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|Посол Таджикистана вручил орден "Спитамен" матери казахстанского героя-пограничника
13:03 21.10.2021
20 октября 2021 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Казахстан Ибодзода Хайрулло вручил орден "Спитамен" 1 степени матери геройски погибшего пограничника Раджана Батрканова – Кизат Жилкыбаковне Батыркановой.
Справка: Указом Президента Республики Таджикистан №252 от 30 сентября 2021 года в честь 30-летия Независимости Республики и за проявленную храбрость, самоотверженность при исполнении служебного долга Батрканов Раджан Армиевич награжден посмертно орденом "Спитамен" 1 степени.
Пресс-служба КНБ РК