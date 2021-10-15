Вышел в свет труд Т.Акерова "Усуни-кыргызы. Кыргызы на просторах Евразии"

19:06 17.10.2021 Акеров Т. А.



Усуни-кыргызы

Кыргызы на просторах Евразии

(Миграционные и этнические процессы кочевников Притяньшанья и сопредельных регионов в VIII- XIV вв.)



Бишкек-2020



УДК 94(100-87)

ББК 63.3 (2Ки)

А 38



Главный редактор:

В. Я. Бутанаев доктор исторических наук, профессор

Рецензенты:

Д. Б. Сапаралиев кандидат исторических наук, профессор

Т. М. Рыскулов кандидат исторических наук, доцент



Печатается по решению Ученого Совета Учебно-науно-производственного комплекса "Международный университет Кыргызстана" от 7 июня 2021 года Протокол № 70.



Акеров Т. А.



А38 Усуни-кыргызы. Кыргызы на просторах Евразии

(Миграционные, этнические процессы кочевников Притяньшанья и сопредельных регионов в VIII- XIV века). .: 2020.- 582c.



ISBN 978-9967-32-433-6



В монографии проводится анализ миграционных и этнических процессов кочевников Саяно-Алтая, Тянь-Шаня с глубокой древности до XVI в.

Рассматриваются проблемы происхождения и истории древних кочевников Центральноазиатского региона в контексте изучения миграционных и этнических процессов в древности и Средневековье. Большое внимание уделяется происхождению кочевников юэчжи, усуней, хунну, участвовавших в Великом переселении народов на запад. Важным аспектом работы является изучение миграционных волн и этнических процессов кочевников азов, чумугуней, огузов, печенегов, кыргызов, кимаков, кыпчаков, киданей, монголов на запад в средние века. Азы признаются как элитарный род кыргызов.

Рассматриваются проблемы происхождения кыргызов, а также тождества енисейских и тяньшаньских кыргызов.

Монография предназначена историкам, этнографам, археологам, философам и другим специалистам, а также широкому кругу читателей, интересующихся древней и средневековой историей Центральной Азии.



УДК 94(100-87)

ББК 63.3 (2Ки)



ISBN 978-9967-32-433-6 ©Акеров Т. А.



От автора



Изучение истории всегда актуально. Изучая прошлое народа, человечества, мы познаем новые страницы из жизни наших предков, набираемся опыта, совершенствуемся, меняемся, учимся бороться, воспитывать молодежь в духе патриотизма, любви к родине, гибкости и целеустремленности. Поэтому, несмотря на трудности исследований истории некоторых народов, особенно, кочевых этнических образований Центральной Азии, мы все равно пытаемся изучать, открывать новые страницы и узнать больше об истории этносов региона.

В связи с обретением национально-государственной независимости в Кыргызстане и в других республиках бывшего СССР изучение истории возымело большее значение. В связи с новыми условиями настало время, когда каждый человек стал интересоваться и пытаться узнать больше о себе, о прошлом своего народа для исторического самоутверждения и этнической идентификации.

Однако, отметим, что для некоторых стран СНГ изучение истории в определенной мере преобрело геополитическое значение в связи с инициативой экс-президента Казахстана Н.Назарбаева [425; 426] о евразийской форме интеграционного объединения и последующим созданием Евразийского экономического союза на основе бывших союзных республик. В новый союз вошли Россия, Казахстан, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. Соответственно изучение истории стран и народов Евразийского союза обрело большую значимость и актуальность. Каждая страна и народ, входящий в Евразийский союз, пытается найти свое место и роль в новом союзе.

В настоящий монографии мы постарались рассмотреть историю кочевых племен и народов Евразии с бронзового века и раннего железа до эпохи Тагай бия в контексте миграционных и этнических процессов в Притяньшанье и сопредельных регионах. В исследовании особую значимость имело рассмотрение проблемы этногенеза древних европеоидных племен Евразии, скифов, гипербореев, саков, исседонов, юэчжи, хунну, канцзюйцев, гэгуней (кыргызов), цзюеше (кыпчаков) в многих других в древний период. Считается, что еще в те далекие времена усуни, юэчжи, хунну, поочередно покидая свои земли на востоке, положили начало Великому переселению народов на запад. Особенность миграции восточных племен на запад заключалась в том, что все миграционные волны проходили по землям трех великих горных систем, расположенных в Евразии – Саяно-Алтай, Тянь-Шань и Кавказ, которые невольно являлись свидетелями многих миграционных и этнических процессов и играли важную роль в жизни кочевников и народов региона в целом.

В работе мы попытались связать происхождение усуней с двумя западномонгольскими племенами – ус и ун или ондар (десять потомков волчицы). Очевидно, Н.А. Аристов совершенно справедливо связывал усуней с древними кыргызами. По его мнению усуни представляли часть енисейских кыргызов, которые ко II в. до н.э. отделившись от основной массы народа, переселились на Тянь-Шань. Н. А. Аристов писал: "усунь" – это имя господствующего племени народа, а истинное имя последних всегда было "кыргыз" [41. – С. 218-219]. Т.е. усуни действительно могли получить свое имя от названия аристократического рода ус, ис, ас. Усуни имели союзное и этническое имя. Союзным именем было, по-видимому, ус он ок будун, а этническим – кыргыз. Однако, в период правления Истеми кагана, захватившего земли усуней на Тянь-Шане в VIв., этот народ стали называть он ок будунами, убрав из него имя аристократического клана ус или ас, поскольку аристократический род был заменен новым кланом тюрков-ашина. Полагаем, что подобное повторилось и в истории Золотой Орды в эпоху правления Узбек хана, который назвал своих подданных узбек-казаками, вместо кыргыз-казаков или кыргыз-кайсаков. Отметим, что анализ источников показал, что еще до Узбек хана в рамках Золотой Орды сложился новый этнос, который в русских источниках имел название кыргыз-кайсак. После краха Золотой Орды отделившиеся от Абулхайр хана султаны Джаныбек и Гирей образовали Казахское ханство на ее восточных землях. Тем самым, создав благоприятные условия для консолидации основных племен бывшей Золотой Орды в единый казахский народ.

Однако, одной из основных вопросов исследовательской работы являлось рассмотрение проблемы происхождения енисейских кыргызов и их тождества с тяньшаньскими кыргызами. Проводить исследования на эту тему и получить ответы на вопросы, стоящие перед наукой, являлось всегда весьма актуальной проблемой, но и архисложной задачей из-за скудости информации о кыргызах в исторических источниках.

Однако, в работе мы попытались связать происхождение енисейских кыргызов и куманов со скифскими племенами – гипербореями, которые имели два основных тотема – благородного лебедя и царя-журавля (каркыры).

Отметим, что еще В.Н. Татищев отождествлял исседонов с команами. Он отемчал: "Есседоны, мню, имянованы комани, у русских угры" [544.- С.172]. Т.е. если исседоны являлись выходцами из древней страны на Саяно-Алтае – Кумании (страны Белого Лебедя), то исседоны-куманы могли иметь этногенетическую связь с гипербореями, с основными тотемами благородного белого лебедя и царя-журавля.

В генеалогическом предании древних тюрков племя белого лебедя и цигу (журавля-каркыры) упоминалось в числе потомков, оставшихся в живых четырех сыновей волчицы. В последних можно было видеть потомков гипербореев – древних куманов (племя лебеди) и кыргызов, почитающих журавля-каркыру ("кыркыр", "кыргыз"). В китайском источнике о них сказано: "Один из отпрысков волчицы жил в стране Лебедя, второй – Кыргыз (Кыркыр – журавль) кочевал между реками Афу (Абакан) и Гянь (Кем, Енисей) …". Т.е. в данном случае речь идет о племенах древней Кумании – племен белого лебедя – куманов, живших на реке Куманды на Алтае, и царя-журавля (каркыры) – кыргызов, населявших земли между реками Абакан и Енисей с древних времен.

Вышеприведенные сопоставления дали нам возможность рассматривать древних куманов и кыргызов как потомков племен андроновской культуры, которые в эпоху бронзового века и раннего железа проникли в Минусинскую котловину и создали таштыкскую культуру. Т.е. это говорит о том, что куманы и енисейские кыргызы являлись выходцами из страны Кумания и представляли племена тагарской культуры на Саяно-Алтае.

Отсюда можно утверждать, что В.Н. Татищев подошел совсем близко к раскрытию древней Кумании. Однако, его мнение оставалось незамеченным. Тем не менее, наше небольшое открытие о существовании древней Кумании с племенами куманов и кыргызов создало благоприятные условия для внесения определенных корректив с учетом доселе существующих научных разработок и рассмотрения истории восточных кочевников в новом свете.

В монографии также рассматриваются проблемы происхождения усуней, юэчжи, хунну, сяньби, кангюйцев и т.д.

В рамках комплексного исследования проблем, касающихся миграционных и этнических процессов кочевников Притяньшанья и сопредельных регионов, мы попытались также рассмотреть и получить ответы на вопросы следующего характера:

- соотношение этнонимов "хягас" и "кыргыз";

- участие и роль енисейских кыргызов в миграционных процессах в Притяньшанье и сопредельных регионах;

- выявление тождества енисейских и тяньшаньских кыргызов.

В результате исследования выявлены основные этапы миграции азов и кыргызов на запад в средние века, которые охватывали следующие периоды:

- в VIII в. азы и кыргызы мигрировали на Тянь-Шань после поражения от Второго Тюркского каганата в 711 и 715 гг. Идриси помещает азов в горных районах Ферганской долины;

- в IX-X вв. происходит вторая волна миграции азов, енисейских кыргызов, карлуков и других восточных племен на Тянь-Шань. Кыргызы мигрировали вкупе со своими союзниками – карлуками. Установили контакты с азами, тухси и семиреченскими карлуками. Кыргызы и карлуки жили в соседстве в районе Каратегина в Горном Бадахшане. Установили контроль над караванными путями Великого Шелкового пути по двум линиям – ферганской – Кашгар-Талас-Фергана; мавереннахрской – Кашгар – Чон-Алай – Горный Бадахшан. По сведениям Бекрана, кыргызы и карлуки располагались в Горном Бадахшане, откуда следили за движением караванов с Китая в города Мавереннахра – Самарканд, Бухару и т.д. Азы мигрируют в область Хорезма и далее через Северный Кавказ в Причерноморье, Крым и на Кубань (коман), где ныне обнаруживается небольшой род азкеше. Т.е. азы делятся на приаральских и семиреченских. Первые создали союз племен черных клобуков (кара калпаков), а вторые составили ядро (ак калпак кыргызов) современного кыргызского народа;

- в XI в. происходит очередная миграционная волна восточных племен во главе с аз-шарийа на запад. В рамках исследования рассматривается проблема происхождения племени аз-шария и "ябагу". Этноним "аз-шария" отождествляется с названием племени "кулобо ~ кулобичи" (кула обо – бледный, бледно-желтый) русских источников, а также с именем кыргызского племени саруу (бледно-желтый) и его родом култай или кулатай (пегий жеребенок). Делается уравнение "кулобо/кула обо" – "коман" – "половец";

- в XIII в. формируется улус Хорчи на Саяно-Алтае, а в XIVв. улус Анга Торе в Притяньшанье, которые рассматриваются нами как Кыргызские владения;

- в XIII-XIV вв. происходит миграция племен союза аз-ширинов (аз-ширинов, бахринов, кыпчаков и аргынов), кыргызов и других племен улуса Хорчи в земли Ак Орды и центральные районы Золотой Орды, а также в Моголистан, где был сформирован Кыргызский улус Анга Торе;

- в XVI в. формируется независимое ханство во главе с Мухамедом-Кыргызом.

Большое внимание уделяется миграции на запад азов, черных клобуков, кимаков, кыпчаков, мангытов и т.д. Рассматриваются проблемы этнополитических связей мангытов, союза племен аз-ширинов, кыргызов и других с Ак Ордой, Золотой Ордой и Моголистаном. Кроме того, делается попытка рассмотреть вопрос участия азов в этногенезе и формировании народов Северного Кавказа – карачаевцев, кумыков, крымчаков, ногайцев, черкесов и др.

Подводя итоги, считаем необходимым отметить, что в ходе работы мы попытались привлечь большое количество источниковедческого и полевого материала, освещающего многие аспекты жизни кыргызского народа и других кочевников. Ввели в научный оборот новые сведения из источников и фольклорных материалов. И мы надеемся, что в монографии вы найдете много интересного и ознакомитесь с доселе неизвестными фактами, научно обоснованными аргументами, новыми гипотезами, выводами, утверждениями автора, которые могут вызвать существенный интерес к исследуемой проблеме и стать предметом дискуссий в будущем. В то же время отметим, что невозможно охватить все аспекты проблемы в рамках одной научной монографии. Не исключено, что в работе есть и определенные недоработки и упущения. Наши исследования ограничивались конкретными целями и задачами научного труда.

Хотел бы выразить глубокую признательность всем, кто был искренне заинтересован в успешном завершении данного научного проекта, связанного с различными сторонами миграционных и этнических процессов кочевников Притяньшанья и сопредельных регионов в VIII-XIV века и всегда был со мной – моему наставнику –доктору исторических наук, профессору Т.Д. Джуманалиеву, главному редактору, доктору исторических наук, профессору В. Я. Бутанаеву, рецензентам – кандидату исторических наук, доценту кафедры международных отношений БГУ Т. М.Рыскулову, заслуженный деятель образования Кыргызской Республики, кандидату исторических наук, профессору Д.Б. Сапаралиеву, дорогому другу – техническому редактору, профессиональному переводчику Дж.Р. Тургунбекову за оказание важной содержательной помощи и практической поддержки, ценные полезные советы, консультации и рекомендации на протяжении всего процесса научно-исследовательской работы и подготовки настоящего труда.

Выражаю свою искреннюю благодарность и отмечаю усилия академика А.А. Айдаралиева, руководства и коллектива УНПК "МУК" в понимании значения моих научных изысканий и оказании помощи и моральной поддержки.

Пользуясь случаем, особые слова признательности выражаю своей семье – супруге, кандидату филологических наук Н.А. Бегалиевой, дочери Акбийке и сыновьям Кунэрхану и Айкену за терпение и понимание важности данной исследовательской работы.



Табылды Акеров



Декабрь 2020г.



Полный текст

https://centrasia.org/cnt.php?st=1634486527 Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634486760

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