"Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы", - научная конференция в Москве (15/10, анонс)

00:55 08.10.2021 ПРОГРАММА

международной научно-практической конференции "Евразийские интеграционные проекты: вызовы и перспективы" в рамках XIII Конвента Российская ассоциация международных исследований (РАМИ)

(15 октября 2021 г.)



Место проведения: г. Москва, пр. Вернадского д. 76, Московский государственный институт (Университет) международных отношений (МГИМО) МИД России.



08:00-09:00

Трансфер иностранных экспертов из отеля "Президент-Отель".



09:00-10:00

Регистрация участников.



10:00-10:15

Вступительное слово:

Затулин Константин Федорович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ (Россия).



10:15-10:30

Приветствия.



Представитель МГИМО (У) МИД России.

Карслиева Виктория Георгиевна, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова (Россия).



10:30-11:30

Пленарное заседание. Открытие конференции.



Модератор – Затулин Константин Федорович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ (Россия).



Лузянин Сергей Геннадьевич, профессор МГИМО (У) МИД России, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), член Российского совета по международным делам, президент Фонда поддержки востоковедческих исследований (Россия).

"ЕАЭС – Один Пояс и Один Путь: евразийские интеграционные измерения. Возможности, препятствия и перспективы"



Саджджанхар Ашок – ирезидент Института глобальных исследований, Чрезвычайный и Полномочный Посол (Индия).

"Проекты евразийской интеграции: вызовы и возможности"

"Eurasian Integration Projects: Challenges and The Way Ahead""



Султанов Булат Клычбаевич – директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета (Казахстан).

"Казахстан в ЕАЭС: сторонники и противники интеграции"



Алиреза Бигдели – старший эксперт Института политических и международных исследований (IPIS) МИД Ирана, посол (Иран).

"Перспективы положения Центральной Азии во внешней политике Исламской Республики Иран"

"Perspectives on the position of Central Asia in the foreign policy of the Islamic Republic of Iran"



Абдуллаев Чингиз Акиф оглы – доктор юридических наук, почетный доктор права национальной Академии, секретарь Союза писателей Азербайджана.

Тема выступления уточняется.



11:30-13:30



I секция. Военно-политическое взаимодействие на евразийском пространстве: вызовы и перспективы.



Модератор – Давтян Ваге, доктор политических наук, профессор Российско-Армянского университета, Президент Института энергетической безопасности (Армения).



Волхонский Борис Михайлович – доцент Института стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, кандидат филологических наук (Россия).

"О перспективах взаимодействия России и Индии в процессах евразийской интеграции"



Искандаров Косимшо – главный ученый секретарь Академии наук Республики Таджикистан.

"Военно-политическое взаимодействие на евразийском пространстве в контексте прихода к власти талибов"



Сажин Владимир Игоревич – старший научный сотрудник сектора Ирана Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Трудный путь Ирана в ШОС: последствия для региональной безопасности"



Полетаев Эдуард Эдуардович – руководитель дискуссионного клуба "Мир Евразии" (Казахстан).

"Афганский вызов для Казахстана: меры безопасности, сопряжение усилий и гуманитарная дипломатия"



Гаджиев Амур Гаджибабаевич – научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока, Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Тюркский совет во внешней политике Турции"



Федорова Ирина Евгеньевна, старший научный сотрудник сектора Ирана Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Иран и страны Южной Азии: возможности и перспективы сотрудничества"



Хас Керим – эксперт по евразийской политике, политолог (Турция).

"Евразийское направление внешней политики Турции: приоритеты, риски и перспективы"



Притчин Станислав Александрович – старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО им Е.М. Примакова РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Перспективы российско-азербайджанского сотрудничества"



Дмитриева Марина Олеговна – старший преподаватель кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета, кандидат политических наук (Россия).

"Россия и Центральная Азия: сотрудничество в эпоху перемен"



Жамбаева Ульяна Баировна - Бурятский государственный университет (Россия).

"Стратегия экономического развития "Один пояс-один путь" в рамках взаимодействия стран АТР"



Дискуссия.



11:30-13:30



II секция. ЕАЭС: актуальные тренды развития



Модератор – Мигранян Аза Ашотовна, профессор, доктор экономических наук, заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ (Россия).

"Эффекты многоуровневой интеграции: риски регионализации евразийского пространства"



Рахимов Кубатбек Калыевич – экс-советник премьер-министра Киргизской республики, эксперт по экономике и транспорту (Киргизия).

"Разноскоростная интеграция в разных интеграционных объединениях. Сценарии развития евразийской интеграции в условиях выхода на плато"



Пылин Артем Геннадьевич – ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, кандидат экономических наук (Россия).

"Особенности восстановления экономик стран-участниц ЕАЭС в постковидный период"



Тавадян Ашот Агасиевич – заведующий кафедрой экономико-математических методов Армянского государственного экономического университета (АГЭУ), профессор, доктор экономических наук (Армения, online).

"Перспективы и резервы развития ЕАЭС"



Жильцов Сергей Сергеевич – заведующий кафедрой политологии и политической философии Дипломатической академии МИД России, доктор политических наук (Россия).

"Развитие ЕАЭС в постковидный период: итоги и новые вызовы"



Ткаченко Марина Федоровна – проректор по науке Российской Таможенной Академии, профессор, доктор экономических наук (Россия, онлайн)

"Роль инструментов региональной экономической интеграции в преодолении последствий пандемии для государств-членов ЕАЭС"



Тавадян Агаси Ашотович – эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований (Армения)

"Пути реализации роста товарооборота между членами-государствами ЕАЭС"



Алексеев Петр Викторович – ведущий научный сотрудник Финансовый университет при Правительстве РФ.

"Тенденции и перспективы обеспечения кибербезопасности в ЕАЭС"



Дунаева Елена Викторовна – старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Интересы России и Ирана в рамках ЕАЭС"



Олимов Музаффар Абдуваккосович – директор Таджикского научно-исследовательского центра "Шарк", доктор исторических наук, профессор (Таджикистан).

"Таджикистан и интеграционные процессы в Евразии: проблемы и перспективы"



Осинский Иван Иосифович – профессор кафедры философии Бурятского государственного университета им. Доржи Банзарова, главный редактор журнала "Евразийство и мир", доктор философских наук (Россия).

"Китай и евразийское экономическое пространство"



Пищик Виктор Яковлевич – профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

"Перспективы национальных валют и коллективных денежных единиц в проведении взаиморасчетов между странами ЕАЭС"



Дадабаева Зарина Абдурахмановна – ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, профессор РГТУ, доктор политических наук (Россия).

"30 лет суверенитета Республики Таджикистан, достижения, риски, потенциал экономического сотрудничества"



Кислицына Наталия Феликсовна – доцент кафедры Международные отношения и геополитика транспорта Института международных транспортных коммуникаций РУТ (МИИТ), кандидат юридических наук (Россия).

"Меры нормативно-правового характера в борьбе с пандемией COVID-19 в рамках ЕАЭС"



Харланов Алексей Сергеевич – профессор Дипломатической академии МИД России, доктор экономических наук (Россия).

"Единый энергетический рынок ЕАЭС, - пути его создания в рамках "зеленой" глобальной повестки"



Борисова Ольга Александровна – ведущий научный сотрудник отдела экономических исследований Института стран СНГ, редактор научно-аналитического журнала "Геоэкономика энергетики" (Россия).

Тема выступления уточняется.



Вышегородцев Даниил Денисович - научный сотрудник отдела экономических исследований Института стран СНГ

"Северный поток-2": концептуальные подходы исследований, риски и национальные интересы стран проекта"



Дискуссия.



13:30-14:30



Обед.



14:30-17:00



I секция. Военно-политическое взаимодействие на евразийском пространстве: вызовы и перспективы.



Модератор – Евсеев Владимир Валерьевич, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, кандидат технических наук (Россия).



Шаповалов Борис Андреевич, общественный деятель, доктор философии (Молдавия).

"Туманные перспективы российско-молдавских отношений в условиях политического дрейфа Республики Молдова в Европейский союз и НАТО"



Нессар Омар – старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук (Россия).

"Состояние и перспективы изменения ситуации в Афганистане при талибах"



Вали Кузегар Каледжи – старший научный сотрудник Центра стратегических исследований при Президенте Исламской Республике Иран, преподаватель кафедры исследований Центральной Азии и Кавказа Факультета юридических и политических наук Тегеранского университета, доктор наук (Иран, онлайн).

"Возможности и пределы деятельности Ирана в евразийских интеграционных проектах"

"Iran"s Capacities and Limitations in the Eurasian Integration Projects"



Надеин-Раевский Виктор Анатольевич – директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона, кандидат философских наук (Россия).

Тема выступления уточняется.



Сафаргалеев Ильдар Фаатович – заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ (Россия).

Тема выступления уточняется.



Белов Владимир Иванович – профессор кафедры теории и истории международных отношений РУДН, доктор исторических наук (Россия, онлайн).

"Стратегические вызовы безопасности Ирана на Ближнем и Среднем Востоке"



Арешев Андрей Григорьевич – эксперт аналитического центра "Фонд стратегической культуры" (Россия).

"Полноправное членство Ирана в ШОС и проблемы безопасности Центральной Азии"



Елфимов Вадим Алексеевич, доцент кафедры философских наук и идеологической работы Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук (Беларусь).

Тема выступления уточняется.



Дискуссия



14:30-17:00



II секция. Энергетическое сотрудничество стран СНГ: геополитика, новые рынки и национальные интересы



Модератор – Мигранян Аза Ашотовна, профессор, доктор экономических наук, заведующая отделом экономических исследований Института стран СНГ (Россия).



Давтян Ваге, доктор политических наук, профессор Российско-Армянского университета, Президент Института энергетической безопасности (Армения).

"Угрозы и вызовы энергетической безопасности Армении в условиях геополитических трансформаций на Южном Кавказе"



Нигматуллаева Гулчехра Нуруллаевна – координатор исследований Центра исследовательских инициатив "Ma"no", докторант кафедры "Экономика отраслей" Ташкентского государственного экономического университета, кандидат экономических наук (Узбекистан).

"Концептуальное развитие электрической энергии Республики Узбекистан: проблемы и перспективы"



Юшков Игорь Валерьевич – старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ (Россия).

"Евразийская интеграция на фоне турбулентности мировых газовых рынков"



Митрахович Станислав Павлович – ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.

"Российско-европейские отношения в контексте "Северного потока – 2"



Кузьмина Елена Михайловна – кандидат политических наук, заведующая сектором Белоруссии, Молдавии и Украины ИМЭМО РАН, кандидат политических наук (Россия).

"Развитие атомной энергетики в центральноазиатском регионе"



Сапронова Марина Анатольевна – профессор кафедры востоковедения МГИМО доктор исторических наук, профессор, профессор РАН (Россия).

"Новая роль постконфликтной Сирии в региональных отношениях и сфере энергетики"



Кротков Владимир Олегович – профессор кафедры Международные отношения и геополитика транспорта Института международных транспортных коммуникаций РУТ (МИИТ), доктор политических наук (Россия).

"Политический транзит Афганистана: геополитические вызовы и энергетический фактор"



Сторожев Андрей – сотрудник Департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ.

"Оценка рисков и возможностей, возникающих при создании общего рынка нефти и нефтепродуктов в странах ЕАЭС"



Дискуссия



17:00-18:00



Пленарное заседание. Закрытие конференции.



Модератор – Затулин Константин Федорович, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ (Россия).



18:30-19:00



Трансфер иностранных экспертов в отель "Президент-отель". Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633643700

