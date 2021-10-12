Крымскую "няшу" прокуроршу Поклонскую отправили послом на Зеленый мыс

13:21 13.10.2021

Поклонская назначена послом в Кабо-Верде

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Натальи Поклонской послом РФ в Кабо-Верде. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее уже сообщалось, что на должность посла в Кабо-Верде рассматривается кандидатура Поклонской. Сама она говорила, что заинтересована в дипломатической деятельности, но не комментировала новости о своем будущем трудоустройстве.



Республика Кабо-Верде находится в Западной Африке. Послом России в этой стране с 2018 года работал Владимир Соколенко.



Новое назначение Поклонская назвала долгожданным и рассказала, что намерена поехать в Кабо-Верде в ближайшие две недели. "Это долгожданное назначение. Я очень хотела начать новую для себя деятельность, интересную. Дипломатическая работа совершенно другая, это другой океан работы. Для меня это очень почетная миссия, назначение - большая честь и ответственность перед всей страной. Обещаю выполнять свой долг достойно, оправдать оказанное высокое доверие", - сказала она "Интерфаксу".



В 2014 году Наталью Поклонскую назначили прокурором Крыма, в этой должности она проработала два года. В 2016-м она покинула пост в связи с избранием в Госдуму. Она была зампредом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем стала зампредом комитета по международным делам. В мае 2021 года Поклонская отказалась от участия в праймериз "Единой России", объяснив это переходом на новую работу.