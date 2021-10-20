Таджикистан: Некоторые аспекты качества воды реки Сиама, - К.Сирожидинов

01:00 21.10.2021 Таджикистан: Некоторые аспекты качества воды реки Сиама.



В последние годы советского периода развития, по техническому проекту Душанбинского отделения государственного проектного института "Казводоканалпроект" (проект разработан в 1985-1987 гг.) велась строительство водоочистной станции для хозяйственно-питьевых нужд г. Душанбе производительностью 255 тысяч кубометров воды в сутки. Станция размещалась на 16-ом километре Варзобского ущелья, в 6-ти километрах от северной границы города. Природную воду к станции водоподготовки предполагалась подавать от удаленного и высокорасположенного источника - реки Сиама, первого правого небольшого притока реки Варзоб. Для этих целей проектом предусматривалась прокладка стального водовода диаметром 1200 мм, протяженностью 39,1 км на подачу воды объемом 275 тысяч кубометров в сутки.



Об этом проекте специалистами разных отраслей и разных профилей высказывались в те времена перестройки диаметрально противоположные мнения, чаще отрицательные и категоричные. Споры принимали наиболее острый характер особенно в связи с рассмотрением в Госкомприроде тогдашней Таджикской ССР вопроса "О целесообразности строительства водовода в Варзобской зоне".



Одним из главных доводов сторонников водовода была, по их мнению, качественная вода р. Сиама и ее надежность с санитарно-эпидемиологических позиций. Однако, анализ показателей качества воды этой реки и сравнительная оценка ее качества с качеством воды нижерасположенных водотоков и собственно реки Варзоб в районе строительства водоочистной станции показывала, что вода реки Сиама не характеризуется высоким качеством наблюдаемая в течении всего года и таковое утверждение не соответствовал действительности.



Качество воды реки Сиама только по физическим (органолептическим) и бактериальным показателям была лучше, а по показателям химических веществ значительно уступала ресурсам других водотоков и реки Варзоб в целом и она по химическому составу была небезвредной.



Общеизвестным было то, что показателем степени общей минерализации воды является сухой остаток, характеризующий совокупность солевого состава воды (главным образом хлоридов, сульфатов, карбонатов и бикарбонатов щелочных и щелочноземельных металлов). Солевой состав воды реки Сиама по сухому остатку (всего 56 мг/л) была в три раза ниже по сравнению с рекой Варзоб (180 мг/л), что при постоянном употреблении могла быть причиной вымывания солей из организма человека (нарушение водно-солевого обмена), а при транспортировке и подготовке такой воды интенсивность коррозии в трубопроводе и металлических сооружениях и емкостях возрастало бы в 2 раза. Таким образом, степень сухого остатка отрицательно повлияло бы в первую очередь на вкусовые свойства воды и не значительное солесодержание не соответствовала вкусовой пригодности воды.



Содержание в воде реки Сиама важного для организма человека микроэлемента - фтора (питьевая вода является основным источником поступления фтора в организм) была в 4,6 раза меньше чем скажем в воде нижележащего притока Такоб (0,08 мг/л и 0,39 мг/л соответственно). Оптимальное содержание фтора в питьевой воде в природно-климатических условиях Таджикистана - 0,7 - 1,5 мг/л. Меньшее значение для равнинных территорий, большее - для горных.



В земных недрах бассейна реки Сиама почти не было и нет фтористых минералов и, следовательно, для фтора реки Сиама характерна была постоянное биологическое значение его недостаточности. Отмеченное незначительное количество фтора в воде реки Сиама могла привести к развитию у населения болезни зубов - кариеса (гниение). По мнению участвовавших в дискуссиях врачей, кариес является не только причиной болевых ощущений, но и ведет в конце концов к потере зубов, а это может привести, по их мнению, к заболеваниям желудочно-кишечного тракта и способствует развитию хронических инфекционных заболеваний сердца и суставов (для профилактики кариеса проектом была предусмотрена искусственное фторирование воды с помощью фторирующих установок. Однако никто не верил в то, что фторирующее оборудование будет установлена и применена).



Более того, ученые Физико-технического института АН Таджикистана (Джураев А.А. и др.) тревожно высказывались о наличии накапливающихся радиоактивных веществ и токсичных микроэлементов в бассейне реки Сиама, в частности в донных отложениях реки.



Таким образом, обсуждения в те годы показали того, что качество воды в реке Варзоб в створе самой водоочистной станции по физическим, органолептическим показателям и химическому составу (за исключением бактериального загрязнения и наличия патогенных микроорганизмов) лучше по сравнению с водой реки Сиама и этот створ должен быть принять в качестве основного источника водоподачи к вновь сооружаемому водоочистному комплексу (обеспечение безопасности воды в эпидемическом отношении можно было достичь простейшими методами обеззараживания).



Вскоре, на основании всех вышеизложенных и других (экологических, гидрологических) причин и многочисленных инженерно-технических недостатков, не только проект строительства водовода от реки Сиама был отменен, но и реализация проект в целом была отклонена кажется еще до распада СССР.



Спустя более 30 лет, к настоящему времени, природный гидрохимический компонент бассейна реки Сиама остается неизменным. По-прежнему никаких населенных пунктов в бассейне реки нет. Но иллюзия о безупречности качества природной воды все эти годы жила в памяти определенных категорий людей, в частности нынешних предпринимателей.



Из электронных средств массовой информации узнавали о том, что "на международном конкурсе питьевых вод, проведенном в 2001 году в США, вода из реки Сиама была включена в десятку лучших вод мира". Однако, до сих пор не ясно природная вода реки Сиама была признана лучшей или же очищенная и обработанная? Не ясно также по каким показателям?



Спустя же почти 20 лет после конкурса, в городе Душанбе построен и введен в эксплуатацию предприятие по производству прохладительных и спиртных напитков под наименованием "Сиема", которое входит в структуру ООО "Авесто Групп".



Исходная талая ледниково-снеговая вода из источника - устьевой части одноименной реки Сиама подвозится на завод автомобильным транспортом с емкостями (протяженность примерно 50 км). Далее, согласно сведениям, изложенным на официальном веб сайте предприятия "линия на предприятии оснащена четырехступенчатым фильтром для очистки". Произведенная питьевая вода разливается в емкости различных объемов (до 19 л) и распределяется в розничной торговле, по заказу или договору доставляется на дом и в различные учреждения. В магазинах продовольственных товаров г. Душанбе стоимость 1,5 литровой емкости с обычной речной, но очищенной, возможно и обработанной водой реки Сиама стоит 4 таджикских сомони (0,35 долл. США), что является очень дорогим. Продукция предприятия широко лирично рекламируется по местному телевидению, рекламируется также на спортивно-развлекательных мероприятиях.



Однако, на веб-сайте компании нет сведений о технологии, об этапах, циклах и ступенях очистки. Не ясно, фторируется ли вода или нет? (этот цикл для воды реки Сиама является обязательным). Главный недостаток - на сайте не приводятся не только показатели меняющегося по сезонам года химического состав речной воды, но и о показателях постоянного химического составе готовой выпускаемой продукции (питьевой воды) ничего не сказано. О (показателях) действующих местных и международных стандартах на питьевую воду не упоминается. Невозможно удостоверится в эффекте очистки и обеззараживания. Нет сравнительной таблицы показателей.



Это не должно быть корпоративной и/или коммерческой тайной, потому что все пьют воду, от качества которой напрямую зависит здоровье массы людей. Вода для людей является первым жизненно важным продуктом первой необходимости. Продукцию предприятия употребляют не периодически, а некоторые семьи и домохозяйства, сотрудники многих учреждений и др. уже постоянно. Если недостатки изложенные в начале статьи не устранены, то неблагоприятное воздействие воды на организм человека будет проявляться не сразу, а позже, по истечении нескольких месяцев, даже лет.



Ради объективности и справедливости надо отметить, что на этикетке 1,5 литровой бутилированной воды приводятся некоторые сведения по химическому составу готовой продукции, указан срок годности, приводятся правила хранения. Так, например, указаны концентрации хлоридов, сульфатов, кальция и др. Всего 6 показателей. Но, степень общей минерализации (сухой остаток) не указан. Нет также сведений по ключевому микроэлементу - фтору (фторидам).



Правда, в разделе "Экспорт" веб-сайта предприятия записано: "по запросу заинтересованных компаний и стран, импортирующих продукцию, компанией Сиема предварительно высылается полный пакет документов, включающих международные и государственные сертификаты соответствия, химический состав воды и свидетельства государственной регистрации".



В рамках подготовки этой статьи ознакомился с содержанием свободно доступных новых публикаций на данную тематику и проблематику. Размешенная в научном журнале Таджикского национального университета "Наука и Инновация" (серия геологических и технических наук) №3 за 2018 год коллективная статья: "Элементный состав донных отложений реки Варзоб" (авторы: Абдушукуров Д.А. и др.) и опубликованная диссертационная работа "Гидрохимические и изотопные методы оценки качества подземных и поверхностных вод бассейна реки Кафирниган Республики Таджикистан", Душанбе - 2021. Соискатель ученой степени к.т.н.: - Рахимов И.М., Научный руководитель: - Абдушукуров Д.А., привлек интерес.



Статья посвящена изучению химического состава донных (русловых) отложений бассейна реки Варзоб включая правый приток - р. Сиама. Авторами в 2017 году были отобраны образцы донных отложений реки Варзоб и ее основных притоков, включая р. Сиама. В ходе проведения нейтронно-активационных анализов, в образцах донных отложений были определены ими концентрации 40 элементов (7 макроэлементов, 33 микроэлементов). В диссертационной же работе география исследований намного расширена и включает в себя бассейн реки Кафирниган в целом куда входит бассейн реки Варзоб со всеми притоками.



В обоих публикациях в одинаковой степени отмечается, что "ущелье реки Сиома считается одним из чистейших мест на земле. Ручей протекает среди гранитных скал, непосредственно перед устьем из-за быстрого течения и гранитного ложа содержит малое количество донных отложений. Как и следовало ожидать, для гранитных скал наблюдается повышенное содержание тория и урана". В статье и диссертационной работе в одинаковой мере подчеркивается также: "в составе зарегистрированных микроэлементов встречаются токсичные и редкоземельные элементы. Токсичные элементы в результате биохимических и геохимических реакций могут переходить в состав воды и для реки Варзоб, составляющей основу водоснабжения города Душанбе, являются критичными.



В публикациях хотя и не упоминается о сухом остатке, фторе, но в основном вновь и повторно, прямо и косвенно, тождественно свидетельствуются прежние сомнения по поводу природного безупречного качества воды реки Сиама.



Замечено мною то, что в целом, параграф 4.3 "Исследования геохимических характеристик донных отложений бассейна реки Варзоб" диссертационной работы 2021 года, без ссылки на первоисточник, в основном заимствован из статьи 2018 года, но расширен.



Не только не даются ссылки на заимствованные отдельные абзацы, показатели и утверждения, но и в перечне использованной диссертантом литературы (102 наименований) даже не упоминается статья "Элементный состав донных отложений реки Варзоб" своего научного руководителя Абдушукурова Д.А.



Следовательно, можно полагать, что авторское право по пункту 4.3 диссертации принадлежит Абдушукурову Д.А. и другим соавторам статьи "Элементный состав донных отложений реки Варзоб". Они являются авторами первоисточника, опубликованного в 2018 году, а не диссертант, завершивший свою работу в конце 2020 года. Если следовать логике и нормам, принципам научной этики то, это так.



Диссертант получил со стороны руководства ГУП "Душанбеводоканал" "Акт о внедрении результатов научно-исследовательской работы" и приложил к диссертации. Это замечательно!



В целом в диссертации квалифицированно поднимается и рассматривается целый пласт научных гидрохимических вопросов качества воды бассейна реки Кафирниган. Профессионально рассматриваются изотопные методы оценки качества вод.



Думаю, что у соискателя имелись результаты и была возможность выработать рекомендации и для предприятия по производству питьевой воды "Сиема", поскольку к моменту выпуска диссертационной работы предприятие уже функционировала. К сожалению, этого не было сделано.



Камолидин Сирожидинов, инженер

г. Душанбе

20 октября 2021 года. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1634767200

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