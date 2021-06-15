Госналогслужбу Киргизии возглавил Алтынбек Абдувапов

17:49 15.10.2021

АБДУВАПОВ Алтынбек Каныбекович

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[01.01.1976 - ..]

Окончил Кыргызский технологический университет (1993-98), юрфак Кыргызского нац. университета (2007)



2002-2004 - менеджер по продажам ОсОО "БИЕК-карго"

2004-2006 - директор по продажам ОсОО "Техноткань"

2006-2008 - директор ОсОО "Техноткань"

2008 - кандидат в депутаты Бишкекского гор. кенеша

01.2009 - зав. отделом МОБ Управления макроэкономического анализа и прогноза Мин-ва экономического развития и торговли КР.

01.-05.2009 - нач. управления делами Мин-ва экономического развития и торговли КР.

05.-10.2009 - зам. нач. Управления организационно-кадровой работы и финансового обеспечения Мин-ва экономического развития и торговли КР.



С 10.2009 - нач. Управления организационно-кадровой работы и финансового обеспечения Мин-ва экономического развития и торговли КР.



нач-к управления Гос. налоговой службы (? - 06.2021);



заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов КР (с 15.06.2021 -15.10.2021)



с 15.10.2021 - председатель Государственной налоговой службы

КР



Женат. Двое детей.



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Илияз Иманбетов освобожден от должности председателя ГНС и назначен первым заместителем министра финансов

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