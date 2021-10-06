 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 08.10.2021
01:17  Родной земли не отдадим ни пяди, разве что с узбеками поделимся…, - "СП"
01:16  Зачем американцы вооружили талибов? - Валерий Панов
01:07  О чем не говорили в Сочи президенты Путин и Эрдоган
00:55  "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы", - научная конференция в Москве (15/10, анонс)
00:51  "Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин
00:50  Золотая осень для экспорта: что Россия получит от дорогого газа
00:48  "США ждут, что первый выстрел в этой истории сделает Китай"

00:40  В Казахстане учреждены новые медали - "За безупречную службу" и другие
00:39  В Таиланде есть все, кроме туристов, - Ане Хебайзен
00:38  "Нас просто застрелят". Талибы запретили женский спорт
00:35  "Я поседела": история побега Гул Афруз от талибов на автобусе
00:27  Война Судного дня: сражение, которое изменило Израиль
00:26  Паровозная комедия, или Нема дурных. "Единоросы" отказываются от мандатов Думы
00:20  Политика Байдена в Сирии – никакой нормализации, никакого сокращения войск, - Н.Бобкин
00:19  Как Поднебесная правит морями. ВМС Китая как основа национального суверенитета, - "НГ"
00:16  Новые правители Афганистана ищут покровительства Пекина, - В.Скосырев
00:13  Кладбище кораблей в Мангистау - опубликовано видео с высоты
00:09  Зеленский на руках Путина: Спи спокойно, сытый крошка, баюшки-баю…
00:06  Градоначальник Бишкека: у мэрии имеются долги на 1,3 миллиарда сомов
00:05  Парламент Украины возглавил член команды КВН "Три толстяка"
00:04  Обыкновенный черный расизм: никаких белых! - Пол Робертс
Четверг, 07.10.2021
23:09  Атомную подлодку США Connecticut кто-то/что-то таранило в Индийском океане
21:32  Лучший друг бандерлогов. Путин на свою "днюху" раздает газовые пряники Украине
21:30  Президент Таджикистана наградил казахстанского пограничника
20:04  Экстремальные высоты: эксперты не исключили цену газа в ЕС выше $2500
20:02  Авторитаризм и изоляция: куда Зеленский заведет незалежную
19:23  Остановить глумление! Не хочешь вводить свою цензуру, будешь терпеть чужую, - И.Шишкин
19:13  Американские ядерщики наказали себя назло Китаю, - В.Скосырев
18:25  Волейболистки казахстанского "Алтая" впервые стали чемпионками Азии
16:56  "Нобелевку" по литературе дали негро-арабу Гурна, за романы про страдания мигрантов и муки пост-колониализма
16:49  Рабство есть капитализм плюс цифровизация всей страны
15:02  КырБунт. Какие уроки должны вынести власти из октябрьских событий, - "ВБ"
14:44  "Тарифный геноцид". Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией
14:18  Синьцзянские казахи требуют от Елбасы освободить их родню из китайских тюрем
14:15  Наследный принц Дубая приехал поохотиться на дроф-красоток в Узбекистан
12:15  Производство рос-вакцины "Спутник V" запустили в Узбекистане
11:04  "Елбасы. Летопись Независимости". Вышла 7 серия (из 15-ти) каз-кино-шедевра
10:59  "Эра света". Писательские бредни Алии Назарбаевой
10:56  УкрСвара. Отставка спикера Разумкова. Ничего личного - чистая политтехнология
10:27  Жителей Туркменистана обязали покупать очередную книгу президента - "Независимость - наше счастье"
10:02  Лохмачи. Талибы бьют и сажают в тюрьму за бритую бороду
09:52  Узбекистан намерен арендовать в России до 1 млн га земель
09:08  В Афганистане начнут продавать активы экс-чиновников для оплаты долга за электроэнергию
08:56  Ненависть Хаменеи: "Иранского ядерщика Фахризаде убили из азербайджанской базы Ситалчай"
08:53  Еда! В Киргизии перебили и съели популяцию краснокнижного серого варана
08:46  Хищения в "Астана LRT": дело вернули в прокуратуру
08:40  Путину - 69. "Особой самоизоляции нет"
08:25  Китай строит новые отношения с Казахстаном: Нур-Султану выдвинуты условия
00:00  Киргизия погружается во тьму. В команде президента Жапарова назревает измена, - В.Панфилова
Среда, 06.10.2021
23:27  Умер от КОВИ российский сенатор генерал фСБ Олег Селезнев
22:58  Ливийцы желают видеть своим лидером сына Каддафи, - Р.Мустафин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Падение черного ястреба как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин"Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане, - П.Густерин
00:51 08.10.2021

П.В. Густерин
"Падение черного ястреба" как пролог присутствия США в Афганистане (книга об очередном провале США на Востоке)

Году в 2006-м, посмотрев фильм "Падение черного ястреба" по российскому ТВ и пересмотрев на языке оригинала ("Black Hawk Down"), открыл для себя подробности произошедшего 3-4 октября 1993 года в столице Сомали городе Могадишо. Показанные события были мне особенно интересны как арабисту, поскольку Сомали, как известно, является членом Лиги Арабских Государств. Кроме того, для меня 3 октября – памятный день потому, что именно в этот день в 1994 году я первый раз в звании лейтенанта встал в строй 278-й (с 1998 года – 79-я гвардейская) реактивной артиллерийской бригады (в/ч 53956, г. Тверь).

Естественно, мне, как историку, захотелось узнать не по фильму, а по свидетельствам очевидцев и документам, что же там на самом деле произошло. И такая возможность представилась, поскольку мне удалось раздобыть второе издание книги американского военного писателя Марка Боудена "Падение черного ястреба", уже ставшей бестселлером и финалистом Национальной книжной премии США 1999 года в номинации "документальная литература". Книга была переиздана в 2010 году, то есть спустя 11 лет после выхода в свет первого издания, издательством "Grove Press".

Книга представляет собой документальную реконструкцию. Вечером 3 октября 1993 года более сотни американских военнослужащих были высажены вертолетами на многолюдный рынок в центре Могадишо. Их задача заключалась в том, чтобы схватить двух ближайших соратников сомалийского лидера Мохаммеда Айдида и вернуться с ними на свою базу. Предполагалось, что это займет около часа. На самом деле американцы на всю ночь оказались в западне, сражаясь против нескольких тысяч вооруженных сомалийцев. К утру следующего дня 18 американцев погибли, 73 были ранены и 1 попал в плен (позднее был освобожден). Кроме этого, погиб 1 и были ранены 7 малайзийцев, погиб 1 и были ранены 2 пакистанца. Если действительно общая численность принимавших в операции участие американцев и их союзников составила ровно 160 человек, то их потери составили 64,4 %, в том числе безвозвратные – 12,5 %. Это были неоправданные потери.

Построенное на основе интервью с обеих сторон, армейских докладов, аудиозаписей и видеозаписей (некоторые материалы были рассекречены), поминутное повествование Боудена является одним из самых захватывающих из когда-либо написанных рассказов о боях современного типа. Во второе издание было включено новое послесловие автора.

Книга основана на серии из 29 статей, написанных Боуденом для корпорации "The Philadelphia Inquirer", корреспондентом которой он в то время являлся. Автор провел обширное исследование архивов армии США, опросил участников с обеих сторон конфликта, просмотрел видеозаписи, которые были сделаны с самолетов наблюдения, и проанализировал аудиозаписи радиопереговоров. Еще до того, как книга была опубликована, серия статей Боудена уже начала привлекать внимание средств массовой информации.

Таким образом, в книге документируются действия Объединенной оперативной группы (UNITAF) под эгидой ООН в начале октября 1993 года и последовавший за этим бой в Могадишо между военнослужащими США и группировкой "Сомалийский национальный альянс" Айдида. Иногда можно встретить ошибочное утверждение, что с американской стороны участие принимали морпехи. В действительности же главными участниками боя стали спецназовцы сухопутных войск частей "Дельта" (оперативное реагирование) и "Рейнджеры" (десантники-парашютисты).

Одно из ключевых событий боя – крушение двух сбитых из гранатометов РПГ-7 американских вертолетов UH-60 Black Hawk, от чего книга и получила свое название, и попытка спасти их экипажи из 1-й эскадрильи 160-го авиаполка специального назначения сухопутных войск в составе Оперативной группы войск специального назначения США. В ходе рейда американских сил, предпринятого для спасения экипажей, произошел самый интенсивный бой в военной истории США со времен войны во Вьетнаме. Так же, как из Вьетнама, американцам пришлось убраться и из Сомали, а в нынешнем году – из Афганистана.

Изложение событий Боуденом получило высокую оценку критиков, особенно за его акцент на том, как миротворческая миссия превратилась в вооруженный конфликт. Боуден меняет свою точку зрения после того, как подразделения американцев входят в город, пытаясь захватить двух соратников Айдида, а затем, когда что-то пошло не так, чтобы спасти американских военнослужащих. Боудену удалось выяснить мнение местного населения о том, что американцы сами виноваты в большинстве своих боевых потерь.

Вряд ли стало случайностью, что после выхода в свет названной книги в Сомали на руководящих должностях работал тезка нашего автора – Марк Боуден, представитель ООН. Кстати, они одногодки (здесь совпадение).

И несколько слов о самом авторе. Марк Роберт Боуден – публицист, в настоящее время – сотрудник американского журнала "The Atlantic". Родился 17 июля 1951 года в городе Сент-Луис, штат Миссури. Свое реноме беспристрастного военного писателя Боуден поддержал в 2002, 2012 и 2016 годах изданием своих книг "Our Finest Day: D-Day, June 6, 1944", "The Finish: The Killing of Osama bin Laden" и "The Three Battles of Wanat and Other True Stories" соответственно.

Пожелаем автору успехов в описании американского провала в Афганистане.

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633643460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Казахстане прошло заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий
- Мажилис одобрил в первом чтении законопроект "О промышленной политике"
- А. Мамин провел встречу с главой Всемирной таможенной организации К. Микурия
- Депутатский запрос фракции Ак жол о ситуации с дефицитом дизтоплива
- Инфляция в Республике Казахстан
- "Они счастливы!"
- Спецпредставитель Президента по международному сотрудничеству Ержан Казыхан принял участите в Гражданском форуме ЕС – Центральная Азия
- Выступление А.Перуашева в ходе обсуждения законопроекта "О промышленной политике" на пленарном заседании Мажилиса
- Руслан Бекетаев: "Цифровизация дала импульс к развитию финансовых инноваций в ЕАЭС"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  