 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.10.2021
17:12  Цена западному правосудию, - С.Князев
17:00  СоцФонд Кыргызстана возглавил очередной "ошмяк-кадр" - Арстанбек Абдуллаев
15:22  "Борат - это мой инструмент для исследования людских душ"
14:44  УкрХорьки Зеленский и Порошенко грызут друг друга, - "НГ"
14:29  В Бишкеке трое транссексуалов подрались с мужчиной (видео)
13:58  Геополитика энергетического кризиса в Ливане, - Н.Бобкин
13:37  Узбекистан готовит к отправке в РФ "пилотную партию" из 10 тыс. строителей

12:44  Экспансия или добрососедство: зачем Узбекистану понадобились российские земли
12:06  РосФигуристка Камила Валиева выдала 2 новых мировых рекорда - 174,3 за "произволку" и 249,2 - в сумме
11:53  Как Ташкент и Ашхабад закрывают глаза на власть талибов в Афганистане ради экономических интересов, - Б.Панниер
11:26  Разгромлен Кзыл-кийский куст "хизбута", - рапортует КырГКНБ
10:08  КырВыборы-2021. Союзы, тандемы, объединения: очень хочется в парламент, - Д.Подольская
10:05  Скончалась Народная артистка Киргизской ССР Ирина Деркембаева
09:40  МИД РФ зазывает талибов в Москву. На еще одни переговорные переговоры
09:09  "Процесс 13-ти". В Алматы осудили "экстремистов" из "Демократического выбора Казахстана"
09:02  Джихад-машина. России нужна новая стратегия на афганском направлении, - Андрей Серенко
08:22  Турция перекрыла воду Евфрата для Сирии
08:16  Испугавшись страшного "Талибана" *, Душанбе, Ташкент и Бишкек спрятались за спиной Москвы и Пекина, - Э.Лемон, Б.Джардин
08:10  "Талибан" отказался от союза с США против "Исламского государства"
08:07  Умер от КОВИ Абдул Кадир Хан - отец атомной бомбы Пакистана
00:58  Нейтральный Туркменистан пошел наблюдателем в Тюркский союз, - В.Панфилова
00:56  США, Израиль и Баку готовятся защищаться от "иранской агрессии", - В.Мухин
00:07  Безнадежное голосование. В Ираке в условиях разочарования и апатии прошли парламентские выборы, - "Къ"
00:05  Доха дождалась выдоха. США и талибы договариваются о мире в Афганистане, - С.Строкань
Воскресенье, 10.10.2021
23:00  Собчак выжило в лобовом таране авто. Погибли две женщины
16:29  Умер известный казахстанский кинооператор и режиссер Игорь Вовнянко
16:27  Иран начинает с Азербайджаном игру в долгую, - "Регнум"
16:25  США сомневаются в Эрдогане и делают ставку на министра обороны Акара? - А.Асалыоглу
12:37  Иран потирает руки: Израиль подерется с Россией за сирийский газ?
12:33  Незаконное выселение. "МИБ" и "Б-Б Строй" продолжают беспредел в Ташкенте
10:40  Председатель Соцфонда Киргизии Орозалиев уволен за "неумение работать 24 часа"
10:21  В Ливане полный блэкаут. Нету свету
09:32  Кто украл миллиард? Рейдерство в Казахстане невозможно без участия госорганов
00:44  Кто и как будет спасать Афганистан? - С.Тарасов
00:43  Жилье, авто и энергия. Чему китайцы научат Россию
00:41  Несокрушимый Талибан* вместо "Несокрушимой свободы"
00:08  Эксперимент нового мирового порядка – Америку превращают в страну дискриминации белых, - С.Князев
Суббота, 09.10.2021
23:45  Украинский кум Путина - депутат Медведчук, официально обвинен в гос-измене
23:37  Замученный антикоррупционщиками канцлер Австрии Курц ушел в отставку
22:44  Кремль делает генеральную уборку интернета, - Libеration
18:47  Умер первый президент Ирана (в 1979-81 гг.) Абольхасан Банисадр
18:41  Британия готовится стать доминионом США, - В.Михеев
12:56  Раскрыта личность легендарного амер-маньяка Зодиака. Им оказался Гэри...
12:54  22-летняя дочь Рамзана Кадырова дослужилась до министра культуры Чечни
10:28  Байден разом в 2 раза увеличил ежегодную квоту на прием мигрантов в США - до 125 тыс. оглоедов
09:21  Узбекистан не собирается возвращаться в ОДКБ. Отсидимся в отдельном окопе... , - МИД А.Камилов
08:44  Умер 33-летний депутат УкрРады Поляков. Отравлен женой - депутаткой Скороход?
01:36  Американскую субмарину Connecticut, судя по всему, таранила китайская подлодка
00:59  Global Times: КПК учится на ошибках СССР
00:54  Г.Каримову мучают в тюрьме. Даже официальная омбудсменша заметила синяки
00:46  Талибы могут проникнуть и на Кавказ. Что делать Азербайджану? - Ага Гасымов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
СоцФонд Кыргызстана возглавил очередной "ошмяк-кадр" - Арстанбек Абдуллаев
17:00 11.10.2021

АБДУЛЛАЕВ Арстанбек Ураимович

[22.08.1971 - ..]
Род. в с. Кароол, Узгенский район, Ошская обл. Кыргыз

окончил Ошский технологичесий университет, Специальность – Финансы и кредит (1995-2001).

1992-1996 – Узгенское районное отделение Социального обеспечения, инспектор.
1996-2001 - Узгенское районное отделение Социального фонда, отдел назначения пенсии, главный специалист.
2001-2003 - Узгенское районное отделение Социального фонда, заместитель начальника.
2003-2004 – Джалал-Абадское городское отделение Социального фонда, заместитель начальника.
2004-2005- Базар- Коргонское районное отделение Социального фонда, начальник.
2005-2007- Джалал-Абадское областное управление Социального фонда, начальник.
2007-2009- Московское районное управление Социального фонда, начальник.
2009-2012- Ноокенское районное управление Социального фонда, начальник.
2012-2020- Ошское городское управление Социального фонда, координатор по ошской области, начальник.
2020-2021- Ленинское районное управление Социального фонда, Координатор по г. Бишкек, начальник.

с 17 мая 2021 - заместитель председателя Социального фонда
КР

с 11 окт. 2021 - врио председателя Социального фонда
КР

награды:
2004 Почетная грамота Социального фонда Кыргызской Республики.
2006 Нагрудной знак "Отличник Социального фонда Кыргызской Республики".
2010 Почетная грамота Президента Кыргызской Республики.

Женат, отец четверых детей

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1633960800
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- А. Мамин обсудил с главой СИБУР Д. Коновым реализацию совместных проектов в нефтегазохимии
- Совет по улучшению инвестклимата рассмотрел вопросы развития альтернативной энергетики
- А. Мамин провел совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания и ГСМ
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2021 года №694
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 5 октября 2021 года №709
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 октября 2021 года №713
- В 2020 году среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили 116 126 тенге
- КУСА или не КУСА? Как работать с проблемными активами
- Крымбек Кушербаев принял участие в церемонии награждения государственной наградой Народного артиста Казахстана Досхана Жолжаксынова
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  