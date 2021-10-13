П.В. Густерин: Очаровашка Хедли. Красивая женщина в понимании В.В. Путина

13:32 14.10.2021

П.В. Густерин

Красивая женщина в понимании В.В. Путина



13 октября с.г. Президент России В.В. Путин, выступая на "Российской энергетической неделе", укорил ведущую американского телеканала "Consumer News and Business Channe" Хедли Гэмбл. После того как журналистка повторила вопрос о том, почему Россия не увеличивает поставки газа в Европу, он сказал, что его не слышат: "Красивая женщина, симпатичная. Я ей говорю одно, она мне - тут же совершенно другое. Как будто не слышала, что я сказал. Я сейчас повторю вам еще раз…". Кто же она такая?



Хедли родилась в 1982 г. в городе Ноксвилл (штат Теннесси). Получив ученую степень в Университете Майами (штат Флорида), куда она поступила в 1999 г., и где она закончила учебу в 2003 г., Хедли начала карьеру журналистки. Она получила опыт журналистики на "ABC News" и "Fox News" в Вашингтоне, где создавала новостные программы и освещала национальные и международные политические события, включая президентские дебаты 2008 года и инаугурацию президента США Барака Обамы.



В настоящее время Хедли является ведущей телеканала CNBC из Абу-Даби (ОАЭ), штаб-квартиры CNBC на Ближнем Востоке. Кроме того, она является автором популярной документальной программы CNBC "Access: Middle East", где общается с персонами мировой величины. Среди ее гостей - премьер-министр Ливана Саад Харири, президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, Ее Королевское Высочество принцесса Рима бинт Бандар Аль Сауд, министр финансов США Стивен Мнучин, государственный секретарь США Майк Помпео и др.



Хедли регулярно представляет CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе, освещая различные темы: от геостратегических перспектив Ближнего Востока и до проблем образования и инфраструктуры названного региона. Хедли также является последовательным защитником прав женщин на Арабском Востоке. Так, она являлась модератором первого в истории женского бизнес-форума в Саудовской Аравии и предоставила эксклюзивный контент телеканалу CNBC в связи с отменой многолетнего запрета на вождение автомобиля лицами женского пола в названном королевстве.



Кстати, я, будучи арабистом, являюсь ее давним поклонником, видя в ней ценный источник информации. Ну, да, ничего так…