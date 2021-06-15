 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Госналогслужбу Киргизии возглавил Алтынбек Абдувапов
17:49 15.10.2021

АБДУВАПОВ Алтынбек Каныбекович
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[01.01.1976 - ..]
Окончил Кыргызский технологический университет (1993-98), юрфак Кыргызского нац. университета (2007)

2002-2004 - менеджер по продажам ОсОО "БИЕК-карго"
2004-2006 - директор по продажам ОсОО "Техноткань"
2006-2008 - директор ОсОО "Техноткань"
2008 - кандидат в депутаты Бишкекского гор. кенеша
01.2009 - зав. отделом МОБ Управления макроэкономического анализа и прогноза Мин-ва экономического развития и торговли КР.
01.-05.2009 - нач. управления делами Мин-ва экономического развития и торговли КР.
05.-10.2009 - зам. нач. Управления организационно-кадровой работы и финансового обеспечения Мин-ва экономического развития и торговли КР.

С 10.2009 - нач. Управления организационно-кадровой работы и финансового обеспечения Мин-ва экономического развития и торговли КР.

нач-к управления Гос. налоговой службы (? - 06.2021);

заместитель председателя Государственной налоговой службы при Министерстве экономики и финансов КР (с 15.06.2021 -15.10.2021)

с 15.10.2021 - председатель Государственной налоговой службы
КР

Женат. Двое детей.

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Илияз Иманбетов освобожден от должности председателя ГНС и назначен первым заместителем министра финансов
Подробнее: www.tazabek.kg/news:1737150/?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
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