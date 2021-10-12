Новая атака на туркменских активистов в Стамбуле

|23:50 Бессмысленность и даже вредность отношений с нынешними руководителями Украины, - Дм.Медведев
20:43 Отказ США продать F-16 будет пощечиной лично Эрдогану
19:47 Pax Russica: время наступать, - Александр Дугин
19:46 В Киргизии опять абракадабр-реформа гос-аппарата. Глава кабмина будет рулить администрацией президента
19:45 Чем дольше простаивает СП-2, тем выгоднее Газпрому
19:41 Недвижимая экономика: чем опасен кризис рынка жилья в Китае
19:38 В новый КырПарламент полез и братишка Ташиева. От "партии южных братков"?
19:37 В Москве установили памятник Эдуарду Лимонову (фото)
19:35 Конвейер лжи и террора. Власти Индии борются с протестами, - Сергей Кожемякин
18:37 Заевшая пластинка госнацполитики России, - А.Сошенко
17:12 Цена западному правосудию, - С.Князев
17:00 СоцФонд Кыргызстана возглавил очередной "ошмяк-кадр" - Арстанбек Абдуллаев
15:22 "Борат - это мой инструмент для исследования людских душ"
14:44 УкрХорьки Зеленский и Порошенко грызут друг друга, - "НГ"
14:29 В Бишкеке трое транссексуалов подрались с мужчиной (видео)
13:58 Геополитика энергетического кризиса в Ливане, - Н.Бобкин
13:37 Узбекистан готовит к отправке в РФ "пилотную партию" из 10 тыс. строителей
12:44 Экспансия или добрососедство: зачем Узбекистану понадобились российские земли
12:06 РосФигуристка Камила Валиева выдала 2 новых мировых рекорда - 174,3 за "произволку" и 249,2 - в сумме
11:53 Как Ташкент и Ашхабад закрывают глаза на власть талибов в Афганистане ради экономических интересов, - Б.Панниер
11:26 Разгромлен Кзыл-кийский куст "хизбута", - рапортует КырГКНБ
10:08 КырВыборы-2021. Союзы, тандемы, объединения: очень хочется в парламент, - Д.Подольская
10:05 Скончалась Народная артистка Киргизской ССР Ирина Деркембаева
09:40 МИД РФ зазывает талибов в Москву. На еще одни переговорные переговоры
09:09 "Процесс 13-ти". В Алматы осудили "экстремистов" из "Демократического выбора Казахстана"
09:02 Джихад-машина. России нужна новая стратегия на афганском направлении, - Андрей Серенко
08:22 Турция перекрыла воду Евфрата для Сирии
08:16 Испугавшись страшного "Талибана" *, Душанбе, Ташкент и Бишкек спрятались за спиной Москвы и Пекина, - Э.Лемон, Б.Джардин
08:10 "Талибан" отказался от союза с США против "Исламского государства"
08:07 Умер от КОВИ Абдул Кадир Хан - отец атомной бомбы Пакистана
00:58 Нейтральный Туркменистан пошел наблюдателем в Тюркский союз, - В.Панфилова
00:56 США, Израиль и Баку готовятся защищаться от "иранской агрессии", - В.Мухин
00:07 Безнадежное голосование. В Ираке в условиях разочарования и апатии прошли парламентские выборы, - "Къ"
00:05 Доха дождалась выдоха. США и талибы договариваются о мире в Афганистане, - С.Строкань
|Новая атака на туркменских активистов в Стамбуле
13:36 12.10.2021
12.10.2021
По сообщениям из Стамбула вчера около 20 часов неизвестные напали на туркмен, выходивших из офиса организации общества "Огузской культуры, сотрудничества и образования" на улице Согутлучешме (Sogutluçeşme).
По данным Туркменского Хельсинского Фонда по правам человека нападению подверглись двое активистов и посетитель организации. Гражданский активист Азиз Мамедов получил сильные удары в лицо и перелом носа. У руководителя общества огузской культуры Нурмухамеда Аннаева повреждена левая рука, у него забрали сумку с телефоном и документами. Третьей жертве (имя уточняется) ударом тяжелого предмета повредили голову.
Преступление зарегистрировано в полиции. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.
Активисты утверждают, что один из нападавших похож на человека, участвовавшего в нападении на туркменских демонстрантов в Стамбуле 1 августа. В этот раз, по их словам, у него в руках "было что-то металлическое наподобие кастета".
Активисты связывают нападение с планировавшейся поездкой Нурмухамеда Аннаева на мероприятие БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве 14-15 октября, где он собирался выступить с критикой туркменского режима.
Ранее поступала информация о попытках туркменских властей использовать криминальные структуры для расправы с диссидентами и активистами протестного движения в Турции и Центральной Европе.
Таджигуль Бегмедова, Туркменский Хельсинский Фонд по правам человека
Виталий Пономарев, Правозащитный Центр "Мемориал"