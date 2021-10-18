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К вопросу о вечной недооценке мусульманского фактора в истории Золотой Орды, - Н.Нуртазина
12:05 19.10.2021

Если хочешь, Казах, быть "золотым"…

(к вопросу о вечной недооценке мусульманского фактора в истории Золотой Орды)

"Золотая Орда как империя представляла собой динамичную систему цивилизаций, в которой на центральное место выдвигалась исламская цивилизация в ее тюркском и ханафитском варианте" (Кобищанов Ю.М. Империя Джучидов // Очерки истории распространения исламской цивилизации. Т.2. Москва, 2002.

"Хан Узбек был мусульманином и весь свой народ обратил в мусульманскую веру. С той поры народ наш веру не менял" (из "Родословной" Шакарима Кудайберды)

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В российской историографии Золотой Орды всегда бросается в глаза разница между досоветской и советской традициями в оценке религиозного фактора в истории Улуса Джучи. Так, классики русской историографии и ориенталистики Н. Карамзин, В. Бартольд, Н. Веселовский всегда подчеркивали значимость исламизации Золотой Орды, начиная с середины XIII -XIV вв., притом никогда не скрывалось, что ислам был одним из важных слагаемых успеха, интеграции и могущества этой империи.

Если Джучи и особенно Бату просто симпатизировали исламу, то ханы Берке и Узбек, так сказать, довели дело до логического конца и вошли в историю как ханы-исламизаторы. В трудах русских классиков царской эпохи, а также многих западно-европейских востоковедов было определено, что исламизацией были охвачены не столько города и оседлые области (они не нуждались в ней, т.к. тюрки-булгары приняли ислам еще в X в.), а сколько степи Дешт-и Кыпчака, и прежде всего монголы как политическая верхушка государства. Об этом свидетельствуют и сами тюркские (казахские, башкирские) генеалогии-шежіре.

Однако в советский период вследствие антирелигиозной тенденции во всех трудах по истории Золотой Орды, начиная с фундаментального труда "Золотая орда и ее падение" Б. Грекова и А.Якубовского стала замалчиваться и принижаться роль ислама, а Узбек хан стал своего рода изгоем для советской исторической науки (во многом по инерции данный взгляд сохраняется и в постсоветском мышлении). Обычно если имя хана упоминалось, то не иначе как со словом "насаждение ислама в Степи", и всячески преувеличивались силовые методы обращения кочевников в новую религию.

Между тем, как раз в среде свободолюбивых номадов невозможно насильно навязывать религию, т.к. они могут и откочевать, и поднять восстания. На самом деле исламизация была подготовлена суфийскими подвижниками из братства Ясавийа. Со стороны ханской власти были лишь единичные акции подавления сопротивления монголов (не кыпчаков!) во главе с буддийскими ламами. Исторические источники свидетельствуют о том, что это было сделано после неудавшейся попытки убийства Узбек-хана партией уйгура-буддиста Баджира Ток Буги. Хан спасся чудом, именно в ответ на это покушение как истинный чингизид Узбек хан единожды жестоко подавил антимусульманскую группировку. В целом же, эта была благородная и гуманная личность. И как замечает Р. Груссе, "магометанские устремления Узбека не помешали ему проявить себя весьма либеральным по отношению к христианству". Папа Иоанн XXII выражал в своем послании Узбеку 13 июля 1338 г. благодарность ему за толерантное отношение к католическим миссиям.

Итак, для советских историков или писателей, пишущих на тему Золотой Орды, стало нормой обходить тему мусульманства, вскоре это стало восприниматься как нечто само собой разумеющееся и правдивое. Разумеется, не мог даже заикаться о мусульманстве в Степи казахский советский писатель Ильяс Есенберлин, который в своих романах лепил искусственный образ безрелигиозного казахского номадизма. Л.Н. Гумилев, чье имя и труды весьма популярны в Казахстане, вообще не любил ислам, а также евреев. Поэтому понятно, что воспитанные на его книгах люди также создают в своем воображении доисламский образ Золотой Орды.

Но с тех пор прошло уже много лет, и казалось бы, переизданы ценные источники (как знаменитый "Сборник материалов по истории Золотой Орды" и др.), стали доступны некоторые труды западных авторов (например, книга американского ученого Д. Девиза "Исламизация Золотой Орды"); произведения казахского фольклора и устной истории кочевников, свидетельствующие о симпатии самих казахов к исламу и личности Узбек-хана, тем не менее в Казахстане абсолютное большинство людей и даже специалистов-историков продолжают по инерции воспроизводить и восхвалять усеченный или искаженный образ Золотой Орды - без ислама.

Думается, исправление этой ошибки, идущей от советской идеологии - это просто вопрос времени. Рано или поздно правда восторжествует, и будет реконструирован полноценный образ великой тюрко-мусульманской империи Золотая Орда. Мы не противопоставляем монгольский языческий и тюрко-мусульманский компоненты, но если видеть историю этой империи в динамике, то нетрудно понять то, что возникнув как монгольское, это государство в ходе эволюции превратилось в тюрко-кыпчакское (самоназвание империи было Кыпчак, позже "Улус Узбека"). Монголы были ассимилированы и кыпчакизированы, одновременно в плане духовно-цивилизационном произошла их полная интеграция в ислам ханафитского толка, с большим влиянием суфизма (учение Ясави). Конечно, реликты язычества, самобытность в культуре, местные языки сохранялись. Но ислам стал духовной доминантой и официальной религией государства. Вместе с тем, политика Узбек хана, который стал зваться Султан Мухаммед-Узбек ханом, была в целом толерантной, особенно к православным подданным.

У нас в Казахстане не то что исламизацию, но даже тюркизацию (кыпчакизацию) пришлых монголов не хотят и не могут принять в свое сознание, заладили: монголы, монголы, Чингис хан, Джучи, Бату. Но это было начало XIII века! А в пик могущества, когда это была полноценная цивилизация, т.е. к середине XIV в., Золотая Орда была уже отюреченной и мусульманской, и монгольского в ней почти ничего не осталось. В трудах современных ученых Татарстана представляется именно такая, корректная трактовка Золотой Орды.

Да, еще необходимо признать тот факт, что расцвет империи, международное признание, "золотой век" приходится именно на 30-летнее правление Султан Мухаммед-Узбек-хана (1312-1342). Пожалуйста, дадим слово русскому классику, востоковеду Н. Веселовскому, который написал про Султан Мухаммед Узбек хана: "Это был хан замечательный, он ввел порядок в орду ... В его царствование Золотая Орда достигла высшей степени своего блеска и могущества". Поэтому исторически некорректно, а с точки зрения этики еще и несправедливо возвеличивать только основателей Улуг Улуса - Джучи и Бату, а имя того, кому империя обязана своим подлинным могуществом, и кто создал прообраз позднесредневековой тюркской и казахской государственности, продолжать трусливо замалчивать и принижать из-за пресловутой исламофобии и совкового мышления.

Сама Россия давно "реабилитировала" и канонизировала как святого Великого киевского князя Владимира, который "огнем и мечом" крестил Русь (и правильно. В иных случаях гораздо важнее отдаленные исторические последствия масштабных исторических событий). Слава Богу, сейчас о мусульманстве в империи Джучидов пишут многие известные ученые, особенно татарские историки, башкирские авторы, ученые из Санкт-Петербурга и Москвы, из США. И лишь казахи вечно плетутся в хвосте событий, с "поздним зажиганием"….

Поверхностно мыслящих современных казахов, страдающих примитивным этноцентризмом, возможно, еще смущает имя "Узбек". На самом деле хана, а вернее императора Золотой Орды можно и нужно называть и писать "Султан Мухаммед-Узбек хан". В нашей истории был хан Урус (букв. "русский", так могли назвать светловолосых детей), полное имя которого тоже было Урус-Мухаммед. До сих пор встречаются у нас фамилии и имена "Кыргызбай", "Узбекали" и пр. А что плохого вообще в имени Узбек? Ведь не Узбек происходит от нынешних узбеков а, наоборот, нынешние узбеки - это слабое эхо великого древнего Узбек-хана. Между прочим то, что именем хана вскоре стали называть весь бывший улус Джучи (Улус Узбека, позже "Государство кочевых узбеков" и т.д.), и имя этой великой личности оказалось в конце концов увековечено (через откочевавших в Среднюю Азию узбеков Мухаммада Шайбани) в имени целого этноса и страны (Узбекистан) - это уже говорит о том, что речь идет о действительно выдающейся личности тюркской и евразийской истории. Не каждому дано так невольно увековечиться и остаться в имени целой страны. Это знак свыше.

В сущности, если следовать нашим "шежіре" и понимать суть нашей истории, то все мы условно - узбеки, дети Узбека, т.е. все тюркские народы Евразии. К примеру, мы же не стесняемся имени "Тюрк", говорим, что мы - "тюрк баласы" и пр. Да, в древности все были тюрки, потом большая часть кочевников Великой Степи стала "кыпчаками", потом звались "узбеками", от "кочевых узбеков" откололись "казахи" и т.д. Итак, главное - не слова и имена, а суть дела и истории. Пришло время объективно оценить роль тюрко-ханафитской мусульманской традиции и суфийского учения Ясави в славной истории Золотой Орды. Казахи нынче хотят приобщиться к "золоту" Улуса Джучи, даже открыли Институт Улуса Джучи и т.д. Но пусть они знают: не получится стать "золотым" без ислама и без Султан Мухаммед-Узбек хана. Из песни слова не выкинешь…

Назира Нуртазина,
историк

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634634300
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