Задержан директор государство-образующего Кыргызского рынка "Дордой" - Эркин Салымбеков

15:54 14.10.2021

По поступившей из Бишкека информации там сегодня утром органами ГКНБ с привлечением спецназа задержан хозяин местного "Черкизона" - рынка "Дордой" Эркин Салымбеков.



Кыргызский "Дордой" - это крупнейший оптовый рынок ЦентрАзии и "черная дыра" по ввозу в регион контрафакта и пр. нелегальной продукции.



Салымбековы - влиятельный и богатый род ат-башинских нарынских киргизов, давно соперничавших за власть и богатство с другими Тянь-шано-Иссык-кульскими родами - в том числе Жапаровыми. Два Салымбековых - депутаты Жогорку Кенеша последних лет.