокуратуру честно выполнять свою работу по контролю за законность в стране? Обжаловать действия или бездействия прокуратуры путем подачи жалобы суд? Жалоба на жалобу. Да и как-то неудобно перед мировым сообществом все -таки Узбекистан член Комитета по правам ООН, что подумают "те" люди про нашу страну, где прокуратура "отдыхает".



По этому поводу вспомнилось высказывание Аврелия Августина :- „Что есть государство без правосудия? Шайка разбойников, да и только."