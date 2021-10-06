 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Президент Таджикистана наградил казахстанского пограничника
21:30 07.10.2021

Президент Республики Таджикистан наградил казахстанского пограничника, сообщает Пресс-служба КНБ РК.

Указом Президента Республики Таджикистан Э.Рахмон №252 от 30 сентября 2021 года в честь 30-летия Государственной независимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебных обязанностей младший сержант Батрканов Раджан Армиевич награжден орденом "Спитамен" 1 степени (посмертно).

Братский народ Таджикистана помнит и чтит мужество, героизм военнослужащих Отдельного сводного стрелкового батальона, исполнявших воинский долг на таджикско-афганской границе в период с 1993 по 2001 годы.

Справочно: Батрканов Раджан Армиевич (1975-1994) воин-интернационалист, герой-пограничник. Проходил службу в составе Курчумского взвода отдельного казахстанского сводного батальона.

28 сентября 1994 года на участке Хорогского пограничного отряда произошло серьезное боевое столкновение с более чем двумястами боевиками Хакима из таджикской оппозиции, пытавшихся прорваться в районе стыка 5-й и 6-й пограничных застав в Висхорвское ущелье.

В этом бою принял активное участие личный состав казахстанского Сводного батальона.

Боевики Хакима на 9-ти грузовых автомашинах и двух "УАЗиках" через районный центр Калай-Хумб устремились в направлении Хорога вдоль линии государственной границы, с намерениями переправиться в Исламское Государство Афганистан. Передвижением колонны руководил боевик по прозвищу "Черная рука" (впоследствии "Хаттаб" международный террорист, лидер чеченских сепаратистов, участвовавший в боевых действиях против российских федеральных сил в Чечне с 1995 по 2002 годы).

В этом бою первым приняв бой на себя в ожесточенной схватке с вооруженными боевиками погиб Р.А. Батрканов, ценою своей жизни спас своих сослуживцев и определил успех боя.



Источник - ЦентрАзия
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