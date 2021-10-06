Волейболистки казахстанского "Алтая" впервые стали чемпионками Азии

18:25 07.10.2021

Волейбольный клуб "Алтай" впервые стал победителем Чемпионата Азии среди женских команд, сообщает Инфоцентр ВКО.



Чемпионат Азии по волейболу среди женских клубов стартовал 1 октября в Таиланде.



Казахстан на этом турнире представляли два коллектива - "Алтай" из Восточного Казахстана и "Жетысу" из Талдыкоргана. Помимо этого, в первенстве участвовали еще пять команд, в том числе филиппинские клубы "ПВЛ" и "Ребиско", иранская команда "Сайпа", тайский клуб "Суприм Чонбури", хозяйки турнира "Нахон Ратчасима Qmin C".



В первый игровой день действующий чемпион Казахстана, волейбольный клуб "Алтай" боролся за победу с филлипинской командой "Ребиско". Поединок продлился три сета и остался за Восточно-Казахстанским клубом со счетом 3:0. Во второй день волейболистки "Алтая" разгромили иранок из команды "Сайпа" со счетом 3:0.



В четвертьфинале клубного чемпионата Азии талдыкорганский клуб "Жетысу" разгромно уступил клубу из Тегерана "Сайпа". В полуфинал вошел волейбольный клуб "Алтай", где спортсменки сыграли с "обидчиками" талдыкорганцев. Матч закончился победой "Алтая".



В финале восточноказахстанские волейболистки сошлись в борьбе с клубом из Таиланда "Нахон Ратчасима". Спортсменки из "Алтая" одержали победу со счетом 3:0. Они вели весь первый сет, во втором отрезке игры команды поочередно лидировали, не уступая друг другу. Однако казахстанский клуб лучше провел финальную часть сета. В третьем сете команда "Алтай" отставала на 6 очков, но смогла уровнять преимущество соперника и оторваться от таек, ведя в конце игры минимум в три мяча.







Это первая победа клуба "Алтай" на чемпионате Азии по волейболу среди женщин. До этого команде "Жетысу" дважды удавалось взять серебро турнира, в 2010 и 2013. Также в 2004 и 2007 годах брали золото Чемпионата алматинские волейболистки из "Рахата".



По результатам Чемпионата волейболистка клуба "Алтай" Сана Анаркулова была признана самым ценным игроком (MVP), Мадина Бекет - лучший либеро, Кристина Белова - лучший диагональный, Надежда Кодола - лучший доигровщик.