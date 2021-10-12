Умер от КОВИ экс-министр экономики (в 1998-2000 гг.) России А.Шаповальянц

12:14 13.10.2021

Председатель совета директоров автозавода КамАЗ, бывший министр экономики России Андрей Шаповальянц скончался от коронавируса в Москве.



Как стало известно "МК", 69-летний Шаповальянц проходил лечение в 52-й горбольнице. Спасти его не удалось – мужчина умер сегодня утром.



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Андрей Георгиевич Шаповальянц (р. 23 февраля 1952, г. Москва) - председатель совета директоров автозавода "КамАЗ", российский государственный деятель, Министр экономики РФ (1998-2000). Кандидат экономических наук.



1974 - окончил финансовый факультет Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова. Специальность "финансы и кредит".

1981 - окончил аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Г. В. Плеханова.

1969-1971 - работал в институте "Электроника".

1979-1982 - работал в Главном вычислительном центре Госплана СССР.

1982-1990 - начальник подотдела, заместитель, начальник сводного отдела финансов и цен Госплана СССР.

1991 - начальник отдела финансово-кредитной политики Министерства экономики и прогнозирования СССР.

ноябрь 1991 - февраль 1992 - заместитель, первый заместитель министра экономики и финансов РСФСР.

С мая 1992 - первый заместитель министра экономики РФ

В марте - апреле 1993 - и. о. министра экономики РФ.

В марте 1993 - член Государственного экспертного совета при Президенте РФ по особо ценным объектам культурного наследия народов РФ.

С апреля 1993 - председатель наблюдательного совета Фонда поддержки предпринимательства и развития конкуренции России.

22 сентября 1993 был назначен заместителем председателя Комиссии по вопросам передачи в ведение Совета Министров - Правительства РФ организаций и учреждений.

С ноября 1993 - председатель Комиссии по разработке Федеральной программы государственной поддержки местного самоуправления.

С 16 января 1995 - председатель совета администрации Федеральной программы освоения Нижнего Приангарья в Красноярском крае.

С 20 февраля 1995 - заместитель председателя Межведомственной комиссии по реализации Генеральной схемы расселения на территории РФ и градостроительству.

11 июня 1996 утвержден членом Коллегии Госкомсевера.

С декабря 1996 - заместитель председателя Комиссии по государственной поддержке развития регионов России.

С 28 января по 18 декабря 1997 - член Совета при Правительстве РФ по вопросам социального развития.

25 сентября 1998 был назначен министром экономики РФ. Позже включен в состав Президиума Правительства РФ.

11 ноября 1998 был назначен заместителем управляющего от РФ в Международном банке реконструкции и развития и Международном агентстве по гарантиям инвестиций.

С 1 декабря 1998 - сопредседатель Межведомственной комиссии по оптимизации государственного оборонного заказа.

В апреле 1999 был назначен управляющим от РФ в Европейском банке реконструкции и развития вместо В. Геращенко. Занимал должность до июля 2000.

С 14 июня 1999 - член Совета безопасности РФ.

В июне 1999 избран председателем совета директоров ОАО "КамАЗ".

С сентября 1999 - член совета директоров ГК "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" ("АРКО").

С 7 мая по 28 июня 2000 исполнял обязанности министра экономики РФ. 7 мая 2000 правительство В. В. Путина ушло в отставку. В новый состав правительства не вошел, а министерство экономики было преобразовано в Министерство экономического развития и торговли.

С 2000 г. председатель совета директоров автозавода "КамАЗ".

С 2007 г. генеральный директор ОАО "Управляющая компания "Мурманский транспортный узел"