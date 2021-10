"Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы…", - Н.Нуртазина

На днях нас попросили на работе, в КазНУ, написать в свободной форме "Творческий отчет ученого за 30 лет Независимости РК", т.к. решили издать такой сборник. Это неплохая идея, т.к. каждый гражданин и тем более ученый в Казахстане должен в эти дни и месяцы окинуть мысленным взором свое прошлое, свой творческий путь, чтобы ответить на вопрос: а что сделано мной лично для укрепления Независимости и возрождения многострадального, "тысячу раз умиравшего и тысячу раз воскрешавшегося" (Ж. Молдагалиев) казахского народа, каков мой реальный вклад?



Помните, еще со школьной скамьи мы, выпускники русских советских школ, взяли девизом для себя пламенные слова Николая Островского из его книги "Как закалялась сталь"? Когда эпиграфом для школьных сочинений на свободную тему часто брали его знаменитые: "Самое дорогое у человека - это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире - борьбе за освобождение человечества". Между прочим, эти слова до сих пор могут вдохновлять людей, разве что последнюю фразу современные казахстанцы могут перефразировать как, например, "борьбе за утверждение Свободы и Независимости Казахстана". Итак, творческий отчет скромного рядового историка, доцента Н.Нуртазиной получился следующим.



"В год провозглашения Независимости Республики Казахстан, в 1991г. я была аспиранткой исторического факультета КазНУ им. аль-Фараби. Последующие два года я завершила работу над написанием кандидатской диссертации под руководством д.и.н., профессора, легендарного историка Дины Исабаевны Дулатовой. Для написания диссертации я неоднократно ездила в Ташкент, где собирала архивные материалы по теме в фондах ЦГА Узбекистана. Поездки в Узбекистан, участие в научных конференциях в Оренбурге, Уфе, первые знакомства с учеными из Турции - все это стало тогда возможным благодаря процессам демократизации и обретению Казахстаном своей политической независимости.



В 1993 г. я успешно защитила кандидатскую диссертацию на тему "Казахстан и Средняя Азия: тенденции развития духовной общности на рубеже XIX-XX веков", и была оставлена на преподавательскую работу на кафедру, где работала старшим преподавателем, а позже доцентом (с 2002 г.). Были и годы учебы в докторантуре КазНУ (1998-2000). В 2010 г. я защитила докторскую диссертацию на тему "Исторический процесс исламизации Казахстана (VIII-XVIIIвв.); научными консультантами были известные историки, академик Б.Е. Кумеков и профессор Т.О. Омарбеков. Эти годы, которые проходили под знаком укрепления в стране основ Независимости, активизации международных связей, ликвидации "белых пятен" Отечественной истории, оказались плодотворными и для меня как исследователя. Одним из серьезных "белых пятен" истории и духовного наследия казахов была тогда определена проблема исламизации тюркских племен и роли ислама в судьбах казахов-кочевников. Стоит заметить, что научная проблема до сих пор остается во многом дискуссионной и содержит немало малоизученных аспектов.



Если подытожить научные достижения меня как автора и ученого-историка, за 30 лет Независимости, то следует отметить подготовленные мной труды, монографии, посвященные проблеме духовного наследия тюрков, распространения среди них ислама, цивилизационного значения данного исторического события, связей казахов со Средней Азией, джадидизма. Это - вышедшая еще в 2000 г. "Ислам в истории средневекового Казахстана" (Алматы: "Фараб", 2000.-312 с.), монографии "Народы Туркестана: проблемы ислама, интеграции и деколонизации XIX-XX вв."(Алматы, Казак университеты, 2008- 167 с.), "Распространение ислама и формирование казахской мусульманской традиции" (Алматы, Казак университеты, 2016- 360 с.), "Қазақы мұсылмандық дәстүрдің генезисі"(Алматы, Казак университеты, 2020 - 170 с.) и др.



Все они являются плодом многолетних междисциплинарных исследований, работы в архивах и редких фондах библиотек, синтезирования огромного массива историко-культурной информации. При этом результаты диссертационных исследований и работы в научных проектах были апробированы на международных научных конференциях и форумах в Казахстане, республиках Центральной Азии, России (Москва, Казань, Уфа, Оренбург и др.), Турции (Стамбул), США (Университет Индиана) и др. Уже в первое десятилетие Независимости мы стремились публиковать научные статьи на страницах международных журналов, альманахов, сборников. Мои научные публикации выходили в свет в Татарстане, Башкортостане, Москве, Японии, Южной Корее, Туркменистане и т.д. Позже, конечно, мы приобрели опыт написания и подготовки научных статей для международных журналов с высоким индексом цитируемости.



Изучая роль исламского фактора в истории и культуры тюрков, я сочла необходимым поднимать уровень своих религиоведческих знаний, владения родным казахским (после русского советского образования) и иностранными языками. Так, в 2006 г. я получила второе высшее образование "религиоведа со знанием арабского языка" в университете исламской культуры "Нур-Мубарак" в Алматы, посещала лингвистические курсы в Египетском культурном центре при посольстве АРЕ в Казахстане. Также мы совершенствовали свои знания романо-германских языков: имея базовый уровень английского с советской школы, я подняла его до "upper-intermediate". Особенно много приходилось читать научную литературу, поскольку годы после провозглашения Независимости характеризовались невиданным потоком в страну новой информации, в том числе зарубежной англоязычной продукции, развитием интернета.



Главным итогом моей 30-летней научно-педагогической деятельности, которые совпали по времени с 30-летием государственной независимости РК, я считаю свою научную монографию "Распространение ислама и формирование казахской мусульманской традиции" (Алматы, 2016, 360 стр.). Книга была посвящена 25-летию Независимости. За этот труд я была удостоена "Государственной стипендии для ученых и специалистов, внесших выдающийся вклад в науку" за 2016 г. В дальнейшем в своей преподавательской деятельности я во многом апробирую и внедряю результаты своих исследований в содержание курсов лекций для магистрантов и докторантов.



Данная монография раскрывает историю распространения Ислама на территории современного Казахстана и роль мусульманства в формировании казахской традиции. Междисциплинарное исследование базируется на современных теоретико-методологических подходах, как цивилизационная парадигма, концепция регионального ислама. В работе над трудом были использованы различные виды источников: восточные нарративные сочинения, данные казахского фольклора и языка, археологии и этнографии и др. Всего использовано свыше 400 наименований литературы.



На мои научные труды в разные годы были даны положительные отзывы и рецензии ведущих ученых Казахстана и международного сообщества. Это казахстанские ученые-гуманитарии А. Дербисали, Т. Габитов, А. Нысанбаев, Г. Есим, М. Койгелдиев, М. Абусеитова, М. Булутай, Г. Анес, Ф.Оразаев, А. Жаксылыков и др. Свои положительные отзывы и оклики давали в разные годы известные зарубежные востоковеды, историки из Татарстана, Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента, Душанбе, как Т.И Султанов, А.Б. Юнусова, Л.А. Ямаева, Д.Аманжолова, Р. Рахманалиев, Ш. Турдиев, Б. Эргашев, Н.Негматов и др. Также можно отметить проф.С.Хизметли (Турция), проф.М.Фахми Хиджази (Египет), проф. У. Фиерман (США), проф. У.Томохико (Япония), директор Исламского центра Индии в Бомбее, проф. А. Закария и др.



Помимо этого, считаю большой честью для скромного историка то обстоятельство, что опубликованную мной еще в 2000 г. книгу "Ислам в истории средневекового Казахстана" (312 стр.) нашли интересной и ценной, и выразили свои добрые пожелания такие выдающиеся личности нашей эпохи, как писатели-классики Чингиз Айтматов, Калтай Мухамеджанов, Абдижамил Нурпеисов, Мухтар Магауин, тогдашний мэр Алматы Имангали Тасмагамбетов. Верховный муфтий Казахстана, профессор Абсаттар-хаджи Дербисали и его независимая комиссия присудили мне специальную премию от ДУМК. Новое, дополненное и переработанное издание книги под названием "Распространение ислама и формирование казахской мусульманской традиции" (Алматы, 2016 г.) в подарочном варианте было отправлено в Акорду и пополнило фонд Библиотеки Первого Президента РК.



В научных рецензиях на труд "Распространение ислама и формирование казахской мусульманской традиции" было обращено внимание на то, что тема, которая в прошлом подверглась глубокой фальсификации из-за засилья коммунистической идеологии, благодаря государственной Независимости и демократизации научного мышления получила возможность адекватного освещения на основе современных научно-методологических принципов и объективных источников. Отмечалось, что в книге впервые дано научное обоснование комплекса предпосылок исламизации тюрков Центральной Азии в эпоху средневековья; периодизация длительного эволюционного процесса интеграции населения Казахстана в ислам; аргументированное изложение историко-культурных фактов по сути развеивает миф о "плохом" казахском исламе и прочие стереотипы о взаимосвязи номадов с мусульманским миром; определяется авторитет Корана и Хадисов, системообразующая роль ханафитского шариата и суфийской духовности в ментальности и культурном наследии казахов.



Таким образом, эксперты нашли книгу фундаментальным исследованием, источником новой, объективной научной информации, необходимой молодым историкам, философам, религиоведам, исламоведам. Монография, по мнению рецензентов, полезна и для специалистов других тюркоязычных стран - Турции, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана, также субъектов РФ - Татарстана и Башкортостана. При этом было отмечено, что научная монография написана на русском языке, который остается одним из важных языков межнациональной коммуникации на евразийском пространстве. В целом, появление данного труда на тему ислама в тюркской истории единодушно оценено как весомый вклад в историческую науку.



За 30 лет Независимости, на которые приходится, таким образом пик научно-педагогической активности ученых моего поколения, мы также активно участвовали в реализации научных проектов по линии КН МОН РК, его институтов и подразделений, Института философии и политологии, Международной Тюркской Академии, Института истории и этнологии, центра по изучению цивилизаций Центральной Азии (при КазНУ) и др. Приходилось участвовать в международном проекте, финансируемом ПРООН, в хоздоговорных темах, спонсируемых акиматами, муфтиятом, частными благотворительными фондами. На опреденном этапе мной и нашей командой экспертов было начато исследование новой грани исламизации - фигуры религиозного подвижника, мы выиграли пилотный проект "Личность религиозного лидера в истории традиционных конфессий Казахстана" (2012-2014).



В дальнейшем проблема религиозных персоналий была продолжена в тематике подаваемых нами научных заявок для конкурсов, самостоятельных исследований, диссертаций для магистрантов и докторантов. В русле исследований Центра по изучению цивилизаций Центральной Азии (при КазНУ, проф. Т.О. Омарбеков) мной были подготовлены разделы по культуре и религии для коллективных монографий по истории тюрков Центральной Азии, учебника МОН РК "Қазақ елі тарихы"в 4-книгах, и др. Также подготовлено и издано оригинальное учебное пособие на английском языке "Ancient and Medieval Turkic History and culture" (Алматы, Казак университеты, 2019 - 166 с.; соавтор М.С. Ногайбаева).



Учебное пособие "Ancient and Medieval Turkic History and culture" отражает результаты научных исследований, в которых на основе междисциплинарного подхода раскрывается история генезиса и расцвета цивилизации в Великой Степи. Культурные достижения прототюркских и древнетюркских племен Евразии рассматриваются в связи с глобальной историей, особенностями номадизма, с учетом межкультурных связей тюрков с соседними странами и цивилизациями. Данные истории, археологии, этнологии, религиоведения и других дисциплин исследованы в ракурсе культурной проблематики и поиска ответа на вопрос о самобытной "тюркской цивилизации". Таким образом, в свете задач интеграции Казахстана в мировое образовательное пространство, развития англоязычного контента учебно-методической базы КазНУ, книга "Ancient and Medieval Turkic History and culture", предназначенная для студентов, обучающихся по специальности "история" и других смежных специальностей, оказалась также своевременной и нужной.



За годы работы в КазНУ им. аль-Фараби за отчетный период 1993-2021 гг., которые в масштабе страны были первыми тремя незабываемыми десятилетиями государственной Независимости Казахстана, мной было подготовлено и успешно апробировано несколько десятков различных базовых и элективных курсов для студентов, магистрантов и докторантов на казахском, русском и английском языках. Также проведена определенная работа по укреплению имиджа независимого Казахстана, его национальных духовных ценностей, предупреждению религиозного экстремизма, освещению лучших традиций и достижений Казахского Национального университета им Аль-Фараби в республиканских и международных СМИ. Мы также стремились все эти годы популяризировать среди молодежи и всех казахстанцев наследие и гуманистические идеи великого Аль-Фараби, Абая, деятелей Алаш-Орды, духовного отца тюрков Ахмеда Ясауи".



Н.Д. Нуртазина,

доктор исторических наук,

доцент КазНУ им. аль-Фараби

