|СоцФонд Кыргызстана возглавил очередной "ошмяк-кадр" - Арстанбек Абдуллаев
17:00 11.10.2021
АБДУЛЛАЕВ Арстанбек Ураимович
[22.08.1971 - ..]
Род. в с. Кароол, Узгенский район, Ошская обл. Кыргыз
окончил Ошский технологичесий университет, Специальность – Финансы и кредит (1995-2001).
1992-1996 – Узгенское районное отделение Социального обеспечения, инспектор.
1996-2001 - Узгенское районное отделение Социального фонда, отдел назначения пенсии, главный специалист.
2001-2003 - Узгенское районное отделение Социального фонда, заместитель начальника.
2003-2004 – Джалал-Абадское городское отделение Социального фонда, заместитель начальника.
2004-2005- Базар- Коргонское районное отделение Социального фонда, начальник.
2005-2007- Джалал-Абадское областное управление Социального фонда, начальник.
2007-2009- Московское районное управление Социального фонда, начальник.
2009-2012- Ноокенское районное управление Социального фонда, начальник.
2012-2020- Ошское городское управление Социального фонда, координатор по ошской области, начальник.
2020-2021- Ленинское районное управление Социального фонда, Координатор по г. Бишкек, начальник.
с 17 мая 2021 - заместитель председателя Социального фонда
КР
с 11 окт. 2021 - врио председателя Социального фонда
КР
награды:
2004 Почетная грамота Социального фонда Кыргызской Республики.
2006 Нагрудной знак "Отличник Социального фонда Кыргызской Республики".
2010 Почетная грамота Президента Кыргызской Республики.
Женат, отец четверых детей