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Роль Мухаммада Шейбанихана в истории формирования Центральной Азии, - Б.Алимджанов
16:46 04.10.2021

Роль Мухаммада Шейбанихана в истории формирования Центральной Азии

В 2021 году исполнятся 570-летие со дня рождения Мухаммада Шейбанихана (1451-1510 гг.) основателя династии Шейбанидов в Центральной Азии. К сожалению, в историографии, в современной политической и интеллектуальной жизни фигура Шейбанихана замалчивается, во многих случаях игнорируется. Нужно признать очевидный факт, что история Центральной Азии многолика, противоречива и слишком идеологизирована. Т.е. не нужно представлять историю Центральной Азии как монолит. Задача современного историка Центральной Азии раскрыть многообразие исторического процесса в регионе. Я выдвигаю гипотезу, что именно М. Шейбанихан был создателем и "отцом" понятия "Центральная Азия". Я хочу отметить, что с этого года во многих гуманитарных вузах Узбекистана преподаются курсы по истории Центральной Азии. Основной недостаток этих курсов, что историки пытаются унифицировать историю региона, и мало обращают внимания на "изобретение" концепта "Центральная Азия".

Основной научной проблемой является сам концепт "Центральная Азия". В так называемой западной науке изучается история термина "Центральная Азия". Особенно важны работы известной исследовательницы С. Горшениной внесшей огромный вклад в историю этого понятия. В отличие от нее, я попытаюсь ощупать внутренние причины формирования этого политико-географического термина. Я попытаюсь показать роль М. Шейбанихана в формировании концепта Центральной Азии, и, как этот концепт менялся исторически за последние пятьсот лет.

Сразу хочу отметить, что история Центральной Азии в XVI-XIX вв. в исторической науке считается периодом упадка, децентрализации, изоляции. Т.е. XVI-XIX вв. трактуются в довольно мрачных тонах. Историки считают XVI-XIX вв. "позднефеодальным" периодом. Местные историки не определились когда же в Центральной Азии начинается Новое время. Большинство историков убеждены, что после распада империи тимуридов в Центральной Азии начинаются "темные" времена. Основной научной проблемой для местных историков остается "централизация власти". Историки применяют имперский подход по отношению к государственным образованиям XVI-XIX вв. Считаю, что такой подход интерпретации истории XVI-XIX вв. Центральной Азии слишком европоцентричен, т.е. историки ищут в этом периоде этап "абсолютной монархии". Поэтому и не наблюдается начало Нового времени в истории Центральной Азии! Нужно отказаться от бесплодных исканий и обратиться к непосредственной истории Центральной Азии. Особенно к ее истокам - к началу XVI века.

В начале XVI века в Центральной Азии появляется значительная фигура - Мухаммад Шейбанихан. Он был знатным, имел чингизидские корни. В отличие от тимуридов он имел другое видение власти и геополитики. Напомню вкратце, что происходило в просторах Евразии в начале XVI века. На севере-западе Евразии Золотая Орда ослабла, Московская Русь освободилась от монгольского ига и быстрыми темпами развивалась; на юге в Иране к власти пришла династия Сефевидов; на востоке правила династия Мин в Китае, которая тоже стремительно расширялась. В такой ситуации тимуридам было очень трудно противостоять сильным соперникам. Нужен был человек по-новому мыслящий, который смог бы поменять политическую философию в Центральной Азии. Тимуриды больше опирались на имперскую философию, мыслили глобально и игнорировали новые "национальные" государства В Евразии. В мире наступило Новое время. Нужно было приспосабливаться к новым геополитическим реалиям. Таким человеком оказался М. Шейбанихан.

М. Шейбанихан получил образование в медресе в Бухаре, был наемником у многих правителей по всей Евразии. Прекрасно понимал новую ситуацию. Особенно на его мировоззрение повлияла ситуация в Золотой и Белой Орде. Он прекрасно понимал, что эпоха феодальных империй прошла, наступает новая эпоха - эпоха национальных государств. В такой критический момент он взял на себя смелость захватить междуречье - бассейн между Сырдарьей и Амударьей. Он прекрасно знал геополитику, что нужно владеть опорными пунктами в Евразии. Центральная Азия в его геополитике должна была сыграть важную роль в коммуникации и логистике между Москвой, Ираном, Китаем и Индией. Он не стремился расширить границы своего государства. Он хотел точно очертить границы государства. Интересно, что он захватил Мавераннахр за очень короткое время (1499-1505 гг.) и Хорасан (1506-1508 гг.). Многие города сдавались добровольно. Сопротивление в основном оказал тимурид З. Бабур. Интересно дипломатия М. Шейбанихана, чтобы обезопасить себя от Бабура он женился на его старшую сестру Хонзодабегим. Шейбанихан был искусным политиком, дипломатом, неплохим полководцем. Он умел со всеми ладить. Вел осторожную религиозную политику. Стремился к культурной ассимиляции с местными народами. Именно при нем переселилось очень много племен в Центральную Азию из Поволжья и южной Сибири. Шейбанихан стремился создать своеобразное мультикультурное "национальное" государство. Он напоминает государя Макиавелли, для которого на первом месте не династийные интересы, а интересы государства. От Шейбанихана потребовалось много усилий, чтобы противостоять натиску Персии и непокорных племен с севера Евразии. Хочу указать, что именно М. Шейбанихан создал новое политическую единицу - Центральную Азию. Границы государства Шейбанихана на север доходила до города Туркестана и присырдарьинских городов, на востоке Тянь-Шань, на юге включал в себя Хорасан до границ Персии. К сожалению, в 1510 году обрывается жизнь Шейбанихана трагически - он погибает в бою с иранцами. Но его наследники смогли противостоять нашествию иранцев, и, к 1512 году Иран уже не посягал на земли Шейбанидов. Шейбанихан оставил после себя интересное наследство - на обломках империи тимуридов он основал государство, которое располагалось на важных перекрестках Евразии. Одновременно Центральная Азия при Шейбанидах становилась буфером для великих государств в Евразии. Москва, Тегеран, Стамбул, Пекин и Дели активно вели дипломатические отношения с Шейбанидами, и старались привлечь их на свою сторону. Шейбаниды, старались держаться подальше от мировой политики. Так как не было средств для влияния на мировую политику. Шейбаниды превращались в региональную "национальную" державу. Нужно отметить, что политической философии М. Шейбанихана придерживались и последующие династии Центральной Азии до середины XIX века. Наследники геополитической модели Шейбанихана понимали по-своему идею Центральной Азии. Для них это было "славным изоляционизмом". История Центральной Азии XVI-XIX вв. напоминает историю Японии, которая закрылась примерно в середине XVII века. Но это не означает, что Центральная Азия была "наглухо" закрыта. Центральноазиатская элита в XVI-XIX вв. дистанцировались от великих государств и минимизировала с ними контакты. Хотя в XVIII веке "геополитическая модель" была проверена на прочность персидским правителем Надиршахом и Китаем. В результате эта модель устояла. В XIX веке эту модель хотел трансформировать эмир Бухары Насрулла. Он хотел завоевать Коканд и поставить там своего ставленника. Сопротивление местных элит привело к тому, что он не смог осуществить свои идеи сильного государства.

Еще одной важной чертой политики М. Шейбанихана был федерализм власти. Он отказался от сильной централизованной власти. Потому что он понимал, недостижимость централизации на данный исторический момент. Федерализм во многом уменьшил междоусобные войны, была признана автономия племен. То есть гибкая внутренняя политика помогла Шейбанихану противостоять внешним врагам и укрепить имидж Центральной Азии в международной арене.

На мой взгляд, отказ от имперских амбиций и стремление к прагматической политике в международных отношениях спасло Центральную Азии от полной ликвидации в XVI веке. Укрепление городских центров в Центральной Азии, ставка на экономическое развитие, формирование государственной бюрократии, прекращение войн с соседями и компромисс с местной элитой сделала модель Шейбанихана примером для подражания. Еще раз напомню, его модель работала почти четыреста лет в международных отношениях в Евразии. Его идея "блистательной изоляции" давала свои плоды, но, в XIX веке она уже устарела. И не нашлось в XIX веке в Центральной Азии лидера, который смог бы дать новую модель для политического развития региона.

Геополитические идеи М. Шейбанихана с точки зрения современных реалий вызывают интерес у исследователей. У историков и политиков региона возникает соблазн продолжать равноудаленную, независимую, многостороннюю внешнюю политику с великими государствами. Хочу отметить, что идея "блистательной изоляции" еще жива и имеет своих сторонников. Но не нужно забывать, что модель "блистательной изоляции" была уже исчерпана Шейбанидами, а полностью потеряла смысл в XIX веке. На данный момент странам региона нужно разработать новую стратегию "Открытой и инновационной Центральной Азии". Чтобы избежать ошибок, стоит изучать политические идеи XVI-XIX веков и биографии великих лидеров Центральной Азии. Считаю, что исследование политической деятельности М. Шейбанихана становится актуальной именно сейчас - когда переизобретение концепта Центральной Азии стало необходимостью в свете последних событий в Афганистане.

Бахтиер Алимджанов,
кандидат исторических наук,
Ташкент, Узбекистан

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633355160
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