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|КабМин Киргизии отправлен в отставку. Новый врид премьера - Акылбек Жапаров и его сокумысники
15:19 12.10.2021
Президент Садыр Жапаров подписал указ "Об отставке Кабинета Министров Кыргызской Республики".
Согласно указу, действующий состав Кабинета министров отправлен в отставку.
Лица, занимавшие должности членов Кабинета министров, будут продолжать исполнение своих обязанностей до формирования нового состава Кабинета министров.
На утверждение Жогорку Кенеша представлен новый состав Кабинета министров в составе:
глава Кабмина - руководитель Администрации президента
Акылбек Жапаров
Первый заместитель председателя Кабинета министров
Арзыбек Кожошев
Заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ - Камчыбек Ташиев;
Заместитель председателя Кабинета министров
Азиз Аалиев
Заместитель председателя Кабинета министров
Эдиль Байсалов
Министр иностранных дел
Руслан Казакбаев
Министр внутренних дел
Улан Ниязбеков
Министр обороны
Бактыбек Бекболотов
Министр экономики и коммерции
Данияр Амангельдиев
Министр юстиции
Аяз Баетов
Министр финансов
Алмаз Бакетаев
Министр транспорта и коммуникаций
Эркинбек Осоев
Министр сельского, водного хозяйства и развития регионов
Аскарбек Джаныбеков
Министр энергетики
Доскул Бекмурзаев
Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова
Министр здравоохранения
Алымкадыр Бейшеналиев
Министр образования и науки
Болотбек Купешев
Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов
Министр труда, социального обеспечения и миграции
Кудайберген Базарбаев
Министр чрезвычайных ситуаций
Бообек Ажикеев