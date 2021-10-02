 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался бывший министр транспорта и коммуникаций Казахстана (в 1994-95 гг.) Серик Алигужинов
10:06 04.10.2021

Коллектив Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК выражает соболезнования семье и близким председателя правления "КАО", бывшего министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Серика Карабатыровича Алигужинова, ушедшего из жизни 3 октября.
пресс-служба МИИР РК
Серик Карабатырович Алигужинов (каз. Серік Қарабатырұлы Әлигужинов , род. 20 августа 1944; Павлодарский район, Павлодарская область, Казахская ССР, СССР)

В 1976 году окончил Павлодарский индустриальный институт по специальности инженер-механик.

Трудовую деятельность начал в 1967 году инженером автоколонны № 2564 Павлодарского грузового автотреста.

С 1968 по 1984 годы - Главный механик, главный инженер автоколонны, главный инженер Павлодарского грузового автоуправления.

С 1984 по 1987 годы - Начальник Павлодарского областного управления бытового обслуживания.

С 1987 по 1988 годы - Председатель Павлодарского горисполкома.

С 1988 по 1990 годы - Первый заместитель Министра автомобильного транспорта Казахской ССР.

С 1991 по 1993 годы - Первый заместитель Председателя правления концерна "Казавтотранс".

С 1993 по 1995 годы - Первый заместитель Министра транспорта, Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С октябрь 1994 по декабрь 1995 годы - Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 1995 по 1998 годы - Первый заместитель Министра, Вице-Министр, директор административного департамента Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

С 1998 по 2001 годы - Начальник главного управления межотраслевого сотрудничества Интеграционного комитета.

С 2001 года - Заместитель руководителя департамента по таможенному делу и пограничным вопросам секретариата ЕврАзЭС, управляющий директор АО "КазАвтоТранс".

С 2010 года - Председатель правления Ассоциации автотранспортных перевозчиков и экспедиторов Республики Казахстан, Союза автотранспортников Республики Казахстан.

Награды
Награжден Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР
Орден Дружбы народов
Орден Курмет (декабрь 2004)
Орден Парасат за значительный вклад в политическое, социальное, экономическое развитие страны.
Медаль "10 лет независимости Республики Казахстан" (2001)
Медаль "В ознаменование 100-летия железной дороги Казахстана" (2004)
Медаль "10 лет Астане" (2008)
Медаль "20 лет независимости Республики Казахстан" (2011)
Медаль "25 лет независимости Республики Казахстан" (2016)
Медаль "20 лет Астане" (2018)
Медаль "За верность делу"
Медаль "Еңбек ардагері" (Ветеран труда)
Почетный гражданин города Павлодара (28 июня 2018 года) за заслуги в социально-экономическом развитии города.
Награжден благодарственным письмом Президента Республики Казахстан и др.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633331160
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