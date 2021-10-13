 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Задержан директор государство-образующего Кыргызского рынка "Дордой" - Эркин Салымбеков
15:54 14.10.2021

По поступившей из Бишкека информации там сегодня утром органами ГКНБ с привлечением спецназа задержан хозяин местного "Черкизона" - рынка "Дордой" Эркин Салымбеков.

Кыргызский "Дордой" - это крупнейший оптовый рынок ЦентрАзии и "черная дыра" по ввозу в регион контрафакта и пр. нелегальной продукции.

Салымбековы - влиятельный и богатый род ат-башинских нарынских киргизов, давно соперничавших за власть и богатство с другими Тянь-шано-Иссык-кульскими родами - в том числе Жапаровыми. Два Салымбековых - депутаты Жогорку Кенеша последних лет.

Источник - ЦентрАзия
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