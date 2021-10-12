 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 11.10.2021
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"Нарынец" Суюн Касмамбетов назначен Госсекретарем Кыргызстана
11:43 12.10.2021

Распоряжением Президента КР С.Жапарова
Чолпонбек Абыкеев уволен с поста Государственного секретаря и назначен советником Президента КР, на его место Госсекретарем назначен
КАСМАМБЕТОВ Суюнбек Сапарбекович
/ /
[08.04.1960 - ..]
Род. в г. Нарын. Кыргыз

Член КПСС (вступил в 18 лет).

Окончил исторический факультет Киргизского государственного университета (поступил с 5-й попытки).

11.1977-09.1979 - рабочий отд. № 3 Госплемконезавода №54, г. Чолпон-Ата.
09.1979-11.1979 - секретарь комсомольской организации совхоза Госплемконезавода №54, г. Чолпон-Ата.
11.1979-11.1979 - разнорабочий Госплемконезавода №54, г. Чолпон-Ата.
12.1979-12.1981 - служба в рядах Советской Армии.
12.1981-07.1987 - слушатель подготовительного отделения дневного обучения, студент Кыргызского государственного университета.
08.1987-04.1989 - преподаватель Кыргызского государственного университета.
04.1989-08.1991 - инструктор идеологического отдела Ленинского райкома компартии Киргизской ССР г. Фрунзе.
10.1991-04.1992 - помощник Председателя Госкомитета по экономике Республики Кыргызстан.
04.1992-02.1993 - помощник Министра экономики и финансов Республики Кыргызстан.
03.1993-04.1993 - специалист 1 категории Отдела информации, печати, опубликования изданий и переводов Верховного совета Республики Кыргызстан.
04.1993-06.1994 - второй секретарь Посольства Республики Кыргызстан в Республике Беларусь.
07.1995-07.1996 - помощник Заместителя Торага Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
07.1996-05.2000 - руководитель экспертной группы Комитета по депутатским полномочиям, этике, работе с общественными объединениями и СМИ Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
05.2000-06.2000 - руководитель экспертной группы Комитета по делам молодежи, спорта, туризма, связям с общественными организациями и СМИ Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
05.2000-04.2005 - заместитель Руководителя Аппарата Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
04.2005- 07.2008 - заместитель Руководителя Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.
07.2008 – 11.2009 - руководитель Аппарата Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

С 26.12.2009 - заместитель руководителя Аппарата Жогорку Кенеша.

с 19.10.2020 - 7.05.2021 - руководитель аппарата Президента КР

с 7.05.2021 - руководитель администрации Президента КР

с 12.10.2021 - Государственный секретарь КР

Государственный советник государственной службы 3 класса

Награжден орденом "Знак Почета" (1986, еще будучи студентом, видимо за руководство студенческими отрядами), медалью "Данк" (2007 г.)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634028180
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