Новая атака на туркменских активистов в Стамбуле

13:36 12.10.2021

12.10.2021



По сообщениям из Стамбула вчера около 20 часов неизвестные напали на туркмен, выходивших из офиса организации общества "Огузской культуры, сотрудничества и образования" на улице Согутлучешме (Sogutluçeşme).



По данным Туркменского Хельсинского Фонда по правам человека нападению подверглись двое активистов и посетитель организации. Гражданский активист Азиз Мамедов получил сильные удары в лицо и перелом носа. У руководителя общества огузской культуры Нурмухамеда Аннаева повреждена левая рука, у него забрали сумку с телефоном и документами. Третьей жертве (имя уточняется) ударом тяжелого предмета повредили голову.



Преступление зарегистрировано в полиции. Врачи оказали пострадавшим необходимую помощь.



Активисты утверждают, что один из нападавших похож на человека, участвовавшего в нападении на туркменских демонстрантов в Стамбуле 1 августа. В этот раз, по их словам, у него в руках "было что-то металлическое наподобие кастета".



Активисты связывают нападение с планировавшейся поездкой Нурмухамеда Аннаева на мероприятие БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве 14-15 октября, где он собирался выступить с критикой туркменского режима.



Ранее поступала информация о попытках туркменских властей использовать криминальные структуры для расправы с диссидентами и активистами протестного движения в Турции и Центральной Европе.



Таджигуль Бегмедова, Туркменский Хельсинский Фонд по правам человека



Виталий Пономарев, Правозащитный Центр "Мемориал"