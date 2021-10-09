СоцФонд Кыргызстана возглавил очередной "ошмяк-кадр" - Арстанбек Абдуллаев

17:00 11.10.2021

АБДУЛЛАЕВ Арстанбек Ураимович



[22.08.1971 - ..]

Род. в с. Кароол, Узгенский район, Ошская обл. Кыргыз



окончил Ошский технологичесий университет, Специальность – Финансы и кредит (1995-2001).



1992-1996 – Узгенское районное отделение Социального обеспечения, инспектор.

1996-2001 - Узгенское районное отделение Социального фонда, отдел назначения пенсии, главный специалист.

2001-2003 - Узгенское районное отделение Социального фонда, заместитель начальника.

2003-2004 – Джалал-Абадское городское отделение Социального фонда, заместитель начальника.

2004-2005- Базар- Коргонское районное отделение Социального фонда, начальник.

2005-2007- Джалал-Абадское областное управление Социального фонда, начальник.

2007-2009- Московское районное управление Социального фонда, начальник.

2009-2012- Ноокенское районное управление Социального фонда, начальник.

2012-2020- Ошское городское управление Социального фонда, координатор по ошской области, начальник.

2020-2021- Ленинское районное управление Социального фонда, Координатор по г. Бишкек, начальник.



с 17 мая 2021 - заместитель председателя Социального фонда

КР



с 11 окт. 2021 - врио председателя Социального фонда

КР



награды:

2004 Почетная грамота Социального фонда Кыргызской Республики.

2006 Нагрудной знак "Отличник Социального фонда Кыргызской Республики".

2010 Почетная грамота Президента Кыргызской Республики.



Женат, отец четверых детей