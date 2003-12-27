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|Одиозный вождь племени солто генерал Кожоналиев возглавил контрольное управление Администрации КырПрезидента
13:45 19.10.2021
Стали известны ключевые назначения в новой (по структуре) Администрации Президента КР. Отделы теперь сведены в 4 Управления, которые возглавили, соответственно:
Управление по подготовке решений -
Эргешов Алтынбек Калдарович - узгенский "ошмяк", в недалеком прошлом - помощник президента-изгоя К.Бакиева;
Управление контроля исполнения решения -
Кожоналиев Кубатбек Азатович
Управления правового обеспечения -
Укушев Мурат - нарынский "черик", в юности судим за драку с тяжкими телесными
Управление политических и экономических исследований - Исанов Алмаз - сын бывшего премьера, сестра - депутатка и завканц Администрации К.Бакиева
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КОЖОНАЛИЕВ Кубатбек Азатович
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[09.08.1958 - ..]
Киргиз племени солто.
Заместитель министра национальной безопасности (=1997=).
Заместитель Руководителя Администрации Президента КР (до 10 апреля 2003).
С 20 апреля 2000 - заместитель Генерального прокурора.
Затем - заместитель Генерального прокурора - военный прокурор КР (до 27.12.2003).
В декабре 2003 - январе 2005 - прокурор Жалалабадской (Джалалабадской) области. Освобожден от должности с формулировкой "по настоянию общественности некоторых районов".
Генерал-майор юстиции (19 ноября 2003 г.).
Награжден орденом Дружбы Российской Федерации (22 ноября 1997).- "За активную помощь Пограничной группе Федеральной пограничной службы Российской Федерации в Киргизской Республике в организации борьбы с преступностью, укреплении законности и правопорядка"
По данным газеты "Вечерний Бишкек" (N 141 от 26 июля 2000)
- "будучи замминистра НБ, стал инициатором возбуждения уголовного дела в отношении своих бывших коллег и лично контролировал ход следствия по делу "Калкана". (по этому делу был осужден Ф.Кулов, против которого Кожоналиев свидетельствовал в суде).
По данным газеты "Алиби" № 51 от 12.07.2011 - недавно солто тоже провели свой родовой курултай. На означенном собрании собирались вроде выбрать Темира Сариева главой родового объединения, но знатоки родословной отстранили его: "Сариев – калмак, а нам нужен чистый солто", - возник скандал. В итоге главой рода солто избрали Кубата Кожоналиева из рода солто.
5.10.2012 г. арестован "по подозрению в покушении на насильственный захват власти". 24.10.2012 отпущен под домашний арест.
На 2021 - на рук. должности (в службе безопасности?) "Кыргызалтын"
с 10.2021 - нач-к Управления контроля исполнения Администрации Президента КР
Кличка - "Берия" (https://www.gezitter.org/ushaktar/100077_general_kubatbek_kojonaliev_poluchaet_v_kyirgyizaltyine_zarplatu_v_12_tyisyach_dollarov/