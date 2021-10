"Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин

00:51 08.10.2021

П.В. Густерин

"Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане (книга об очередном провале США на Востоке)



Году в 2006-м, посмотрев фильм "Падение черного ястреба" по российскому ТВ и пересмотрев на языке оригинала ("Black Hawk Down"), открыл для себя подробности произошедшего 3-4 октября 1993 года в столице Сомали городе Могадишо. Показанные события были мне особенно интересны как арабисту, поскольку Сомали, как известно, является членом Лиги Арабских Государств. Кроме того, для меня 3 октября – памятный день потому, что именно в этот день в 1994 году я первый раз в звании лейтенанта встал в строй 278-й (с 1998 года – 79-я гвардейская) реактивной артиллерийской бригады (в/ч 53956, г. Тверь).



Естественно, мне, как историку, захотелось узнать не по фильму, а по свидетельствам очевидцев и документам, что же там на самом деле произошло. И такая возможность представилась, поскольку мне удалось раздобыть второе издание книги американского военного писателя Марка Боудена "Падение черного ястреба", уже ставшей бестселлером и финалистом Национальной книжной премии США 1999 года в номинации "документальная литература". Книга была переиздана в 2010 году, то есть спустя 11 лет после выхода в свет первого издания, издательством "Grove Press".



Книга представляет собой документальную реконструкцию. Вечером 3 октября 1993 года более сотни американских военнослужащих были высажены вертолетами на многолюдный рынок в центре Могадишо. Их задача заключалась в том, чтобы схватить двух ближайших соратников сомалийского лидера Мохаммеда Айдида и вернуться с ними на свою базу. Предполагалось, что это займет около часа. На самом деле американцы на всю ночь оказались в западне, сражаясь против нескольких тысяч вооруженных сомалийцев. К утру следующего дня 18 американцев погибли, 73 были ранены и 1 попал в плен (позднее был освобожден). Кроме этого, погиб 1 и были ранены 7 малайзийцев, погиб 1 и были ранены 2 пакистанца. Если действительно общая численность принимавших в операции участие американцев и их союзников составила ровно 160 человек, то их потери составили 64,4 %, в том числе безвозвратные – 12,5 %. Это были неоправданные потери.



Построенное на основе интервью с обеих сторон, армейских докладов, аудиозаписей и видеозаписей (некоторые материалы были рассекречены), поминутное повествование Боудена является одним из самых захватывающих из когда-либо написанных рассказов о боях современного типа. Во второе издание было включено новое послесловие автора.



Книга основана на серии из 29 статей, написанных Боуденом для корпорации "The Philadelphia Inquirer", корреспондентом которой он в то время являлся. Автор провел обширное исследование архивов армии США, опросил участников с обеих сторон конфликта, просмотрел видеозаписи, которые были сделаны с самолетов наблюдения, и проанализировал аудиозаписи радиопереговоров. Еще до того, как книга была опубликована, серия статей Боудена уже начала привлекать внимание средств массовой информации.



Таким образом, в книге документируются действия Объединенной оперативной группы (UNITAF) под эгидой ООН в начале октября 1993 года и последовавший за этим бой в Могадишо между военнослужащими США и группировкой "Сомалийский национальный альянс" Айдида. Иногда можно встретить ошибочное утверждение, что с американской стороны участие принимали морпехи. В действительности же главными участниками боя стали спецназовцы сухопутных войск частей "Дельта" (оперативное реагирование) и "Рейнджеры" (десантники-парашютисты).



Одно из ключевых событий боя – крушение двух сбитых из гранатометов РПГ-7 американских вертолетов UH-60 Black Hawk, от чего книга и получила свое название, и попытка спасти их экипажи из 1-й эскадрильи 160-го авиаполка специального назначения сухопутных войск в составе Оперативной группы войск специального назначения США. В ходе рейда американских сил, предпринятого для спасения экипажей, произошел самый интенсивный бой в военной истории США со времен войны во Вьетнаме. Так же, как из Вьетнама, американцам пришлось убраться и из Сомали, а в нынешнем году – из Афганистана.



Изложение событий Боуденом получило высокую оценку критиков, особенно за его акцент на том, как миротворческая миссия превратилась в вооруженный конфликт. Боуден меняет свою точку зрения после того, как подразделения американцев входят в город, пытаясь захватить двух соратников Айдида, а затем, когда что-то пошло не так, чтобы спасти американских военнослужащих. Боудену удалось выяснить мнение местного населения о том, что американцы сами виноваты в большинстве своих боевых потерь.



Вряд ли стало случайностью, что после выхода в свет названной книги в Сомали на руководящих должностях работал тезка нашего автора – Марк Боуден, представитель ООН. Кстати, они одногодки (здесь совпадение).



И несколько слов о самом авторе. Марк Роберт Боуден – публицист, в настоящее время – сотрудник американского журнала "The Atlantic". Родился 17 июля 1951 года в городе Сент-Луис, штат Миссури. Свое реноме беспристрастного военного писателя Боуден поддержал в 2002, 2012 и 2016 годах изданием своих книг "Our Finest Day: D-Day, June 6, 1944", "The Finish: The Killing of Osama bin Laden" и "The Three Battles of Wanat and Other True Stories" соответственно.



Пожелаем автору успехов в описании американского провала в Афганистане.