КабМин Киргизии отправлен в отставку. Новый врид премьера - Акылбек Жапаров и его сокумысники

15:19 12.10.2021

Президент Садыр Жапаров подписал указ "Об отставке Кабинета Министров Кыргызской Республики".



Согласно указу, действующий состав Кабинета министров отправлен в отставку.



Лица, занимавшие должности членов Кабинета министров, будут продолжать исполнение своих обязанностей до формирования нового состава Кабинета министров.



На утверждение Жогорку Кенеша представлен новый состав Кабинета министров в составе:



глава Кабмина - руководитель Администрации президента

Акылбек Жапаров



Первый заместитель председателя Кабинета министров

Арзыбек Кожошев



Заместитель председателя Кабинета министров - председатель ГКНБ - Камчыбек Ташиев;



Заместитель председателя Кабинета министров

Азиз Аалиев



Заместитель председателя Кабинета министров

Эдиль Байсалов



Министр иностранных дел

Руслан Казакбаев



Министр внутренних дел

Улан Ниязбеков



Министр обороны

Бактыбек Бекболотов



Министр экономики и коммерции

Данияр Амангельдиев



Министр юстиции

Аяз Баетов



Министр финансов

Алмаз Бакетаев



Министр транспорта и коммуникаций

Эркинбек Осоев



Министр сельского, водного хозяйства и развития регионов

Аскарбек Джаныбеков



Министр энергетики

Доскул Бекмурзаев



Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Динара Кутманова



Министр здравоохранения

Алымкадыр Бейшеналиев



Министр образования и науки

Болотбек Купешев



Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жаманкулов



Министр труда, социального обеспечения и миграции

Кудайберген Базарбаев



Министр чрезвычайных ситуаций

Бообек Ажикеев